La gran fiesta del ciclismo andaluz llega a Granada con la Sierra Nevada Límite Gran Fondo

Este sábado regresa una de las pruebas más icónicas del calendario andaluz de ciclismo en carretera, la Sierra Nevada Límite Gran Fondo. El evento organizado por TerraIncognita Sport estrenó con éxito nuevo recorrido el pasado año y esta temporada tendrá continuidad con el propósito de que los 800 participantes inscritos disfruten de un trazado atractivo y duro a partes iguales. Y es que, con salida en la localidad de Cenes de la Vega y meta en Pradollano, la ruta de 146 kilómetros y 3.900 metros de desnivel positivo es un desafío ambicioso en el que se afrontan puertos como El Purche, seis kilómetros de subida ininterrumpida con una inclinación media del 9,3%; Los Blancares, 15 km y 3,1% de pendiente media; o Las Sabinas, uno de los puertos más carismáticos de España con una subida interminable de doce kilómetros y 6,2% de inclinación.

El evento comenzará a las 8:00 horas y los primeros siete kilómetros serán neutralizados por motivos de seguridad. Así, será a partir de Huétor Vega cuando los ciclistas puedan comenzar a pedalear al ritmo deseado para pelear por las posiciones delanteras. En el circuito habrá cinco puntos de avituallamiento además del habitual de meta, Pradollano, lugar en el que se entregarán las medallas. Así, en función del tiempo realizado los participantes podrán recibir medallas de categoría Oro (sub seis horas en hombres y sub 6 horas 45 minutos en mujeres), Plata (sub siete horas/ sub 7 horas 45 minutos), Bronce (sub ocho horas / sub 8 horas 45 minutos) o Finisher (finalizando el recorrido en el tiempo reglamentario).

Como gran novedad para esta temporada Sierra Nevada Límite Gran Fondo incorpora a su programa una carrera más corta, de 114 kilómetros, con un recorrido similar al original pero prescindiendo del primer cuarto del recorrido.

Con las partes altas de Sierra Nevada todavía cubiertas de un manto blanco, Sierra Nevada Límite Gran Fondo es una experiencia inolvidable por el valor paisajístico de su recorrido. Y es que, además de disfrutar de estos tresmiles pedaleando en un entorno incomparable, la ruta de la prueba ofrece también la oportunidad de adentrarse en el prestigioso Geoparque de Granada, uno de los lugares más valiosos de la provincia gracias a la colección de restos fósiles de grandes mamíferos extinguidos que alberga su territorio.

Así, el evento reunirá un total de 775 participantes, con un aumento del número de mujeres inscritas y un 80% del total de ciclistas llegados desde fuera de la provincia de Granada. Además, hasta un 10% de los participantes vendrá desde el extranjero, contando con más de 20 nacionalidades. Unos datos que ponen de manifiesto el interés turístico y deportivo que despierta Sierra Nevada Límite Gran Fondo.

Entre los aspirantes a pelear por la victoria destacan los nombres de los tres ciclistas que subieron al podio en 2023 -Fernando Romera, Mario Godoy y KrzysztofLewandowski-, además de los éliteVictor Manuel Fernández y Manuel Cordero. En el cuadro femenino destaca un cuarteto de favoritas formado por Sonia Ortiz, Elena Pérez, Miriam Benítez y Belén López.

Presentación del evento en la Diputación de Granada

En la mañana de este viernes se ha presentado la edición 2024 de Sierra Nevada Límite Gran Fondo en la oficina de Turismo de la Diputación de Granada, acto al que han acudido Eric Escobedo, Diputado de Deportes de la Diputación de Granada; José Morales, Alcalde de Monachil; Antonio Morales, Concejal de Deportes de Monachil; Alejandro Villa, Concejal de Deportes de Cenes de la Vega; el Presidente de la Federación Andaluza de Ciclismo, Carlos Rueda; y el CEO de TerraIncognita Sport, José Manuel Toledo.

El Diputado de Deportes, Eric Escobedo, ha sido el encargado de presentar el evento, una prueba que se encuentra dentro del Circuito Provincial de la Diputación, y de la que se ha destacado el crecimiento de la participación para esta edición, duplicando la cifra de inscritos respecto a 2023.

Mientras, Carlos Rueda, presidente de la FAC, destacó la importancia del circuito, dentro del cual se encuentra la Sierra Nevada Limite Gran Fondo 146km, patrocinado por la Diputación de Granada, que comprende una prueba deportiva y recreativa a partes iguales.

José Manuel Toledo, en nombre de todo el equipo organizativo de TerraIncognita, agradeció el apoyo hacia la prueba por parte de la Diputación de Granada, de todos los municipios de paso, y en especial, los anfitriones de salida y meta, Cenes de la Vega y Monachil, Guardia Civil, Policía Local, así como protección civil, caballeros verdes y todos los voluntarios que hacen posible la celebración de este evento. Asimismo, destacó que esta prueba es un evento único al poder contar con el permiso para transitar por el Parque Nacional de Sierra Nevada.

José Morales, alcalde de Monachil, municipio que albergará la meta en la estación de esquí de Pradollano, así como el paso por el barrio de Monachil y la subida al Purche, aprovechó la ocasión para agradecer la confianza en su municipio como uno de los grandes protagonistas del evento.