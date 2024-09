El Gobierno descarta retrasos en el comienzo de las obras del espigón de Playa Granada

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha descartado cualquier tipo de retraso y ha mantenido para octubre el inicio de las obras del espigón de Playa Granada, toda vez que la tramitación administrativa ha culminado y no existe "el más mínimo obstáculo" para la ejecución del proyecto.

A preguntas de los periodistas en Motril, donde ha asistido a la colocación de la primera piedra del edificio de la Guardia Civil en el puerto, el subdelegado ha garantizado que "todo va según lo previsto" en cuando al espigón, que cuenta con una inversión prevista de en torno a 7,5 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

"Todo el expediente está culminado, todos los contratos --son cuatro-- están firmados e incluso nos consta que la empresa ya está preparando todo para iniciar la obra, con lo cual, como se dijo, en octubre empieza la obra del Espigón de Playa Granada", ha garantizado el subdelegado, que ha descartado "completamente" la posibilidad de que el inicio de la obra se demore hasta noviembre como se apuntaba desde el Ayuntamiento de la localidad costera.

"He repreguntado a la Dirección Provincial de Costas, al Ministerio, y me dicen que no hay ni el más mínimo obstáculo; como digo, está todo dispuesto para que empiece la obra", ha incidido Montilla, que también se ha pronunciado sobre otros asuntos vinculados a la costa.

Uno de ellos ha sido el final de la Operación Paso del Estrecho y, a la espera de las cifras oficiales, ha avanzado que todo se ha desarrollado con normalidad y que "se ha producido una disminución" de tráfico en algunas rutas, sobre todo en la línea de Nador". Junto a ello ha informado de que la conexión de la línea marítima Motril-Melilla ha renovado su declaración como Obligación de Servicio Público.

A preguntas de los periodistas, el subdelegado ha informado de que Costas está interviniendo en la playa de La Cagaílla de Salobreña, una vez que se ha ampliado el dominio público marítimo para "mejorarla, ampliar la zona de playa y hacerla homogénea desde el dique hasta la desembocadura del Guadalfeo".

El PP exige una solución urgente para la playa de Melicena

El diputado nacional Carlos Rojas ha alertado sobre el grave deterioro que sufre el litoral de Granada a causa de la inacción del Gobierno de España. “El problema de los espigones es el cuento de nunca acabar; las promesas, como es habitual cuando hablamos de la provincia de Granada, han vuelto a quedar en nada”, ha apuntado.

Acompañado por la diputada Lourdes Ramírez, Rojas ha denunciado la situación de la playa de Melicena, que corre el riesgo de desaparecer a consecuencia de una deficiente intervención en la que se vertió tierra de rambla contaminada que contenía numerosos residuos procedentes de invernaderos.

“La situación es dramática”, ha afirmado el diputado. “Pese a invertir millones de euros, el espigón no se ha reforzado, sigue muy dañado, y el estado de la playa es lamentable por la falta de determinación de este Gobierno”. Rojas ha añadido que “cada vez es más habitual la política de tirar dinero al mar con reposiciones de arena a cambio de no ejecutar los espigones reclamados y comprometidos”.

“Los temporales son la principal amenaza de la costa granadina, unida al desprecio de un Gobierno que da la espalda a nuestra provincia”. Rojas ha recordado la propuesta del PP a través de la Ley Feijóo de Costas, que propone soluciones a los problemas de deslinde de las construcciones de miles de propietarios de la Costa Tropical.

“La ejecución de los espigones es muy lenta, necesitamos inversión y un compromiso real del ejecutivo central”, ha denunciado Carlos Rojas. “De nuevo la costa de Granada sufre las consecuencias de la falta de Presupuestos Generales del Estado, porque Sánchez prefiere contentar a sus socios independentistas antes que solucionar problemas reales que requieren respuestas inmediatas”.