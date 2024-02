Gilauto presenta en Granada el nuevo Volkswagen ID.7 y toda su gama de vehículos 100% eléctricos

La exposición central de las instalaciones de Gilauto se convirtieron durante unas horas en un espectacular plató de televisión para dar a conocer la gama eléctrica de la marca Volkswagen, incluida su novedad más reciente: el ID.7. A este electrizante evento, llamado ID. Experience, asistieron más de 120 invitados. Entre ellos clientes, representantes de instituciones, medios de comunicación y empresarios de toda la provincia granadina.

Con el color azul como protagonista, y con la presentación de José Manuel Puerta, lead manager de Gilauto, y Javier F. Urbano, director de Posventa, la noche arrancó al ritmo del grupo Los Pelirrojos, cuya música amenizó el desarrollo del acto. La primera intervención corrió a cargo de Cristina Gil, gerente de Gilauto, quien insistió en la importancia de potenciar los conceptos ‘movilidad’ y ‘sostenibilidad’ de forma conjunta. Cristina explicó que la estrategia Way to Zero de Volkswagen se focaliza en producir vehículos y baterías en armonía con el medio ambiente, generando cero

emisiones mediante procesos sostenibles. Al reciclaje de materiales se dedican ya plantas como la alemana de Salzgitter; y a la producción de baterías se dedicará la factoría de Sagunto, en construcción.

Cristina ofreció también datos interesantes sobre la cuta de mercado de los vehículos eléctricos en España. El año pasado los coches eléctricos supusieron el 5,7% de las nuevas matriculaciones, mientras que los híbridos enchufables representaron el 6,6%. Es decir, que los vehículos eléctricos e híbridos ya superan el 12% de las ventas en nuestro país. Aunque estos datos son positivos, “aún tenemos margen de recorrido hasta llegar al 20% de media alcanzado en la Unión Europea”, explicó la gerente.

A continuación, José Manuel y Javier, con la ayuda del director del departamento de vehículos de ocasión, Francisco Sánchez, intentaron poner luz en el no siempre entendible asunto de las etiquetas medioambientes y las normas que rigen su uso. Los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a establecer una zona de baja emisiones, con restricciones a la entrada y circulación de vehículos según la etiqueta de los mismos. No hay, sin embargo, “una normativa común, de modo que cada consistorio tiene la potestad de desarrollar su propio reglamento. Por ello puede darse que determinada etiqueta puede tener limitaciones en un municipio, y no tenerlas en otro”, detalló José Manuel Puerta.

Francisco Sánchez, por su parte, explicó los distintos tipos de etiquetas y las características de los vehículos a los que afecta cada una de ellas. En primer lugar, el responsable de VO de Gilauto hizo referencia a los coches a los que no les corresponde etiqueta alguna, los más antiguos, para a continuación mencionar a los de etiqueta B y etiqueta C, y finalmente a los de etiqueta CERO y ECO. Esta última “engloba a todos los coches híbridos no enchufables, y a los híbridos enchufables con autonomía en modo 100% eléctrico menor a 40 kilómetros. Por su parte, la etiqueta CERO agrupa a los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía, y a los vehículos 100 % eléctricos”. Francisco aprovechó igualmente para enumerar los modelos Volkswagen con estos distintivos, es decir, el Golf, el nuevo Passat y el nuevo Tiguan en el caso de la etiqueta ECO; y la versión híbrida enchufable de Touareg, Tiguan, Passat y Golf, así como la gama ID. 100% eléctrica en el caso de la etiqueta CERO.

Los presentadores del ID. EXPERIENCE fueron precisamente los encargados de profundizar en las características de los vehículos de la familia ID., comenzando por el compacto y primogénito de la familia, el ID.3; siguiendo por el primer SUV eléctrico de la marca, el ID.4, y su versión deportiva GTX; y continuando hasta el SUV cupé de la gama, el ID.5, y su también versión GTX. Antes de que el evento se focalizara por completo en el ID.7, apareció en escena José Garrido, técnico especialista en alto voltaje de Gilauto, para dar algunas pinceladas interesantes sobre la batería, “alma de los vehículos eléctricos”. Entre otras interesantes explicaciones, José despejó dudas sobre el reciclaje de las baterías, detallando que al final de su vida útil pueden reutilizarse en planes de segunda vida, como por ejemplo puntos de carga rápida flexibles. Si no fuese el caso, “Volkswagen recicla el 97% de las materias primas -níquel, cobalto y litio-. Este proceso será controlado por la UE a través de un pasaporte digital para cada batería”, concluyó.

El momento estelar de la velada se vivió cuando el flamante ID.7 accedió al escenario, generando un momento de clímax con el público y con el sonido en directo del grupo musical. De la imponente berlina de cinco metros color azul aguamarina, bajaron Diego Gómez y Antonio Fresneda, Digital y Mobility Genius respectivamente de Gilauto. Ambos se sentaron en un sofá estilo chéster para dialogar con los presentadores y contar a todos los asistentes las bondades del nuevo modelo.

Poco a poco desgranaron aspectos tan interesantes como el diseño y la iluminación exterior, el asistente semiautomático de aparcamiento, la climatización, la autonomía de las baterías o el tiempo de carga del nuevo modelo. Respecto a este último aspecto, el ID.7 permite cargar con una potencia de 175 kW en corriente continua. Eso se traduce en que podemos hacer una carga para 200 kilómetros en 10 minutos. Por tanto, si lo que se pretende es aprovechar la parada para desayunar, “el café corto y la tostada no muy grande”, bromeó Antonio. En relación a otro de los puntos que generó más interés, la autonomía, el ID.7 tiene la posibilidad de equipar dos tipos de baterías: 77 kWh, y próximamente, 86 kWh. Con la primera alcanza los 621 km de autonomía, y con la segunda superará los 700 km.

Por su parte, Diego Gómez se centró en presentar curiosidades tecnológicas del coche, como por ejemplo el ‘Head Up display’ con realidad aumentada que equipa de serie, o el modo automático del climatizador que, entre otras cosas, detecta y reacciona a la posición del sol para modificar la temperatura y adecuarla al entorno. En este sentido, el Digital Genius explicó que “se puede manejar también con comandos de voz, diciendo por ejemplo ‘mis manos están frías’, para que active la calefacción del volante y oriente flujo de calor hacia las manos”. El ID.7 usa el nuevo asistente de voz IDA, que integra ChatGPT por primera vez, permitiendo manejar más funciones que nunca, e interaccionar con el vehículo de un modo similar a como hacen los asistentes de voz de los smartphones, investigando y respondiendo preguntas sobre multitud de aspectos.

Antes de la despedida, donde no faltó el tradicional selfi de familia, el director de VN de Gilauto, Miguel Sánchez, habló sobre los rangos de precios de inicio de gama en los que se mueven sus vehículos eléctricos -con ayudas incluidas-, los cuales van desde los 23.900 euros del ID.3 hasta los 44.990 del ID.7. Miguel destacó que estos precios “hacen a Volkswagen tan competitivo como las nuevas marcas que se han introducido en el mercado de la automoción con una política de precios bastante agresiva”. Las instalaciones de Gilauto, en la que también desarrollan su actividad las marcas Audi Service y Das WeltAuto, se encuentran en Ctra. de Jaén, 12. Pulianas, Granada. Su web es www.gilauto.com.