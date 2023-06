Germán Martínez: "Creo que puedo estar más preparado para la ACB"

¿Tirar de sentimiento, de cartera o de galones? Aquí está el gran dilema de Covirán Granada en lo que a la confección de su plantilla se refiere. En los últimos días, el club ha confirmado la continuidad de los que serán los dos grandes referentes del equipo esta próxima campaña. Cristiano Felicio y Joe Thomasson. A ellos se suma el reciente fichaje de David Kramer y la ya sabida continuidad de Lluís Costa y Pere Tomás. Cinco jugadores de los que solo una cara es nueva. Las plazas disponibles van agotándose poco a poco y cada vez se hace más real la opción de decirle adiós a jugadores muy queridos por la afición rojinegra.

Las grandes dudas surgen en el puesto de base. Lluís Costa parte en estos momentos como el único director de juego de la plantilla granadina, aunque la renovación de Christian Díaz parece casi asegurada. Solo queda un hueco que podría ocupar Alex Renfroe si renueva, un nuevo fichaje o, quizás, un viejo conocido de la familia rojinegra. El nombre de Germán Martínez resuena cada vez con más fuerza tras su gran temporada como cedido al Zunder Palencia y su consecuente ascenso a la ACB con los palentinos. El canterano de Covirán Granada ha ganado experiencia y madurez en su juego, quizás esté más preparado para la máxima categoría del baloncesto español en comparación con el año anterior. ¿Será el momento de Germán Martínez de volver a casa? El propio jugador responde a esta cuestión.

Pregunta: Lo primero de todo, enhorabuena por tu gran temporada con Zunder Palencia y ese ascenso a la ACB cosechado en la Final Four ante San Pablo Burgos. Ahora que han pasado algunos días, ¿cómo te sientes?

Respuesta: “No se puede pedir más, todo el trabajo que hemos hecho y culminar así es un gustazo. Estoy muy contento en general, aunque sabéis como soy y tengo una espinita clavada porque no he terminado de jugar muy bien al final, aunque intento que este tramo final no afecte a toda la visión que pueda tener de toda la temporada”.

P: No muchos pueden decir que han conseguido dos ascensos en dos años consecutivos y que, además, lo haya celebrado con una rúa en un ‘trenecito’ y no en un autobús.

R: Alguno habrá por ahí seguro, pero sí, no muchos lo han conseguido. De la rúa, tengo la visión de entrar al pabellón y ver el trenecito con ‘Campanilla’ ahí pintada y pensé que esto no podía ser. El meme lo hemos hecho automáticamente nosotros. No se puede dejar el listón más alto.

P: El año anterior subiste con Covirán a la ACB por la vía rápida, pero esta temporada has tenido que luchar hasta la Final Four. ¿Cómo ha sido este periodo extra de trabajo para conseguir el ascenso?

R: Es un tramo de la temporada que se hace más duro, hay más presión, más cansancio, la gente está un poco más quemada mentalmente y tienes que buscar ese punto de coraje, de fuerza y de motivación para ir tirando todos los partidos. Como se ha demostrado en estas eliminatorias, ya no iba en quien jugaba el mejor baloncesto sino quien le ponía más intensidad. El año pasado fue más relajación y este más euforia.

P: Esta es casi una pregunta obligada, ¿con qué ascenso te quedas, Covirán o Palencia?

R: Te voy a esquivar la pregunta porque no me puedo quedar con ninguno, son cosas totalmente distintas. Con Covirán fue algo muy bonito, el poder ascender con el equipo de mi ciudad, con el que me he criado desde la cantera y con un grupo de personas increíbles. En Palencia, cuando me preguntaron qué podía diferenciar a un equipo de otro dije que no había nada que los diferenciase, sobre todo, por el grupo humano. En los dos clubes es increíble el grupo humano que hay y eso creo que es una seña de identidad de los que equipos que ascienden. Se crea una gran cohesión, por lo que no me puedo quedar con ninguno porque me lo he pasado genial con los dos equipos.

P: Volviendo a un año atrás, ¿cómo fue para ti tener que dejar a tu club de toda la vida en la ACB y volver a la LEB Oro para enrolarte en otro equipo, con otra dinámica distinta?

R: Lo acepté bastante bien. En ese momento, cuando hablé con Pablo y con Óscar pensamos que era lo mejor para mí. Los minutos se podrían complicar en ACB. Al hablar con ellos y pensando en mí, vimos que otro año en LEB Oro me podría venir muy bien. Cuando se habló, lo entendí. Me dio pena, pero mirándolo desde un punto de vista más racional que emocional pues lo entendí muchísimo.

P: Se podría decir que se te ha visto muy cómodo en Palencia y que te ganaste el cariño de la afición muy rápido.

R: Aquí es como si fuéramos el fútbol en muchas ciudades. La gente ha respondido increíble, el pabellón se ha llenado todos los días, han venido a vernos a casi todos los partidos fuera de casa, excepto Melilla creo. Se habló de que había 2.000 palentinos en la Final Four, pero cuando fuimos a hacer el saludo final allí había muchísima más gente, aquello estaba lleno de palentinos. La afición nos ha ayudado muchísimo durante toda la temporada.

P: ¿En qué ha cambiado o mejorado el Germán Martínez de ahora con el Germán Martínez de hace un año que ascendió con Covirán Granada?

R: El cambio en parte me vino bien porque pasé de un rol un poco más defensivo, suplementario a los demás, a tener, en momentos de la temporada, en los que Alec Wintering no estaba del todo bien, pues tuve más protagonismo. Los sistemas de juego pasaban por mí y ha sido un rol que he agradecido mucho tener. Me permitía equivocarme mucho y por lo tanto aprender mucho. Ha sido un año en el que he podido disfrutar de más oportunidades con el balón en la mano y he aprendido mucho, cogiendo más experiencia.

P: ¿Consideras que eres ya un jugador ACB? ¿Tendrás al fin esa oportunidad de jugar en la máxima categoría?

R: No lo sé, hasta que no me ponga en la situación y me vea jugando contra jugadores ACB no puedo decirlo. Pienso que he mejorado este año, más preparado que el pasado año puedo estar, pero hasta que no me vea en la situación no lo sé.

P: Hablando de Covirán, ¿has seguido la temporada de los rojinegros?

R: He visto todos los partidos, incluso los que coinciden con los nuestros los he visto a posteriori. He sufrido un montón y me lo he pasado en grande viendo al equipo jugar. Me flipó el último partido contra Joventut, esa explosción de felicidad cuando se vio el partido del Madrid en las pantalla, tuvo que ser increíble, mis padres estuvieron allí y me lo contaron. Los he seguido y los he animado a muerte.

P: Ahora mismo eres jugador ACB, bien por Palencia o bien por Covirán Granada. ¿Ha habido algún tipo de conversación con el club para volver a Granada o si piensan dejarte un año más en Palencia?

R: Hay posibilidades de estar en ACB, pero te voy a ser totalmente sincero. Hubo alguna conversación con mi agente, pero yo le dije que no quería saber nada hasta que no acabase la final four y todavía no he hablado con él. Si ha habido alguna conversación más la desconozco, quiero desconectar un poco y ya veremos.