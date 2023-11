Conmoción en el IES Alhama tras la agresión a Fede: "Fueron animales con él, iban a matarlo"

"Fue una pelea y una agresión bastante grande. Fueron animales con él". Con esa concisión, tan espontánea como cruda, relata una compañera de Fede, el joven de 17 años que quedó inconsciente tras recibir una brutal paliza en Alhama de Granada, la escena que presenció y que tiene conmocionado a este municipio cabecera de la comarca homónima. Como el resto de su clase, y otros muchos alumnos del IES Alhama, la joven no ha acudido este viernes a clase en señal de protesta. Dice estar "asustada" y sentir "miedo" por tener que compartir centro con los presuntos agresores y oculta su rostro para atender a los medios.

Aún conmocionada por el suceso, la chica sólo atina a mascullar que "lo dejaron del todo" al ser preguntada por el estado en el que quedó la víctima y el grado de ensañamiento de los dos menores de 16 y 17 años ya detenidos y a disposición de la Fiscalía de Menores. "Cuando lo vi se me cayó el alma porque es amigo mío. Todo el mundo lo quiere, es muy bueno y nunca ha estado en peleas". Y en ese punto, sorprende de sus palabras el nivel de aceptación de la violencia que ha asumido la sociedad actual: "Impresiona cuando ves una agresión así, que aquí nunca ha pasado eso, porque siempre han sido peleas normales, decentes. Un guantazo te lo da cualquiera, o tú lo das, pero una agresión de animales no se hace. Hicieron con él lo que quisieron".

La adolescente asegura desconocer "el motivo por el que le pegaron", pero sí reitera que "hicieron con él lo que quisieron". Al tiempo, se pone de lado de Fede pese a no tener "mucho contacto ni confianza con él". "Lo conozco porque es de aquí de al lado, del instituto. No hablo siempre con él. Le tenemos cariño porque es conocido, pero que yo sepa nunca ha estado en una pelea". Por eso, explica, "yo hoy no he venido al centro". "Lo hago para apoyar a mi amigo. Somos muchos los que hemos hecho lo mismo. Por lo menos nadie de mi clase ha ido, ninguno. Teníamos examen y no hemos asistido a clase", apostilla.

Esta alumna del IES Alhama refrenda las versiones ya conocidas acerca de la conducta problemática de que los presuntos agresores: "Han tenido bastantes peleas aquí en el pueblo. Era una banda bastante problemática. No sé si la gente les teme, pero tendrían que temerles porque con lo que han hecho, tendrían que temerles". Y en lo referente a la pelea anterior cuyo valiente testimonio le valió a Fede la paliza, la chica admite no haberla presenciado: "Creo que fueron dos las personas que participaron en esa brutal paliza. El primer enfrentamiento no lo vi. Yo estuve donde le pegaron a él". "Me da miedo ir con esos chicos al centro. Yo estoy asustada porque no sé si esto puede llegar a más, se puede quedar aquí o puede pasar otra vez. No lo sabemos", confiesa con voz entrecortada.

"Mi hija me dijo: 'No ha sido una pelea, iban a matarlo"

Ana Belén, madre de otro alumno del IES Alhama, también ha atendido a los medios de comunicación concentrados frente al instituto. La mujer ha explicado que fue consciente de que algo había pasado "en el momento en el que mi hijo llegó a casa", pese a que "jamás imaginé que fuera algo así, hasta que ya pasó un rato y me contó que había habido una pelea grave en el colegio, porque además es de Primero de ESO, con lo cual estaba más asustado". "Estuvo toda la tarde sin poder comer, supernervioso, llorando e inquieto, y no podía ni hacer los deberes. Aún sigue mal. Mi hijo no ha venido tampoco al colegio. Estamos preocupados".

Ana Belén comenta que tampoco podían sopesar "la envergadura del problema que estaba aconteciendo, pues somos nuevos y mi hija este año es el primero que está en el instituto". Esta madre reclama al instituto "al menos seguridad". "Mando a mi hijo por la mañana en autobús a un centro en el que se supone que debe de estar seguro y que viene a estudiar. Le ha pasado a este muchacho, pero si en medio de la pelea se cruza otro niño o cualquier otra persona la cosa podría haber sido aún peor", lamenta.

Más duro es el testimonio de Mari, madre de otra compañera de Fede que, al igual que el joven de 17 años, no es natural del mismo Alhama, sino en este caso de Arenas. Fede es de Jayena. "Mi hija llegó muy nerviosa diciéndome que me tenía que contar algo que había pasado. Pensé que era cualquier tontería relacionada con un maestro o cualquier otra cosa, pero entonces me dijo: 'Mamá, ha habido una pelea, pero eso no ha sido una pelea. Eso ha sido matarlo porque es que iban a matarlo'. Venía llorando e histérica perdida. Es lo que yo le dije, que esto no se podía quedar así", narra esta mujer, quien reclama una concentración conjunta de todas las madres: "Tendríamos que juntarnos todas las madres porque lo que no puede ser es que yo esté tranquila de que está aquí en el instituto y que me llamen de buenas a primeras diciéndome que han medio matado a mi hija. Lo que siento es pánico".