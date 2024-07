Francis Hernández, un granadino en los Juegos Olímpicos con un rol peculiar

María Pérez, Ignacio Fontes, Alberto Amezcua, David Valero y Carlos Garach llevan el nombre de la provincia de Granada por bandera en estos Juegos Olímpicos de París 2024, pero no son los únicos granadinos con presencia en el máximo evento deportivo. Francis Hernández, máximo responsable de las categorías inferiores de la Real Federación Española de Fútbol, tiene un papel clave dentro de la Selección de fútbol en esta edición del torneo olímpico.

El exjugador, que ha atendido a GranadaDigital tras su reciente llegada a Burdeos, ha aterrizado recientemente en Francia después de que acompañara a 'La Roja' en la final del Europeo sub-19, donde España se proclamó campeona de Europa en dicha categoría.

Con mucha felicidad y sueño, como ha reconocido, después de llegar sin dormir tras haber estado toda la madrugada del domingo al lunes de viaje desde Irlanda hasta el país galo, el granadino ha querido unirse lo más rápido posible con la expedición nacional de cara al próximo partido de España frente a Egipto, que se celebrará este martes a las 15:00 horas.

Como bien ha expresado, no son sus primeros Juegos Olímpicos, aunque la experiencia está siendo diferente: "Ya estuve en 2020 en Tokio. Aquello fue distinto porque al final los estadios estaban sin público y teníamos muchísimas limitaciones de movilidad. No los puedes disfrutar de la misma manera, pero aquí en Francia está siendo una maravilla. Nuestro primer partido fue en el Parque de los Príncipes y claro, la primera semana nos alojamos en la Villa Olímpica. Fue muy bonito porque al final coincides con los mejores deportistas del mundo".

Bien es sabido que los Juegos Olímpicos son un evento especial, aunque tiene "su toque de humildad" para todos los asistentes. Algo que hace ver la esencia real del deporte donde, desde los más jóvenes a los más veteranos, cuentan con los mismos recursos.

Pese a ello, Francis tiene una labor bastante compleja, donde se encarga de la coordinación y gestión a nivel organizativo, tanto de partidos, cuerpo técnicos y jugadores, con el fin de que "la preparación para la Selección de fútbol sea óptima y cuente con todas las herramientas indispensables durante el torneo".

La necesidad de ayudar a gente tan joven en un evento mundial

No es sencillo, y más sabiendo que se trata con élites futbolísticas que están acostumbradas a lo mejor en todos los sentidos. Sin embargo, el granadino ha incidido en que principalmente él, como máximo encargado, y su equipo, también tienen la tarea "de adelantar el proceso de adaptación en los jugadores jóvenes".

"Es bueno tener un control y seguimiento mucho antes de todos los jugadores, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, para poder incidir en su formación integral. En el caso actual hablamos de jugadores de generación 2007 que están con nuestra Selección Absoluta, como es el caso de Lamine Yamal o Pau Cubarsí. Futbolistas que lógicamente no pueden competir en categorías inferiores. Al final nuestro principal fin es formar a los jugadores para que podamos disfrutar de ellos. Hemos conseguido algo que hace años era impensable. Ahora a los jugadores no se les mira el DNI. El jugador o está preparado o no está preparado, y bueno, venimos haciendo un trabajo muy exhaustivo en categorías inferiores con diferentes departamentos que hemos creado y que trabajan en común para poder ayudar bajo un modelo de juego que creamos. Una idea colectiva que está saliendo bien. Hay que naturalizarlo. Hay que estar preparado en lo deportivo y personal. Lamine, por ejemplo, crece con el paso de los partidos. No les puede la presión. Se sienten cómodos en el contexto que les ofrecemos y con las herramientas que les damos", ha confesado.

No es fácil tener tantos ojos encima para gente tan joven. Y menos en uno de los mayores espectáculos televisivos de la historia. La presión puede aparecer, pero gracias al trabajo de figuras como la de Francis, esta se convierte en una aliada para los deportistas y, en su caso, en los jugadores de fútbol.

Eso sí. Ha especificado que, actualmente, para la Selección en los Juegos Olímpicos su objetivo "es formar a los futbolistas para la absoluta", aunque no ha querido mentir al decir que les gustaría que los resultados fueran favorables "para reforzar a los protagonistas y a los formadores llegando lo más lejos posible".

Cuestionado por el papel que lleva al representar a una provincia y ciudad como es Granada, Francis se lo ha tomado como una "alegría" que les hace estar felices a él y compañeros granadinos: "Es un orgullo para nosotros coger y estar disfrutando esto. Ojalá se le de sentido al trabajo pudiendo tocar metal".