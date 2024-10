Fran Escribá: "Hemos defendido con mucho orden"

El Granada CF ha logrado una importante victoria allí donde nadie había ganado. En un Anduva inexpugnable hasta que llegaron los de Escribá, a los que les bastó un gol de Weissman para ganar los tres puntos.

Errores a pesar de la derrota: “Era lo que esperábamos, en esa búsqueda de lo que queremos ser como equipo, hoy nos ha faltado tener algo más de balón, tanto para defender mejor como para haber atacado más y haber podido matar el partido. Tuvimos muchas pérdidas en los primeros pases, le pedíamos a los delanteros que se quedasen más balones, pero tuvimos muchas pérdidas y eso generó una situación en la que el Mirandés apretó, es normal, iba por detrás y sacó mucho centro lateral, eso siempre genera confusión”.

Sufrimiento en los minutos finales: “Hemos defendido con mucho orden, tuvimos una muy clara en el primer minuto de la segunda parte que nos podía haber dado mucha tranquilidad, pero llegar 0-1 en cualquier campo sabíamos que iba a ser sufrimiento hasta el final”.

Progreso del equipo: "Los veo en el día a día, y más allá de lo futbolístico, que quiero mucho más de lo que estamos haciendo, creo que el equipo lo tiene, nunca le pediría a mi plantilla que hiciera algo para lo que no la veo capacitada. Veo a este equipo capaz de defender fuerte, defender bien y jugar mejor, la capacidad ofensiva siempre la ha demostrado y en esta categoría lo debemos demostrar”.

Valoración de la victoria: "En esta categoría y ante un rival que está muy bien es muy difícil ganar, por eso hay que darle valor a cualquier victoria, algunas llegarán jugando mejor y otras peor, pero todo lo que sea sumar y de sumar de tres es valioso. Ahora nos toca jugar en casa, la gente estará más contenta y es el momento de que todos juntos podamos ganar el siguiente partido y dar otro pequeño salto y acercarnos a lo que queremos”.

Polémica durante el partido: “No suelo valorar, ni cuando me benefician ni cuando me perjudican, parto del respeto. Tenía la sensación de que lo no iban a anular porque la posición, como nos dicen a principio de temporada, era una postura natural con el brazo abajo. La sensación es que ese tipo de brazos no se pitan”.