Fran Escribá: "Creo que no es de esos partidos que hay que levantar a nadie"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha valorado de forma positiva la actuación de su equipo ante el Getafe pese a la eliminación en Copa del Rey. El míster rojiblanco ha destacado las oportunidades generadas por su bloque, pero ha rechazado hablar de justicia porque "el que marca es el que pasa". Escribá, que ha ensalzado la "comunión" con la grada del estadio, mira ya a la competición liguera.

Preguntado por el primer gol anulado a Shon Weissman, el técnico ha admitido que le han transmitido desde su cuerpo técnico que el fuera de juego "es muy justo". Por otro lado, se ha mostrado satisfecho por la cara mostrada por sus jugadores durante "120 minutos de intensidad". "Hemos generado más y mejores ocasiones que ellos", ha asegurado el valenciano, que ha recordado que el tanto de Borja Mayoral ha llegado tras el fallo de una clara oportunidad de su equipo. También ha recordado el condicionamiento que han supuesto las bajas de atacantes, aunque ha reconocido el trabajo realizado por el ariete israelí.

"Creo que no es de esos partidos que hay que levantar a nadie. Ellos tienen que ser conscientes, y creo que lo son, de que el esfuerzo ha sido bueno y el partido ha sido muy serio. Jugábamos contra un equipo muy incómodo", ha analizado el preparador. Asimismo, ha vuelto a hacer hincapié en la lectura positiva del duelo y ha admitido que ahora toca "pensar en la única competición que nos queda", que es "la más importante".

El míster granadinista ha señalado que es normal echar de menos a los delanteros ausentes, pero ha expresado que su cuerpo técnico era consciente de los escenarios que planteaba el partido si el Getafe se ponía por delante en el marcador y en el banquillo no había refrescos para la punta. "Reinier tuvo una ocasión clarísima ya en la prórroga y llegando bien lo que demuestra que el chico está en un momento muy bueno. Shon, teniendo que pelear con dos centrales muy duros, se generó sus espacios e hizo un par de goles aunque se los anularan", ha apostillado.

"El fútbol es lo que tiene, el que marca es el que pasa"

Respecto al estado de Manu Lama, ha transmitido que su sustitución se ha debido únicamente a "cansancio" y no a una lesión. El entrenador ha insistido en lo bien que ha competido su grupo y ha rechazado hablar de "justicia" más allá del resultado final. "El fútbol es lo que tiene, el que marca es el que pasa. Dar la enhorabuena al Getafe, pero también al equipo", ha declarado Escribá, quien también ha celebrado "la comunión con el estadio y la gente" durante los 120 minutos. "Uno de los activos de este club es la afición", ha aseverado el preparador, que mantiene su incomprensión ante cualquier pito que puedan recibir sus pupilos.

El técnico ha afirmado que no se ha quedado "insatisfecho con ninguna actuación concreta ni individual ni colectiva" y tampoco con la arbitral, hasta tal punto que ha mostrado su gusto porque "los linieres tomen decisiones" y su postura ante un VAR que "me gusta poco". Además, ha manifestado que sus jugadores estaban avisados de que si la bandera no se levantaba tocaba "correr hacia atrás como animales".

Una vez más, ha rechazado hablar públicamente sobre el mercado. "Hay que respetar los plazos, el trabajo de la dirección deportiva y a nuestros jugadores", ha argumentado. Finalmente, Escribá ha lamentado no haber podido dar entrada a Samu Cortés, al que le hubiera gustado dar la alternativa si no hubiera tenido que realizar modificaciones en la defensa. "Si no llega a pasar eso, Samu hubiera participado. El club está contento. Prueba de ello es que le ha renovado. El chico tiene un futuro en el que creemos y este cuerpo técnico ya lo ha demostrado porque varios jugadores han debutado con nosotros. Si sigue en esa línea de seriedad y trabajo que está haciendo con el B, que es su equipo, obviamente, igual que con otros, contaremos con él", ha cerrado Escribá.