Un Granada con balas de fogueo cae eliminado de la Copa del Rey (0-1)

El Granada cayó eliminado de la Copa del Rey ante el Getafe en un duelo con balas de fogueo entre dos conjuntos muy dependientes de sus goleadores principales. Lamentablemente para los rojiblancos, Borja Mayoral si estaba dentro de la partida a diferencia del tocado Uzuni. Reinier gozó de las mejores ocasiones rojiblancas y Weissman marcó dos dianas en fuera de juego en un compromiso con poco ritmo. En apenas un minuto, los locales perdonaron y recibieron el único tanto que subió al marcador. La competición de las eliminatorias ya es historia y al equipo ahora le queda únicamente centrarse en el deseado ascenso a Primera División.

Fran Escribá optó por la confianza en las rotaciones coperas. El entrenador apostó por hombres como Manu Lama o Trigueros como novedades en el once, donde emergió Mariño en su primer encuentro copero de la temporada. Enfrente, Bordalás no reservó casi nada, pues sacó a casi todos sus pesos pesados. Los exrojiblancos Luis Milla y Domingos Duarte partieron de inicio.

El partido arrancó con un mayor dominio del cuadro visitante, que hizo valer su virtud para ganar segundas jugadas tras balones largos. La primera oportunidad clara fue para Álex Sola, quien disparó sin marca desde la frontal del área tras una buena conducción de Luis Milla partiendo desde banda izquierda. El Granada respondió con una falta pegada a línea de fondo que no encontró rematador.

Los pupilos de Escriba comenzaron a gozar de alguna posesión más larga y el duelo entró en una fase de tanteo con más equilibrio entre los contendientes. Tsitaishvili fue el protagonista del primer intento rojiblanco, pero su zurdazo desde fuera del área no cogió portería. El ritmo del choque tornó en lo contrario a un correcalles, pero el Granada logró dar un aviso en el minuto 27 con un tanto de Weissman de cabeza que fue anulado por fuera de juego. Por su parte, los madrileños buscaban el peligro a través del balón parado, su gran especialidad.

Una jugada individual de Iglesias en el 37' con un buen autopase reactivó las hostilidades, aunque Mariño no tuvo que intervenir. Los locales reaccionaron a través de las bandas. Tsitaishvili le sacó a Diego Rica una tarjeta amarilla, mientras que Pablo Sáenz levantó a la grada con una buena 'croqueta' y un centro que terminó en saque de esquina. Sánchez Martínez pitó el final de una primera mitad con poca sustancia.

Dominio rojiblanco a la salida de vestuarios

Tras el paso por vestuarios, Weissman volvió a perforar la red rival, pero de nuevo en posición antirreglamentaria. El ariete aprovechó un rechace de Letáček tras un lanzamiento de Pablo Sáenz, pero estaba adelantado. Con la noche cerrada sobre Los Cármenes, el ritmo se quedó tan frío como los termómetros de la ciudad debido a múltiples acciones accidentadas que acabaron con jugadores por los suelos.

Un cabezazo de Reinier y un disparo de Brau detenidos por Letáček calentaron algo a la parroquia rojiblanca. Con un mayor dominio rojiblanco, Bordalás optó por mover primero el banquillo pasada la hora de juego con la entrada de Aleñá y Bertuğ, que sustituyeron a Sola y Álvaro. Un disparo envenenado de Arambarri dio el primer susto del segundo acto a Mariño, que cedió un córner. Los azulones lo intentaron de nuevo desde fuera por medio de Rico, pero sin amenaza seria para el marcador.

En el 72', Fran Escriba decidió intervenir y dio la alternativa a Ricard Sánchez y Gonzalo Villar para sentar a Trigueros y Tsitaishvili. Poco después, tuvo que emplear otra ventana de sustituciones porque Manu Lama dijo basta. Su relevo fue Insua. El '8' rojiblanco tomó la manija del equipo, pero el tiempo transcurría sin previsión de evitar la prórroga. Iglesias estuvo a punto de evitar la media hora adicional en una acción surrealista. Un disparo de Coba se convirtió en un centro que el carrilero diestro del Getafe tocó como pudo y mandó al travesaño. Un arreón local final no llegó para generar una ocasión clara y llegó el pitido final del tiempo reglamentario.

Perdón y castigo nada más comenzar la prórroga

El tiempo extra comenzó con una oportunidad inmejorable para el Granada. Un resbalón de Djene dejó a Jóźwiak en posición franca. El extremo logró ceder con una pisada Reinier tras tumbar a Letáček sin encontrar resquicio. El brasileño la mandó por encima del larguero con todo a favor para abrir la lata. Tras el perdón, llegó el castigo. Bertuğ peleó con todo un balón en el área rojiblanca y aprovechó la falta de contundencia de Loïc Williams para encontrar a Mayoral casi debajo de la meta de Mariño. 0-1 y jarrón de agua congelada para los rojiblancos.

Sergio Ruiz y Corbeanu fueron los elegidos por Escribá para intentar agitar a un Getafe que se siente como pez en el agua con el marcador a favor. Rubén Sánchez y Hongla fueron los sacrificados. El canadiense entró al verde con un par de envíos al área que no encontraron un socio. El camino del gol legal del Granada estaba en Reinier, que gozó de una gran ocasión en el añadido del primer parcial de la prórroga que denegó con una mano brillante el guardameta azulón.

Los últimos quince minutos se iniciaron con la voluntad de Corbeanu como el argumento principal del Granada. Insua logró cabecear sin marca en un balón parado, pero su testa no encontró portería. En la jugada posterior, una mano en la frontal se convirtió en otra oportunidad para igualar el electrónico, pero Gonzalo Villar no consiguió sorprender a Letáček en la búsqueda de su palo. Bertuğ tuvo la sentencia en sus botas a la contra, pero se permitió un lujo al intentar superar con un balón picado a un Mariño que no se dejó engañar. Los visitantes apretaron para terminar el partido lejos de su meta para no sufrir, lo que les valió cerrar el encuentro con el 0-1. El camino del Granada en esta Copa del Rey llega a su fin. Perder nunca es agradable, pero la realidad es que no hay tiempo de lamentaciones, pues el ascenso queda ya de forma definitiva como el único horizonte que debe abordar el conjunto nazarí.

Ficha técnica

Granada CF: Mariño; Rubén Sánchez (Corbeanu, 101'), Manu Lama (Insua, 78'), Loïc Williams, Miguel Ángel Brau; Martin Hongla (Sergio Ruiz, 101'), Trigueros (Gonzalo Villar, 72'); Tsitaishvili (Ricard Sánchez, 72'), Reinier, Pablo Sáenz (Jóźwiak, 89') y Weissman.

Getafe CF: Letáček; Iglesias, Djene (Alderete, 97'), Domingos Duarte, Rico; Arambarri (Yellu, 110'), Luis Milla, Sola (Aleñá, 62'), Coba (Argüelles, 110'), Uche (Borja Mayoral, 80') y Álvaro (Bertuğ, 62').

Goles: 0-1: Borja Mayoral, min. 93.

Árbitro: Sánchez, del comité murciano. Amonestó a los locales Rubén Sánchez, Loïc Williams, Gonzalo Villar, Reinier y Ricard Sánchez; así como a los visitantes Rico, Coba, Argüelles, Yellu y Letáček.

Incidencias: Encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes.