'Flor de invierno', el sueño de una ama de casa con alma de escritora hecho realidad

Cuando se tiene una pasión, una afición que copa toda la mente, nunca es demasiado tarde para aventurarse y dedicarle el tiempo que siempre se le ha querido brindar. Esto debió pensar Alicia Mora hace un tiempo. Extremeña de nacimiento, pero ya casi granadina al pasar la mayor parte de su vida en Granada. Dedicada casi al completo a la crianza de sus dos hijas, esta ama de casa escondía un amor por la literatura y la escritura que, ya en su adultez, ha visto la luz para convertirse en una novela llamada 'Flor de Invierno'.

Cuando el ajetreo de la propia vida le permitió tomarse el tiempo necesario para retomar su pasión, esta recién estrenada escritora desempolvó del cajón del olvido una historia de amor que ya se puede encontrar en las librerías. "No fue fácil sacar tiempo al tiempo. Cuando eres ama de casa y tienes dos hijas pequeñas, pero no tienes familia cerca a la acudir es muy complicado poder escribir. Si la niña se ponía mala y yo trabaja qué podía hacer con ella. Siempre ha sido muy complicado para mí poder trabajar y poder dedicarme a lo que más me gusta".

Con la novela empezada, una serie de cambios en su vida le volvieron a obligar a dejarla aparcada, pero una voz en su cabeza le recordaba incesante que aquella historia estaba sin acabar, necesitaba un final. "Cuando mi marido se jubiló y mis hijas se independizaron pensé que era mi momento. Era raro el día que no escribía. Me levantaba todos los días con la ilusión de seguir escribiendo. De hecho, se nota mucho la diferencia entre el principio y el final de la novela. Se nota que soy distinta, que mi forma de escribir es diferente".

Alicia confiesa que su único propósito era acabar el libro, por su mente nunca pasó la idea de publicarlo, pero fueron sus hijas las que al leerlo la animaron a mandar la novela a alguna editorial. Sin apenas conocimientos en la materia, esta granadina envió su historia a tres editoriales y, para su sorpresa, las tres querían publicar 'Flor de Invierno'. "Es una aventura muy gratificante porque yo pensaba que habiendo tanto autores tan buenos a mí no me publicarían".

Así nació esta novela romántica, ambientada en el siglo XIV, concretamente en el 1302, en Escocia. "La historia habla de una mujer muy adelantada a su tiempo. En aquel momento, la mujer no tenía la forma de expresarse ni de vivir porque estaba condicionada por la sociedad, solo se dedicaba al hogar, al marido y a los hijos. Esta mujer es totalmente distinta, tiene sus propias ideas y convicciones, así como sus ideales. Ella quería enamorarse, vivir un amor dentro del matrimonio. Al ser hija de un conde su matrimonio debía ser concertado. Se casó con alguien que no conocía y aquí empieza su historia. Empieza su vida con un desconocido. El libro cuenta cómo es su vida en las tierras altas. Ella es mitad escocesa, mitad inglesa, pero todo el mundo la ve como inglesa. Es una historia emotiva, romántica y llena de muchas aventuras, algo que hace que el libro sea muy ameno".

Alicia Mora es el ejemplo perfecto de que la edad o las circunstancias de cada persona nunca deben ser un impedimento para volcarse en cuerpo y alma en lo que uno ama. Cualquier momento es bueno para aventurarse si la mente y el corazón así lo quieren. Hace tan solo unos meses, esta ama de casa granadina nunca imaginó que podría denominarse escritora. Ahora, 'Flor de Invierno' puede verse en los escaparates de todas las librerías. Porque sí, los sueños se cumplen.