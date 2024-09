Las fincas que están exentas del pago de la tasa por la extinción del incendio forestal de Almuñécar

El alcalde de Almuñécar, Juanjo Ruiz Joya, ha tranquilizado a los propietarios de fincas de menos de diez hectáreas, que son la mayoría, afectados por el incendio del pasado 13 de agosto en los parajes de Peña Escrita, El Cerval, Rescate, La Albita, Los Escobales y La Bóveda, ya que “están exentos de pagar la tasa por extinción de incendios forestales y, por tanto, no tendrán que abonar absolutamente nada por el servicio que el Infoca prestó para sofocarlo y extinguirlo”.

Juanjo Ruiz Joya ha explicado que la Junta de Andalucía aprobó una actualización del artículo 39 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Andaluza para que los propietarios de fincas de menos de diez hectáreas afectados por incendios forestales no soportaran, además de la pérdida de sus fincas y sus cosechas, un impuesto por la extinción de los incendios.

Pero además, los propietarios de fincas mayores de diez hectáreas, que son solo tres, rellenando un formulario en el que indiquen que se han acogido y aprobado el Plan de Prevención de Incendios Forestales y declaren que tenían el camino limpio, la finca desbrozada y las instalaciones correctamente, también quedarán exentos de la tasa por extinción de incendios.

El alcalde sexitano ha recordado que “esta tasa no se aplica con ningún afán recaudatorio, sino para que las fincas no estén abandonadas y no presenten un alto riesgo de incendios”.

Igualmente ha señalado que desde el gobierno local “estamos ultimando los informes para solicitar la declaración de ‘Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil’, lo que venía a ser antiguamente ‘zona catastrófica’, como fórmula para que los agricultores que han perdido sus cosechas por las llamas puedan acceder a ayudas y subvenciones de distintas administraciones y, también, -ha indicado Ruiz Joya-, “trabajamos en la evaluación de daños, para que los Gobiernos Central y Autonómico puedan proporcionarnos ayudas que empleemos en la recuperación del entorno”.

Asimismo, ha puntualizado que desde el Ayuntamiento “también estamos valorando la fórmula para que las fincas de los propietarios de las zonas afectadas queden exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de naturaleza rústica, para que puedan ahorrar y lo reinviertan en la reparación y recuperación de sus fincas o aperos”.

El incendio, que comenzó en la tarde del pasado 13 de agosto y se extinguió definitivamente el 16 de agosto a mediodía, afectó a 590 hectáreas, de las que 132 eran de explotación de cultivos, mientras que el resto se trataba de superficie forestal.

Finalmente, Juanjo Ruiz Joya ha agradecido al gobierno de la Junta de Andalucía “la sensibilidad mostrada en la actualización de la tasa por extinción de incendios forestales, ya que los propietarios de fincas van a quedar exentos de hacer frente al impuesto” e, igualmente, ha felicitado al gobierno autonómico por “la eficacia de los miembros del Plan Infoca, en la extinción del incendio, del que fui testigo directo en el puesto de mando avanzado, comprobando la profesionalidad y la movilización desplegada para luchar contra las llamas”. Felicitación que ha hecho extensible al cuerpo de Bomberos de Almuñécar, a la Diputación de Granada por la disposición inmediata del Consorcio Provincial de Bomberos, a la Policía Local de Almuñécar, a la Guardia Civil y a Protección Civil.