El Festival Tendencias de Salobreña se despide con llenos en sus dos conciertos

El 29 Festival Tendencias de Salobreña se ha celebrado en su formato más especial, íntimo y emocionado de toda su historia. En uno de sus enclaves escénicos habituales, el Auditorio Villa de Salobreña, adaptado a las actuales circunstacias sanitarias y de aforo exigidas por la Covid19, se ha desarrollado esta semana con la complicidad absoluta de un público deseoso de volver a escuchar música en directo.

El festival de la Costa Tropical granadina comenzaba el pasado miércoles 5 de agosto con la interesante charla que ofrecieron los periodistas musicales Los Kikes, autores del libro “Manu Chao, Ilegal. Persiguiendo al clandestino” y su documental inédito “A corazón hermano” (se proyecta solo en salas pequeñas sin distribución), grabado con apenas medios y acompañando al músico en gira justo antes de la explosión mediática. Una interesante puesta a punto llena de anécdotas de la vida y obra de uno de los músicos más carismáticos y escapistas del mundo.

El jueves 6 el espacio protagonista fue para una de las voces femeninas más respetadas de la escena pop nacional más veterana. Sole Giménez, líder indiscutible de Presuntos Implicados, parece metida en formol. Su voz se mantiene intacta y su ilusión parece flotar en el escenario. Acompañada para la ocasión por Iván Cebrián y Lucas IBañez a las guitarras, apareció radiante ante un auditorio lleno y fan de sus canciones.

Sole Giménez agradeció la asistencia en estos momentos tan difíciles para la música, “es bonito actuar hoy en Salobreña, este pueblo supone un talismán para mi ya que es mi primera actuación tras el confinamiento y duro aislamiento del público” comentó la artista antes de cantar su primera canción. La cantante dedicó su repertorio más amplio a recorrer las canciones de su último trabajo “Mujeres de Música” una completa revisión de distintas autoras importantes que están detrás de bellas creaciones como Lauren Wood, Eladia Blázquez, Natalia Lafourcade, Mari Trini y Cecilia, entre muchas otras. Temas como “Volver al mar”, “Amores”, “Corazón mirando al sur”, “Esperaré”, “Mi pequeño tesoro” sonaron como nunca en un espacio íntimo y con una conexión única con el público.

En la noche de ayer viernes 7, la alegría espontánea y andaluza de Kiko Veneno llenó también el Auditorio Municipal siendo el protagonista absoluto de la despedida del festival. Acompañado de un guitarrista no menos querido como es Diego “el ratón” (de Los Delinqüentes) hizo lo que sabe hacer, que veamos la vida con más colores y con más humor. “Yo no me se la letra de muchas de mis canciones pero uno hará todo lo posible jaja” así comenzaba Kiko Veneno su concierto en Salobreña.

Su lista de temas la alternó entre sus canciones más nuevas de su más reciente trabajo “Sombrero roto”, temas escritos en el confinamiento como “Hay gente” y por supuesto clásicos como “Lobo López”, “Superhéroes de barrio”, “Te echo de menos”, “Joselito” y “Volando voy” que la cantó a capella con un público totalmente entregado para despedir de lujo la 29 edición del Festival Tendencias.