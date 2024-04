Una vez terminada la Semana Santa, los granadinos podrán volver a disfrutar de una amplia agenda cultural con todo tipo de eventos. Calentando motores para la temporada de ferias, este viernes 5 de abril El Arrebato o Los Rebujitos llegan en concierto a Granada.

Si lo que prefieres es la música pop, Malú celebra el 25 aniversario de la publicación del álbum con el que debutó, Aprendiz. Por el contrario, si lo que más te gusta es la música más rock o indie, llega Jarabe de Palo con su tributo a Pau Donés. Además, Sierra Nevada acoge este fin de semana el Sun and Snow Festival de música electrónica, que arranca este viernes y se extiende hasta el sábado y el domingo.

Los amantes del teatro podrán disfrutar de la obra titulada Manual para armar un sueño tanto el viernes 5 como el sábado 6 de abril a las 21:00 en el Teatro Alhambra.

Otra fecha para marcar en el calendario es la de este jueves 4 de abril, pues a partir de las 10:00 horas salen a la venta las entradas del Festival de Música y Danza de Granada. Debes estar atento para no quedarte sin la tuya.

'Manual para armar un sueño'. (Teatro Alhambra. 5 de abril – 21:00)

La compañía jerezana La Zaranda cuenta con 45 años de trayectoria vuelve a Granada para presentar la obra de teatro Manual para armar un sueño. Se trata de un texto de Eusebio Calonge con Gaspar Campuzano, Francisco Sánchez y Enrique Bustos, junto a Paco de La Zaranda y Eusebio Calonge. La obra aborda la visión de un presente estéril en que el hombre no parece estar a la altura de sus sueños. Con sus últimas fuerzas, saldrá a irradiar esperanza al escenario.

Facu Díaz & Miguel Maldonado – '¡Por fin juntos!' (Palacio de Congresos. 6 de abril – 21:00)

Facu Díaz y Miguel Maldonado nunca han dejado de estar juntos, pero han decidido titular así la gira que los llevará por todo el país. Quieren celebra sus diez años unidos con un nuevo espectáculo en el que no dejarán de lado la actualidad, pero siempre con un punto de vista humorístico.

Malú – '25 años de Aprendiz'. (Palacio de Congresos y Exposiciones. 6 de abril – 21:00 horas)

El álbum titulado Aprendiz cumple 25 años y la cantante ha decidido celebrarlo haciendo un viaje por su catálogo de grandes triunfos. A lo largo de estas dos décadas y media, Malú ha conseguido 16 discos de platino y 6 discos de oro, solo en lo referido a los álbumes. La madrileña ha decidido volver a Granada para celebrar el aniversario de su éxito por todo lo alto.

Sun & Snow Festival. (Sierra Nevada Estación de Esquí. 5, 6 y 7 de abril – 12:00)

El festival de música electrónica tendrá lugar en la estación de esquí de Sierra Nevada desde este viernes 5 de abril hasta el domingo 7. Se trata de la quinta edición de este festival que cuenta con nombres como los de Courtesy, DJ Holographic, Hunee, Jimi Jules B2B Trikk, John Talabot, Leafar Legov, Keone live, Or:la, Robag Wruhme o Way Of Thinking, entre otros de los que van a actuar durante este fin de semana.

Rebujitos. (Industrial Copera. 5 de abril - 21:30)

Yerai Blanco vuelve a Granada con su nueva gira 2024 para presentar su último trabajo, Pureza al natural. No solo se centrará en el mismo, pues llega con varios de sus grandes temas que también cantará en el concierto. Se trata de una banda gaditana que lanzó un primer trabajo titulado Lo que me gusta de ti, el cual fue todo un éxito, y desde entonces no han parado.

Jueves 4 de abril

20:00 horas – Zenet. Jardín de Gomérez (7 euros)

21:00 horas – Bonico + Buena Suerte. Lemon Rock (5 - 8 euros)

21:30 horas – Marilia Monzón. JJ Taberna (12 - 15 euros)

21:30 horas – David Rees. Planta Baja (15 euros)

22:00 horas – Raspa García. Liberia Café Pub

22:00 horas – Razorbleed. Rocknrolla (Entrada gratuita hasta completar aforo)

Viernes 5 de abril

12:00 horas – Sun And Snow Festival. Sierra Nevada Estación De Esquí (59 euros)

20:00 horas – 10 Tenores con Orquesta Sinfónica. Palacio De Congresos Y Exposiciones (60,50 - 71,50 euros)

20:00 horas – Cosas que hacen Punk. Aullido Atómico + Mega Rollo + Angustias + Crisanteemos. Planta Baja (10 -13 euros)

20:30 horas – Pasión Vega. Teatro Isabel la Católica (37,80 - 43,20 euros)

21:00 horas – Bon Calso. Granada 10 Teatro Musical (18 euros)

21:00 horas – El Arrebato. Palacio De Congresos Y Exposiciones (39,60 - 41,80 euros)

21:00 horas – Mundo Chillón. JJ Taberna (13 euros)

21:00 horas – Patrimonio Flamenco. Cía. Ayako Ishikawa. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros)

21:00 horas – José Antonio García. Centro Federico García Lorca (18 – 23 euros)

21:00 horas – Neverminders. Tributo a Nirvana + Smash. Tributo a Offspring + Suburbia. Tributo a Green Day + Black Limos. Tributo a Foo Fighters. Sala El Tren (15 – 18 euros)

21:30 horas – Los Rebujitos. Industrial Copera Revert (20 euros)

21:30 horas – Los Fusiles. Lemon Rock (10,31 euros)

21:30 horas – Ramblin J. Gates. Liberia Café Pub (10 euros con consumición)

22:00 horas – Versálico. Rocknrolla (10 euros)

Sábado 6 de abril

12:00 horas – Sun and Snow Festival. Sierra Nevada Estación de Esquí (59 euros)

17:30 horas – Ciclo de Flamenco. Blanca la Almendrita. JJ Taberna (4,10 euros)

18:00 horas – The Vintages. Lemon Rock (3 euros)

19:00 horas – Orfeón de Granada. Auditorio Manuel De Falla (15 euros)

20:00 horas – Ben Yart. Sala Alhambra (18 euros)

20:00 horas – Harley Daniels. Casa De La Cultura

20:30 horas – Pasión Vega. Teatro Isabel La Caólica (37,80 - 43,20 euros)

21:00 horas – El Niño del Albayzín. Sala Aliatar (10 euros)

21:00 horas – José Antonio García. Centro Federico García Lorca (18 – 23 euros)

21:00 horas – Guadaña + Elisa C. Martín + Astter. Sala Riff (12 – 15 euros)

21:00 horas – Malú. Palacio de Exposiciones y Congresos (55 - 66 euros)

21:00 horas – Jarabe de Palo. Tributo a Pau Donés. Sala El Tren (35 euros)

21:00 horas – Patrimonio Flamenco. Pilar Fajardo. Teatro Municipal La Chumbera (12 euros)

21:30 horas – Soge Culebra. Planta Baja (20 euros)

21:30 horas – El Manín. JJ Taberna (12 euros)

22:00 horas – Marga Sur + Bio_lines. Rocknrolla (7 euros)

Domingo 7 de abril

12:00 horas – Sun and Snow Festival. Sierra Nevada Estación de Esquí (59 euros)

12:00 horas – Una hora de cámara. Auditorio Manuel De Falla

18:00 horas – Guillermo Crovetto. Lemon Rock (Entrada gratuita hasta completar aforo)

19:00 horas – La Revoltosa. Zarzuela. Teatro Isabel La Católica (18,50 - 20,50 euros)

20:30 horas – Uhmami. JJ Taberna

Viernes 5 de abril

21:00 horas – Manual para armar un sueño. Teatro Alhambra (16,35 – 18,35 euros)

Sábado 6 de abril