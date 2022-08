Sierra Nevada Por Todo lo Alto deja el fin de semana con más ocupación del verano en la estación de esquí

El festival de rock Sierra Nevada por Todo lo Alto cerró anoche su duodécima edición con la asistencia de más de 2.800 personas entre las dos jornadas de una cita musical de rock y montaña que ha propiciado un índice de ocupación hotelera del 85% en los alojamientos de verano, el más alto de toda la temporada de verano.

La combinación de grupos pop rock de distintas tendencias, actividades musicales para niños, montaña, sol, buena temperatura ha vuelto a alcanzar el nivel de las ediciones previas a la pandemia.

El festival daba comienzo el pasado viernes a las 22h con la primera actuación anunciada, la de la banda local El Osombroso y sonriente folk de Las Badlands que dieron la talla con esos paisajes de western que ellos recrean con gran facilidad a lo Clint Eastwood. Tras ellos unos vaqueros de lo más auténticos como son el clan de los Pardo, un duo más que familiar en las alturas que este año nos han traído Pardo Bross, un espectáculo entre cover y autor lleno de humor y recreando clásicos de la historia del rock como Eighteen y Stay with me sin olvidar a su grupo madre, Sex Museum. La noche se cerró con un público que aguantó la bajada de temperatura solo para ver a una de las bandas underground del momento, [email protected] [email protected] de Belako se hicieron casi 800 kilómetros para demostrar que arrasan en su directo, que son la banda que este año esperaba el festival con canciones de apertura, de ecuador o de cierre, da igual, como Sirene y All nerve.

El sábado la cosa pintó muy bien, la noche se inició con mucha dulzura de la tierra, Bendita Tú supo deleitar a un público con canciones bellas llenas de sentimiento y melodía. Con un plaza llena hacia las 23.00 horas llegaba la pureza del jerezano Dani Llamas arropado con su banda que sonó de lo mejor y cantó con audacia y mucho respeto temas de sus dos últimos discos, Fui piedra, Caulina y La herida, canciones profundas cargadas de raíces. Por última la sobriedad en clave de Los Punsetes solo cobra sentido cuando ves a Ariadna Paniagua sobre el escenario, sin moverse ni un milímetro y vestida siempre para la ocasión. A los madrileños se les esperaba con ganas para recordar temas clásicos en su repertorio como Opinión de mierda y Maricas, y es que el tiempo no pasa por ellos.

Los talleres musicales para niños, desarrollados durante la mañana del sábado como actividad paralela al XII Festival Sierra Nevada por Todo lo Alto, han llenado todas las plazas disponibles. Los talleres de educación musical temprana, los de guitarra y batería para niños de 6 a 12 años, y el concierto para bebés en el cine Telecabina han llenado de música, sensibilidad y divulgación los rincones de Pradollano. Los talleres han ido cubriendo el cupo de todos los turnos establecidos durante la mañana y hasta mediodía. Cabe especial atención al concierto multidisciplinar para bebés que además de novedad ha sido toda una experiencia sensorial para los más pequeños, pero también para sus padres y familias. La música e imágenes proyectadas en directo como base han tenido algunas de las canciones más representativas del pop rock en castellano y se han interpretado bajo un foco de sonoridades, texturas y aventuras visuales realizadas en directo por los músicos Dani Molina y Raúl Bernal con las ilustraciones de Manu Quintero.