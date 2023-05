Fernandocosta, El Chojín y Camin, en la agenda musical de este fin de semana en Granada

Se aproxima uno de los fines de semana más movido en Granada. Las elecciones del próximo 28 de mayo y el posible ascenso del equipo de la ciudad a Primera División hace que no sea un fin de semana habitual. Tampoco lo será en cuanto a oferta musical, donde habrá un gran número de conciertos y actuaciones musicales. Aquellos que quieran celebrar el ascenso de su equipo o los que necesiten desconectar en la jornada de reflexión, tendrán la opción de escuchar buena música para amenizar el fin de semana. Estos serán los artistas más destacados y la agenda musical de los próximos días en Granada y la provincia.

Rebe (jueves 25 de mayo - Sala Planta Baja)

Con una personalidad única, la música de Rebe está influenciada por artistas como Jeannete, Isabella Lovestory y Cathy Claret. En su corta trayectoria, esta cantante que no deja indiferente a nadie ha versionado canciones y también ha publicado sus temas, recogidos en los álbumes ‘Recuerdos de cuando me aplastó una roca y me morí’ y ‘Sólo pasiones’. Uno de sus movimientos más conocidos fue rechazar una colaboración con C. Tangana debido a que este artista no le gustaba. Su música llegará esta vez a Granada, más concretamente a la sala Planta Baja el próximo jueves, 25 de mayo a las 21 horas.

Fernandocosta (viernes, sábado y domingo - Sala Industrial Copera de La Zubia)

Este rapero criado entre Ibiza y Granada es uno de los más reconocidos en el panorama del hip-hop español. Sus populares canciones 'Malamanera', 'Narcolepsia' o 'Danger', entre otras muchas más, le han colocado como una artista referencia de este género y es el máximo exponente de la ultima hornada de artistas que está tomando el relevo en la escena Rap del país. A Granada llegará este fin de semana para actuar en la Sala Industrial Copera situada en La Zubia. Lo hará el viernes 26, el sábado 27 y el domingo 28, con las entradas agotadas en las tres sesiones.

El Chojín (viernes 26 de mayo - Sala Planta Baja)

Al igual que Fernandocosta, El Chojín es también un referente en la escena rap de este país, aunque de una generación anterior a la del granadino. Su estilo tiene nombre propio y siempre induce a la reflexión y la crítica social. Muchas de sus canciones, como el clásico 'Lola', que promociona el uso del preservativo, 'Ponte en mi piel', que señala la inmigración o 'El final del cuento de hadas', que hace referencia a la violencia de género, hablan de temas que invitan a reflexionar a la sociedad. Lleva desde la década de los 2000 en el mundo del hip-hop y hasta es dueño de un Record Guiness por ser el más rápido rapeando (921 sílabas en un minuto en la canción Vo-ca-li-za). Estará en la sala Planta Baja el próximo viernes, a partir de las 21 horas.

Camin (viernes 26 de mayo - Sala El Tren)

El cantante y compositor de Almuñécar enfocado en la música urbana está revolucionando el panorama nacional e internacional tras el éxito de canciones tan virales como 'Tu nombre remix', '34 amor y mafia' o 'Fernando Alonso'. En 2022, Spotify lo fichó como artista emergente y ya ha realizado colaboraciones con Rels B o Maikel Delacalle. Esta vez podrá mostrar su música al público más cercano el viernes 26 de mayo en la sala El Tren, a partir de las 22 horas.

Dani (viernes 26 de mayo - Sala Aliatar)

Esta joven cantante de Vigo se centra en el pop contemporáneo, aunque desde un prisma mucho más íntimo. Es hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, integrantes de Aerolíneas Federales, un grupo de pop-rock de los años ochenta y estilo desenfadado. Actualmente, se encuentra dando su gira 'Posdata', en la que repasa todos los temas de su último álbum, 'veinte'. Se trata de una propuesta fresca que fusiona la música del pasado con la de hoy. Su estilo único se podrá vivir en la sala Aliatar el viernes 26 de mayo a partir de las 22 horas.

Rocío Márquez (sábado 27 de mayo - Teatro Alhambra)

Cantaora de flamenco onubense, su carrera artística está encumbrada con varios premios de reconocimiento a nivel nacional tras más de una década de trayectoria. A Granada llegará gracias al ciclo Andalucía·flamenco, que contará con otras actuaciones los días previos y al que llegará con el músico electrónico Bronquio. El espacio donde mostrará su arte será el Teatro Alhambra, el sábado 27 de mayo a partir de las 21 horas.

Otros conciertos destacados

Los artistas mencionados serán solo algunos de los que se podrán encontrar esta semana en las salas granadinas. Sin embargo, habrá otras actuaciones musicales interesantes. Uno de ellos será el de Fran Mariscal (Taberna J&J, viernes 26 a las 21:30), un cantautor gaditano que ha colaborado con artistas como Kutxi de Marea, El Kanka o Poncho K. Mientras la sala Granada10 traerá a The Swing Machine, un grupo de jazz con batería, contrabajo, saxofón y piano (viernes 26 a las 21:00). Paralelamente, la sala Rocknrolla traerá el metal del grupo Svuco el jueves, el pop-rock/indie de Anabel Lee el viernes y la fusión de los grupos de rock Sarajevo 84 y Amante Laffón el sábado.