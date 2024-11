Fernando Díaz de la Guardia presenta 'Imbatibles', su nuevo ciclo de entrevistas en Granada

'Imbatibles', las charlas motivacionales ideadas y conducidas por el periodista Fernando Díaz de la Guardia que cuentan con el apoyo de Fundación Caja Rural Granada, se estrenarán en Granada el viernes 22 de noviembre (20:00 horas) en el Auditorio Caja Rural Granada, con Irene Villa, Pablo Pineda y el paralímpico José Manuel Ruiz.

'Imbatibles' es una producción de la empresa andaluza Lapa Creativa que dirige el empresario granadino Nacho Lagos y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada, a través de la empresa pública GEGSA; el Gran Hotel Luna de Granada y el Restaurante Las Tinajas; además de la producción técnica local de Prodisa y la colaboración del músico Salvador Serrano y del periodista Ángel Acién.

El pasado 6 de enero, el periodista y comunicador granadino Fernando Díaz de la Guardia, conocido presentador de televisión (Canal Sur, TVE, Cuatro), sufrió una parálisis facial de origen vírico de cuyas secuelas todavía convalece, si bien trata de normalizar su vida. De la Guardia estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad 'Cuatro al día'.

“Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada”. Había sufrido un brote de herpes zoster en el nervio facial que afectó a la movilidad de la boca y del párpado derecho. “Al no poder parpadear no aguanto los focos de un plató sin las gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se ve condicionada de momento”.

Después de ser atendido de urgencia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del hospital Virgen del Rocío. “Durante estos meses he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar contando mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí, sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de superación de ejemplos personales que admiro”.

El formato de 'Imbatibles' consiste en tres entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a grandes adversidades.

Irene Villa González (Madrid, 1978) es una periodista, psicóloga y conferenciante, además de deportista de esquí adaptado. A los doce años sufrió un atentado de ETA junto a su madre. Como resultado de la explosión de una bomba perdió las dos piernas y tres dedos de la mano izquierda. Irene ha logrado convertir la adversidad en el motor de su vida.

Pablo Pineda (Málaga, 1974) es el primer europeo con síndrome de Down que termina una carrera universitaria. Imparte conferencias sobre la discapacidad para quitar prejuicios y aumentar el conocimiento y el respeto a la diferencia. En 2009, fue galardonado con la Concha de Plata al mejor Actor en el Festival de Cine de San Sebastián por la película “Yo también” en la que interpreta a un licenciado universitario con síndrome de down.

José Manuel Ruiz (Guadix/Granada, 1978) pentamedallista olímpico en tenis de mesa adaptado. Ha sido el abanderado del equipo español y posee además las medallas de plata y bronce al mérito deportivo del Consejo Superior de Deportes. Nació sin un brazo y afirma “no se puede echar de menos lo que no se conoció”, pero por encima de todo quería jugar al tenis de mesa y actualmente es uno de los más brillantes deportistas en su especialidad. Este verano representó a España en los Juegos de París.

El espíritu de 'Imbatibles' se basa en la revelación de Fernando Díaz de la Guardia durante su traumática experiencia. “Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto, pero todos podemos sentirnos imbatibles frente a la adversidad o al menos intentarlo. No es un acto para contar ‘penas’, al contrario, se trata de conocer ejemplos que sirvan para abrir la mente en positivo; para valorar lo mucho que tenemos porque la vida es ahora”.

El diseño y la producción de 'Imbatibles' es la apuesta de la productora Lapa Creativa dirigida por el empresario granadino Nacho Lagos, reconocido por sus espacios audiovisuales de enfoque social y de servicio público como 'Patas arriba' de Canal Sur Televisión y 'Desafío Ártico', Premio Iris de la Academia de la Televisión.