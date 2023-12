Feijóo compara el "fraude" de la amnistía con el 23F y el PSOE acusa al PP de "engañar" para "meter miedo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que la ley de amnistía es una "vergüenza nacional" y un "bochorno internacional" y ha comparado la sesión plenaria de esta tarde con el golpe de Estado de 1981. Dicho esto, ha amenazado con crear una comisión de investigación para "saberlo todo" sobre las negociaciones que se han producido con los independentistas fuera de España con un mediador internacional.

En su intervención ante el Pleno del Congreso que debate la toma en consideración sobre la ley de amnistía, Feijóo ha afirmado que esta norma es "el primer pago de una investidura" que Pedro Sánchez "ha comprado" para seguir en La Moncloa y se hace a costa de "un retroceso democrático".

"Esta ley de amnistía es un fraude, es una corrupción política, es injustificable, va en contra de la convivencia, supone una regresión democrática, es contraria a la separación de poderes y es una humillación al pueblo español", ha proclamado, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del Grupo Popular.

Dicho esto, ha afirmado que esta tarde el Congreso se ha convertido en "una Cámara triste" y "decadente". De hecho, ha afirmado que es la sesión plenaria "más triste y más decadente" desde aquella tarde del 23 de febrero de 1981 porque esta norma afecta a la "dignidad" de España como nación.

El jefe de la oposición ha sentenciado que la ley de amnistía es "una vergüenza nacional y un bochorno internacional", si bien ha recalcado que no lo es para los que "hoy, sin rubor, dicen exactamente lo contrario de lo que vinieron diciendo durante todos estos años".

Tras recriminar a Pedro Sánchez --que viaja a Estrasburgo-- que ni se "inmute" ni acuda a este debate en el Congreso, ha señalado que él da la cara para decir "rotundamente no al atropello al Estado de derecho y sí a la igualdad ante la ley de todos los españoles".

"Habrá mucho más"

Feijóo ha criticado que la primera norma socialista que se debate en el Congreso no sea para "aliviar las cargas de los millones de familias que no pueden llegar a fin de mes", ni para apoyar "a los más desfavorecidos" y cree que eso confirma que a Pedro Sánchez "le importa Pedro Sánchez" y "su propio interés", dado que la "única manera" de seguir en Moncloa era "otorgar lo que fuese a cambio de su Presidencia".

"Hoy empezamos y habrá mucho más, mucho más, todo lo que sea necesario para prorrogar cada mes la Presidencia del señor Sánchez. Pueden revestirlo con excusas o con estas clases magistrales de Derecho Constitucional que nos ha dado el jurista López", ha espetado al portavoz del Grupo Socialista.

A su juicio, la ley de amnistía supone "un retroceso democrático" y es "a costa de los españoles", dado que abre la puerta a establecer "diferentes categorías de ciudadanos". Además, ha recalcado que "todo esto va en contra de la convivencia". "Con la amnistía no se resuelve ningún problema en Cataluña sino que se extiende el problema al conjunto de España", ha avisado.

Feijóo ha reprochado al PSOE que ahora busque "precedentes equiparables" cuando "no los hay" y ha tildado de "especialmente obsceno" que Paxti López haga una similitud con la amnistía en Portugal, "que se concede como consecuencia a la venida del Papa y que excluye expresamente los casos de corrupción, el terrorismo y los que van contra la integridad territorial del país".

El PSOE defiende que la amnistía no implica "perdón"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes la Ley de Amnistía ante el Pleno de la Cámara incidiendo en que se trata de una medida "excepcional" que no implica "pedir perdón ni perdonar" y acusando al PP de "engañar" con el argumento de que atenta contra la igualdad, con el único propósito de "meter miedo" a la ciudadanía.

El dirigente socialista se ha afanado en desmontar las críticas que los 'populares' vienen vertiendo contra esta norma que el PSOE pactó con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha negado que suponga una "humillación" del Estado de Derecho, que sea inconstitucional o que coche con el Derecho Comunitario.

"Ustedes tienen el derecho a protestar y a patalear, pero no pueden engañar a la gente diciendo que lo hacen en nombre de la democracia, del Estado de Derecho, de la Constitución y de la igualdad porque es radicalmente falso", ha clamado López, quien ha recriminado al PP que quiera "alimentar el conflicto".

El dirigente socialista ha vuelto a poner en valor las "valientes" decisiones que con "coraje", ha dicho, ha ido tomando el Gobierno de Sánchez en los últimos años y que han contribuido a "desinflamar" la crisis en Cataluña que heredó del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El paso "coherente"

En lugar de optar por "negar el problema, por la rabia o por mantener la confrontación hasta el infinito", ha destacado que los socialistas fueron dando pasos que han "funcionado". "Sólo dice que ahora estamos peor quien prefiere seguir viviendo en la confrontación permanente, aquel que abandona Cataluña para buscar a su costa votos en otros partes", ha deslizado López, quien ha presentado la amnistía como el siguiente paso "coherente" en ese camino "para la consecución de la concordia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España".

A continuación ha tachado de "ridículo" que el PP les reproche que la amnistía no estaba en el programa electoral del PSOE y le ha recordado que tampoco lo estaban todas las "cesiones" que en su día hizo José María Aznar a la Generalitat que presidía Jordi Pujol.

También ha recordado a la bancada 'popular' que ninguno de sus miembros forma parte del Tribunal Constitucional que es el que deberá dirimir si la norma choca o no con la Carta Magna y se ha retrotraído a la aprobación en 1977 de la amnistía que, ha recalcado, "alumbró" la Transición y la propia Ley Fundamental.

Es una medida "excepcional"

"No habría Transición ni Constitución sin amnistía. La Constitución no la incluyó pero tampoco la excluyó ¿Qué sentido tendría que las mismas Cortes que dieron una amnistía en octubre de 1977 la prohibiese sólo unos meses después?", ha preguntado.

A su juicio, "no se puede sostener que perdonar torturas, asesinatos y el sometimiento de todo un pueblo bajo una dictadura era tener sentido de Estado y superar la fractura en Cataluña con el mismo instrumento es romper España y acabar con la democracia".

En este punto, para rebatir la idea del PP de que esta ley supone la "humillación" del Estado de Derecho, López ha hecho hincapié en que "la amnistía no es pedir perdón, perdonar ni olvidar, sino poner la memoria y las lecciones de lo sucedido al servicio del interés general" y "sacar conclusiones para resolver problemas".

Como conclusión, ha asegurado que la amnistía es una medida "excepcional", pero no "inconstitucional" y ha achacado "hipocresía" al PP por no haber cuestionado nunca y haber usado "alegremente" la figura de los indultos, llegando a aprobar 1.445 en un sólo día.

"Eso es mucho más de lo que estamos hablando ahora y se parecía mucho a una amnistía", ha comentado, remarcando que los indultos se conceden por gracia del Gobierno sin debate democrático y que, por contra, la amnistía se discute con luz y taquígrafos y requiere el aval de las Cortes.

Por último, López ha dado por hecho que la toma en consideración de la ley contará con el apoyo de los 121 diputados del PSOE y ha preguntado al PP si el objetivo de haber pedido que la votación sea de viva voz era "señalarles" en carteles "como los enemigos de España". "Apunten, 121, este es nuestro retrato y cuanto más nos amenazan, más convencidos estamos de lo que hacemos", ha remachado.

Junts y Bildu hablan de beneficio a los jueces que han incurrido en 'lawfare'

Junts y Bildu han coincidido este martes en el Congreso en destacar que algunos de los principales beneficiados por la Ley de Amnistía serán los miembros de la judicatura que han incurrido en 'lawfare' porque, al ser amnistiadas personas a la que acusaron o condenaron, ellos se librarán de que tribunales europeos escruten sus decisiones.

En representación de Junts, Josep María Cervera ha destacado que la Ley de Amnistía es el "reconocimiento del error de haber judicializado un conflicto político", ha subrayado que "no va de perdón ni de convivencia" sino "de hacer la justicia que no han hecho los jueces que abusaron del Derecho Penal". "No significa que nuestro olvide, perdone ni renuncie a la independencia de Cataluña", ha aseverado.

Tras avisar al PP de que el Derecho Europeo avala la figura de la amnistía, Cervera ha apuntado que algunos de los "más beneficiados" por esta ley serán quienes "han politizado la justicia" usando "indiscriminadamente técnicas de 'lawfare' o el concepto de terrorismo" porque se librarán de someterse al "escrutinio de los tribunales europeos".

En este última idea ha incidido también el diputado de Bildu Jon Iñarritu, quien ha definido esta medida como "necesaria, justa y muy audaz" y se ha mostrado convencido de que servirá para "desembarrar" el conflicto catalán y ayudará a resolver "el encaje o desencaje" de Cataluña en el Estado español. "Acaba con una injusticia, abre el camino al diálogo y la negociación y con ella la democratización del Estado será más reconocida", ha dicho.

Ante las críticas del PP, el diputado de la coalición abertzale ha recordado que en los últimos 25 años han sido indultadas "10.600 personas" entre ellas condenados por corrupción, tortura, terrorismo de Estado o el golpe del 23F.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha explicado que "la amnistía es una solución política que salda una deuda con Cataluña" y ha remarcado que en su comunidad están "preparados para ganar o para perder un referéndum". "¿Y ustedes?", ha preguntado a la Cámara, añadiendo que hace cuatro años era "impensable" estar hablando de amnistía y que habrá que ver qué pasa dentro de otros cuatro.

Por lo demás, Rufián ha dedicado el grueso de su intervención a criticar al PP por vincular amnistía con corrupción y fraude electoral cuando va a ser aprobada por el Congreso. En ese contexto, ha avisado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de que "la hipérbole cansa y hace daño a cualquier país".