Los favoritos cumplen en la clasificación de la primera copa del SBX Mundo de Sierra Nevada

La jornada de clasificación para la primera prueba de la Copa del Mundo de Snowboard Cross que se disputa este fin de semana en Sierra Nevada no ha dejado sorpresas. Los favoritos han cumplido y han pasado el corte sin problema alguno.

En hombres, el mejor tiempo lo ha marcado el actual líder de la Copa del Mundo de la disciplina, el canadiense Elliot Grondin, seguido del español Lucas Eguibar a 19 centésimas, y el checo Jan Kubicic, tercer mejor crono en la clasificatoria.

El guipuzcoano Álvaro Romero ha alcanzado el decimotercer tiempo, a 80 centésimas de Grondin. Los otros dos españoles participantes, los catalanes Bernat Ribera y Antoni Toledo, no han pasado el corte de los 32 mejores.

Lucas Eguibar ha resaltado sus buenas sensaciones y ha señalado que "la nieve está dura como me gusta". "A pesar de que la pista es más corta que el año pasado tengo muy claro los puntos importantes; es cierto que pierdo un poquito en la salida, pero no me preocupa porque sé que es gente sale bien, estoy tranquilo porque sé lo que tengo que hacer y mañana estaré a tope”, ha agregado.

En mujeres, el mejor tiempo ha sido el de la italiana Michela Moioli, -triple ganadora del Globo de Cristal y oro olímpico en los Juegos Olímpicos de PyeongChang'18 (Corea del Sur)- quien ha obtenido medio segundo de ventaja sobre la checa Eva Adamczykova. La francesa Chloe Trespeuch, líder de la Copa del Mundo, ha finalizado tercera la calificación, a 85 centésimas de Moioli.