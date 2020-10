Factory Ecologic y ELCA, galardonadas en los premios AJE Granada

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Granada hizo entrega, en la Confederación Granadina de Empresarios, de los premios a las dos empresas más destacadas del año. Esta vez, las premiadas han sido Factory Ecologic, como mejor Iniciativa Emprendedora, y la Unidad Multidisciplinar de la Conducta Alimentaria (ELCA), en la categoría de Trayectoria Empresarial.

En esta edición, en la que el lema ha sido ‘Un mar de empresas’, AJE ha querido centrarse en el océano, una zona de la Tierra que, si bien posee grandes dimensiones y es muy importante para los seres vivos, sigue siendo totalmente desconocida para los mismos. Este año, ha sido reseñable el gran nivel de los proyectos que se presentaron a la competición en ambas categorías. Las dos ganadoras optarán ahora con las demás galardonadas del resto de provincias andaluzas al premio regional que AJE entregará en Málaga el próximo 19 de noviembre.

Los ganadores

La ganadora del premio a la mejor Iniciativa Emprendedora, Factory Ecologic, nació en 2018 de la inquietud de Samuel Expósito, quien “veía en casa una necesidad, había muchas botellas de agua y siempre estábamos comprando cosas con plástico”, y cuyo principal objetivo es ayudar al medio ambiente renunciando al consumo masivo de plástico. Se trata de un proyecto empresarial centrado en el sector de tratamientos y desinfección tanto de agua como de aire y ahorro energético que hace uso de soluciones eco-sostenibles para ello.

Comenzó como algo pequeño, que vendía sus productos en casas de particulares y que terminó por llegar a pequeños negocios locales de lavandería y lavado de coches, y a entidades importantes tales como el Granada CF, el Ayuntamiento de Granada en colaboración con el cuerpo de bomberos, el grupo Ilunion (de la ONCE). “Nuestros principales clientes pertenecen al mundo de la agricultura”, explica Expósito.

Al haber ganado el premio a mejor Iniciativa Emprendedora, Expósito, natural de Jaén, no tiene otras palabras que no sean de felicidad. “Cuando creas un proyecto solo, en el que necesitas un apoyo económico grande pero no tienes un gran capital, y a los dos años de su nacimiento se ha desarrollado tanto y valoran tanto tu trabajo, es una sensación increíble. Tengo muchas ganas de seguir creciendo“.

Por su parte, la Unidad Multidisciplinar ELCA, que no sólo fue galardonada por su Trayectoria Empresarial, sino también con un Accésit a la Responsabilidad Social Corporativa, es un centro sanitario de evaluación y prevención de conductas alimentarias, que, en 2011 abrió sus puertas y “nació para dar respuesta a necesidades que no están cubiertas”, declara Elena Martínez, una de las directoras del proyecto. Aunque se trata de una entidad privada, mantiene un convenio con la Seguridad Social como seguro escolar, en el que tratan a jóvenes de edades comprendidas entre tercero de la ESO y los 28 años, siempre y cuando tengan una formación reglada, ya sea en instituto, universidad o cursos de Formación Profesional.

“La combinación de los dos premios es gratificante, y me hacen llenarme de satisfacción, orgullo y fuerzas para seguir”, comenta Elena. A pesar de que “los inicios fueron difíciles, ahora hemos conseguido ampliar los servicios, el personal…, por ejemplo, ahora durante la pandemia, a salud mental”, manifiesta Martínez. Lo cierto es que, como explica la directora, “hay muy pocos centros en España tan especializados como el nuestro. Al final, tenemos una gran responsabilidad, pues nuestros clientes dejan su salud en nuestras manos”.

El Accésit a la Responsabilidad Social Corporativa lo han ganado, dice Elena, gracias a que el social “es un aspecto que hemos cuidado mucho, ya que trabajamos con varias asociaciones, lo que creo que ha sido una de las claves para ganar”.