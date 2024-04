Barton cierra su experiencia frustrada en la ACB con su salida del Covirán

La historia abocada a ser clave en la lucha por la permanencia ha acabado siendo una página en blanco que quedará olvidada en el cajón de las decepciones. Will Barton cierra su etapa en el Covirán Granada con tan solo tres partidos disputados y una adaptación que nunca llegó a cuajar.

El exjugador de la NBA aterrizó en tierras granadinas con vítores y tambores a su paso, anunciando la llegada de quien podría ser el jugador que marcase las diferencias en la lucha por la salvación. Sus doce años de experiencia en la mejor liga del mundo animaban a una afición rojinegra que ya veía con cierto temor el final frenético de temporada que se avecinaba. El Covirán al fin tenía a su esperado sustituto de Joe Thomasson.

Bien por su trayectoria o bien por el jugador al que venía a reemplazar, las expectativas se situaron demasiado altas para un Will Barton que necesitaría un tiempo de adaptación que el equipo no podía suministrarle. Su estreno ante Unicaja fue un comienzo aceptable con 12 puntos y una asistencia. Eso sí, al estadounidense se le vio claramente perdido por la pista y sin entender aun el nivel de intensidad que se necesitaba para ser competitivo en la ACB.

Pablo Pin explicó en repetidas ocasiones que el escolta de Baltimore necesitaba adaptarse a las exigencias y la realidad de una competición que ha acabado por demostrarle que triunfar y destacar en la segunda mejor liga del mundo no es tan sencillo como podría parecer. Nueve minutos ante Joventut y poco más de tres ante Andorra desembocaron en una no convocatoria ante Valencia Basket.

El tiempo apremiaba para un Covirán Granada que no puede esperar al despertar de Will Barton. El pasado domingo, el club granadino anunció el fichaje de Scott Bamforth, la antesala de la que sería la ceremonia de despedida del jugador de Baltimore. 72 horas después, Barton ya no pertenece al plantel rojinegro, cerrando así su breve experiencia en el baloncesto FIBA con unos números irreales y que no deben ser su carta de presentación: 4’7 puntos, 0’3 rebotes, 1 asistencia y 0’7 de valoración.

Vuelta a las 13 fichas y a un solo descarte

Con la salida de Will Barton, el Covirán Granada vuelve a contar con trece jugadores en su plantilla. El puesto de extracomunitarios lo ocupan Scott Bamforth y Cristiano Felicio, dos jugadores que sí o sí estarán en la rotación de Pablo Pin si ninguna lesión lo impide.

De cara al partido contra Zunder Palencia y sucesivos, el técnico granadino tendrá que volver a elegir a un solo jugador que se quedará fuera de convocatoria. Las posibilidades vuelven a estar abiertas pues aunque tanto Germán Martínez como David Iirarte estuvieron convocados para el partido contra Valencia Basket, ninguno llegó a pisar el parqué. Este domingo se conocerá si Pablo Pin sigue apostando por el base como descarte o si varía sus planes y es el capitán quien no entra en la convocatoria.