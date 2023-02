Los Cármenes guarda un 'as' extra contra el Tenerife

El Granada CF vuelve a Los Cármenes para enfrentarse al Tenerife y a la habitual fortaleza en su feudo añadirá, en esta ocasión, un 'as' adicional que hace que su rival afronte una de sus salidas más complicadas. El equipo de las islas llega a esta cita a domicilio con una losa sobre sus espaldas que refleja que el estadio rojiblanco nunca se le ha dado bien. Lo dicen las estadísticas, que hablan de que, en los enfrentamientos directos entre ambos equipos que se han disputado en el coliseo granadinista, el Tenerife solo ha logrado sacar algo positivo en dos ocasiones.

Los de Paco López llegan lanzados al encuentro que les enfrentará al Tenerife este viernes 10 de febrero a las 21:00 horas. Y no es para menos, porque afrontan, ahora sí, un encuentro en su estadio tras lograr su primera victoria a domicilio en el campeonato doméstico desde que el técnico valenciano se pusiera a los mandos de la nave nazarí. Si el calor de la afición siempre ha supuesto un estímulo para el conjunto rojiblanco, tras estos tres puntos balsámicos frente al Villarreal B, lo será aún más. El balón rodará de nuevo en el fortín de Los Cármenes, esta vez, con un conjunto local reforzado tras romper ese maleficio que le lastraba lejos del Zaidín. Sin embargo, hay un ingrediente adicional que complicará aún más, si cabe, la visita al equipo tinerfeño y es que históricamente se trata de un estadio que nunca se le ha dado bien.

La 63-64, única victoria visitante del Tenerife

El equipo de Luis Miguel Ramis no lo tendrá nada fácil en Los Cármenes. Solo Huesca y Levante pueden presumir ahora mismo de no haberse ido de manos vacías del estadio rojiblanco. No obstante, los tinerfeños tendrán que luchar en esta jornada 27 contra su propia historia, una donde los precedentes de resultados positivos para los visitantes en el feudo granadinista datan nada más y nada menos que de las temporadas 62-63 y 63-64. En ellas, el Tenerife cosechó un empate y se llevó los tres puntos tras imponerse por la mínima a los locales, respectivamente.

Demasiado tiempo sin que el conjunto chicharrero saque rédito de sus visitas al coliseo del Granada CF. No parece, a priori, el mejor momento para comenzar a revertir esa 'mochila' que acompañará al Tenerife desde que suene el pitido inicial en Los Cármenes. El conjunto de Paco López llega 'de dulce' tras apaciguar los males a domicilio con los tres puntos en La Cerámica y su habitual fortaleza ante los suyos, pero juega con una baza extra. La historia y las estadísticas pesan y, en esta ocasión, se convierten en el mejor aliado de los rojiblancos. Todo ello, en un encuentro que puede suponer la presentación en sociedad de las caras nuevas que ha incorporado el club granadino en esta ventana invernal. Weissman, Uzuni y compañía llegan a Los Cármenes con un 'as' extra bajo la manga.