El espectacular estreno de 'Omega' de Rosalía en el Piromusical de La Mercè en Barcelona

La nueva canción de Rosalía, 'Omega', en colaboración con el artista Ralphie Choo, se estrenó de manera espectacular este martes en el Piromusical de La Mercè en Barcelona.

'Omega' llega un mes después de 'New woman', el tema que la catalana firmaba con una de las integrantes del grupo surcoreano de k-pop Blackpink, Lisa.

La cantante de 'Motomami' ha presentado este nuevo adelanto, que podría incluirse dentro de un nuevo trabajo, de una nueva era. Además, en el canal que ya le es habitual para comunicarse con sus seguidores, su canal de WhatsApp oficial, compartió el domingo un audio de 21 segundos en el que se escuchaba la letra de una canción, que bien podría ser 'Omega' u otra nueva.

La canción 'Omega' formó parte de la 'playlist' que Rosalía preparó para el espectáculo de música y fuego en el Piromusical de La Mercè en Barcelona, en la avenida Reina María Cristina.

Las fiestas de la Mercè han cerrado con ese tradicional Piromusical, este año "pensado y hecho" por Rosalía.

Un any més, #LaMercè acaba amb un espectacle de llum i pólvora que, enguany, ha estat acompanyat de la música escollida expressament per a l'ocasió per la @rosalia.

