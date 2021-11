España tiene garantizadas vacunas adaptadas a variantes con "escape inmunológico"

La directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas, ha recordado que España tiene garantizadas suficientes dosis de vacunas contra el Covid-19 que estén adaptadas a variantes que supongan un "escape inmunológico".

"Podemos tener la tranquilidad de que ante cualquier eventualidad en el proceso de vacunación, como la necesidad de una tercera dosis, vacunar a la población pediátrica o variantes de escape inmunológico, va a estar cubierta. Los últimos acuerdos firmados con Pfizer y Moderna así lo contemplan", ha defendido Lamas durante su intervención ante la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación del Congreso de los Diputados.

La máxima dirigente de la AEMPS ha detallado que la situación de adaptar las vacunas a nuevas variantes con "escape inmunológico" se contempla "a dos niveles diferentes". Por un lado, ha sostenido que las compañías farmacéuticas tienen que "poder adaptar sus vacunas a las variantes de preocupación, de manera que todas las compañías tienen que ir testando su capacidad de neutralización frente a las variantes y haciendo estudios de efectividad en vida real donde tengan un dominio epidemiológico".

De la misma forma, ha indicado que los últimos acuerdos de adquisición de vacunas firmados por la Comisión Europea con Pfizer y Moderna "contemplan la posibilidad de fabricar vacunas adaptadas a la variante que se les indique en un plazo de 100 días".

Pese al "escenario de incertidumbre" en la evolución de la pandemia debido a la aparición de ómicron y el aumento de los contagios, Lamas ha señalado que se ha dedicado "mucha atención" a los acuerdos de compra de vacunas para "abordar las necesidades en 2022 y 2023". "Se trata de estar preparados para que no sobrevengan situaciones parecidas a las del último año y medio", ha explicado.

Por el momento, no está claro si la variante ómicron podría reducir la eficacia de las vacunas actuales. En un informe técnico publicado ayer, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha resaltado que "a pesar de las incertidumbres, es razonable suponer que las vacunas disponibles actualmente ofrecen cierta protección contra la enfermedad grave y la muerte". Al respecto, Lamas ha indicado que la "relevancia epidemiológica" de esta nueva variante sigue siendo "todavía incierta".

Por su parte, el doctor Agustín Portela Moreira, del Comité Científico del Covid-19, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y director del Área de la Unidad de Biología y Biotecnología del Departamento de Medicinas para Uso Humano de la AEMPS, ha manifestado que es pronto para saber con certeza el impacto que va a tener ómicron.

"A fecha de hoy tenemos una información muy limitada de ómicron comparada con las otras variantes. Tiene un número elevado de mutaciones que pueden hacerla tener propiedades nuevas, pero sería complicado aventurar nada hasta que tengamos algo. Hay que esperar a que se acumulen datos para valorar realmente dónde estamos", ha sostenido.

En este contexto, ha recordado que las vacunas "han seguido funcionando" pese a la aparición de variantes como Beta o Delta, así como toda la cadena de las vacunas. "Si aparece una variante en la que las vacunas no funcionan, está todo el mecanismo rodado, eso me da gran tranquilidad. Lógicamente sería un gran problema de distribución y vacunación pero no estamos ni mucho menos en el mismo punto que el año pasado", ha finalizado.

Vacunar a zonas pobres con alta incidencia para prevenir variantes

La directora de la AEMPS ha insistido en la necesidad de vacunar a todo el mundo, especialmente a zonas con alta incidencia, donde han surgido estas nuevas variantes. "Compartir vacunas no es solo un acto de cooperación, es también de Salud Pública. Tenemos varias variantes de preocupación que surgieron en zonas con gran incidencia de contagios", ha apuntado.

Por ello, considera que resulta "urgente" acelerar la vacunación a nivel global. "Tenemos que mantener el virus bajo control en regiones sin acceso a las vacunas. Una vez hemos conseguido desarrollar, fabricar, adquirir, distribuir y administrar vacunas en tiempo récord, el verdadero desafío está en conseguir un acceso universal, equitativo y accesible. De poco serviría todo el esfuerzo realizado si no logramos que sean accesibles para cualquier ciudadano del mundo", ha reflexionado.

Asimismo, ha reclamado seguir respetando las medidas como la mascarilla o la ventilación en interiores porque "estamos en pandemia": "Aunque vayamos aproximándonos a una vida normal y estemos cansados, no podemos olvidar que así lo estamos. En la AEMPS seguimos en alerta con la intención de hacer una respuesta inmediata".

Vacunas en menos de un año

Lamas ha aprovechado su intervención para reivindicar los esfuerzos tanto de la AEMPS como del resto de agentes del sector para estar preparados ante el reto de las vacunas. Por ejemplo, ha resaltado que en España se han fabricado hasta 380 millones de dosis para su uso en Europa y el resto del mundo. "Es un esfuerzo en la creación de este músculo productivo impensable hace solo un año", ha reivindicado.

Igualmente, el jefe del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS, César Hernández García, ha valorado el esfuerzo notable de la Agencia para adaptarse a los pasos de la vacuna, que tardó menos de un año en llegar a los pacientes desde el descubrimiento del virus.

Pese a este corto plazo, ha defendido que los ensayos clínicos se hicieron "con todas las garantías", a pesar de que se solaparan fases para acelerar la llegada de las vacunas, porque "el beneficio superaba al riesgo".

En cuanto a ensayos a futuro, Hernández ha apuntado que "va a depender mucho de la situación epidemiológica y de la evolución de la pandemia". "Hemos asistido a uno de los momentos más emocionantes de la ciencia pero los nuevos desarrollos se tendrán que adaptar a una situación distinta. Los ensayos clínicos no podrán ser iguales porque las personas ya tendrán una o dos dosis de la vacuna", ha destacado.