Erik Quintela en 'El Quinto Cuarto': "Me alegra mucho que Covirán haya empezado tan bien"

Las ventanas FIBA ya son cosa del pasado. Los equipos ACB están recuperando ya sus rutinas habituales y es que este fin de semana regresa la Liga Endesa. El Covirán Granada se verá las caras con un viejo conocido. Río Breogán volverá a la pista que lo vio ascender a la ACB hace dos campañas y que lo vio colarse entre los gigantes de la competición para disputar la Copa del Rey.

El encuentro del domingo se antoja muy especial, es por ello que ‘El Quinto Cuarto’ dedicó gran parte de su programa de este pasado martes a este partido. Además, el espacio dedicado al baloncesto granadino en el Twitch de GranadaDigital contó con la participación de Erik Quintela, jugador de Río Breogán, presente tanto en el ascenso de 2021 como en la Copa del Rey de 2022. El programa al completo se puede ver en el Youtube de GranadaDigital.

Pregunta: Acaba de volver a los entrenamientos tras el descanso por las Ventanas FIBA, ¿Cómo se encuentra físicamente?

Respuesta: Aunque hemos tenido varios días de pausa, he intentado mantener la actividad, yendo al gimnasio, algunas sesiones de tiro… La verdad, no puedo estar mucho tiempo sin entrenar y me encuentro muy bien físicamente de cara al partido del domingo.

P: Granada está muy presente en su carrera deportiva con Río Breogán, ¿qué relación tiene con la ciudad?

R: Granada es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, de hecho tengo varios amigos allí. En el tema profesional, tengo muy buenos recuerdos en el Palacio. Además del ascenso, que ha sido el mejor momento deportivo que he vivido allí, o de la Copa, el año anterior a subir a la ACB también jugué allí unos Playoffs contra Palma. También ganamos. Tengo muy buenos recuerdos de esa pista. Siempre han sido enfrentamientos muy duros, con la final contra el Covirán, ha habido una gran rivalidad y piques, pero siempre muy sanos.

P: La posible ausencia de Justus Hollatz para el partido del domingo te puede dar más minutos en pista. ¿Cómo cambia la preparación de la semana con este condicionante?

R: Intento prepararme todas las semanas al mismo nivel. Las lesiones nunca sabes cuando pueden aparecer o puede que el entrenador quiera que juegue por el tipo de partido o situación que se dé en la pista, es por eso que siempre intento estar al máximo nivel, preparado para lo que se venga.

P: Después de una gran temporada de estreno en la ACB, Breogán también ha comenzado con buen pie este año con cuatro victorias y tres derrotas.

R: Ha sido un año en el que con tantos cambios y con las expectativas del año pasado había mucha incertidumbre sobre nuestro inicio de temporada. Tenemos muchos chicos jóvenes que están peleando muchísimo, dando un gran nivel. Los que en la pista parece que no lo están haciendo tan bien, están aportando fuera, haciendo equipo. Lo que está en nuestra mano está saliendo sobresaliente. Aunque lleguen malas rachas podremos cortarlas porque la gente trabaja para ello y para que todo salga lo mejor posible.

P: Tú mismo lo has dicho, ha habido muchos cambios en la plantilla respecto a la campaña anterior. ¿En qué se diferencia el Breogán del año pasado al de esta temporada?

R: El año pasado teníamos una plantilla más corta. Este año somos más, los minutos están más repartidos. También venimos de la figura de Musa, del MVP de la Liga Endesa. La era post Musa es muy distinta, la aportación es más variada y, aunque sea un equipo distinto, creo que es igual de ilusionante. Obviamente, la de camisetas que pudo vender Musa no está ni en los registros, pero ahora también hay un grupo y un proyecto ilusionante, quizás sin un nombre tan destacado, pero que lo que está haciendo muy bien.

P: Volviendo al partido del domingo, ¿qué esperas del duelo contra Covirán Granada?

R: Lo primero decir que me alegra mucho que Covirán haya empezado así de bien. El premio del ascenso viene por mantener al grupo de jugadores nacionales, que conocen la liga y el club. Fue una decisión que me gusta mucho y me alegra que les esté yendo bien porque, además, están reivindicando la figura del jugador nacional. Espero que sea un partido muy competido. Ellos quizás tengan un juego más definido por ese bloque que mantienen del año pasado. Nosotros contamos con esos jugadores más jóvenes que traen mucha ilusión a la liga. Espero un partido muy rápido y, por lo tanto muy bonito para el aficionado. Además, yo le doy mucha importancia al rebote, siempre que tengas más tiros tienes más opciones de ganar. Granada tiene un gran juego al ‘pick and roll’ por lo que va a ser importante que frenemos a su juego en bloqueo directo y a los generadores de juego como Lluís Costa. Por su parte, ellos seguro que se fijarán en jugadores como Ethan Happ o en Scott Bamforth por su tiro de tres.