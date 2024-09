Noa: "Es un gran honor presentar mis nuevas canciones en un lugar tan mágico como el Generalife"

El Festival 1001 Músicas- CaixaBank acoge a artistas más allá de las fronteras españolas, de todas partes del globo terráqueo, como es el caso de la cantante israelí Noa -cuyo nombre real es Achinoam Nini-, que ha actuado en diversos escenarios: desde el Vaticano hasta el icónico Eurovisión -en 2009-, para llegar a pisar el majestuoso escenario del Teatro del Generalife este próximo viernes. En este idílico enclave, ofrecerá un concierto lleno de pasión, arte y mucha espiritualidad. Noa atiende a GranadaDigital en esta entrevista para hablar sobre su actuación en Granada en una "increíble localización" en la que quería cantar "desde hace años", desde que visitó la Alhambra por primera vez y se quedó "sin palabras".

Pregunta (P): ¿Cómo se siente ahora que está a punto de actuar en ese mágico lugar, la Alhambra? ¿Cómo se siente presentar su nuevo álbum, ‘The giver’, en un lugar tan histórico y cultural?

Respuesta (R): Estoy muy emocionada de poder actuar en esta increíble localización, llevo queriendo cantar aquí desde hace años, ¡desde que la visité por primera vez y me quedé sin palabras! Es tan bonita y está tan llena de historia, leyendas y fascinantes fantasmas del pasado. ¡Es para mí un gran honor presentar mi nueva colección de canciones por primera vez aquí en España en este lugar tan mágico!

P: Mezclar arte musical y arquitectura definitivamente hacen que el resultado sea una experiencia increíblemente bella e incluso espiritual. ¿Cómo cree que actuar en un lugar así ayuda a que su música se sienta? ¿Le da más poder a la performance?

R: No hay duda de que si la escenografía y ambiente de un concierto son únicos, potencian la actuación y le dan a la audiencia una experiencia totalmente diferente y significativa. En general, la historia de Andalucía, gracias a la manera en que las tres religiones/culturas monoteístas han influenciado su historia, cultura, arquitectura, lenguaje y esencia, puede servir como un buen telón de fondo para tocar el alma y construir la experiencia, y esto es exactamente lo que creo que todos necesitamos, y lo que estoy haciendo con este nuevo proyecto.

P: Hice una pequeña investigación y encontré que el agua es un elemento muy importante que inspiró este álbum. ¿Cuál es el significado detrás de esto?

R. ¡Qué observadora! La verdad es que hay un cierto “código” en esta colección de canciones. He decidido “esconder” las palabras “río” y “mar” en cada canción… como una postura frente a la frase tóxica “desde el río hasta el mar”, con la que he estado un poco obsesionada desde el principio de la guerra. La frase “desde el río hasta el mar” ha sido usada por extremistas de ambos bandos, tanto israelíes como palestinos, para decir: ¡Es todo nuestro! ¡No te queremos aquí! ¡No queremos compartir o buscar una manera de vivir juntos! Se ha convertido en una terrible provocación de violencia y odio. Por eso elijo lidiar con ello, no correr de ello. ¡Busco cambiar la esencia de la frase, desintoxicarla, darle un nuevo significado para cambiar el final de la historia! Ahora mismo me encuentro trabajando en la producción de una canción que he escrito y que busco expandir en un proyecto que implica a la juventud israelí y palestina, y que, con un poco de suerte, ¡se impliquen artistas de todo el mundo! Este ambicioso proyecto está ahora mismo en marcha, y podré contar un poco más sobre él más tarde, pero por ahora, en las canciones que he escrito para ‘The giver’ he empezado a introducir lentamente los dos cuerpos del agua, el río y el mar, dándoles un nuevo significado.

P: ¿Cuál es el principal mensaje que quieres que la gente reciba cuando escuchen este álbum?

R. Siempre intento tocar los corazones y conciencias de la gente, para, con suerte, permitirles ver distintas perspectivas, para conducirlos hacia la acción desde un lugar de pasión y amor. Creo que es posible vivir juntos, de hecho, es imposible vivir de otra manera. La alternativa a verdaderamente ver la humanidad del otro, el resultado de deshumanizar, de los sentimientos de supremacía y derecho de un grupo u otro, es una guerra sin fin, un derrame de sangre y dolor.

P: ¿Qué pretende hacer que la gente sienta cuando lo escuchen?

R. Espero que la gente salga de este concierto más esperanzados, más valientes y más inspirados. Espero que encuentren la fuerza y coraje en sus almas, para hacer lo que puedan, para luchar en el bando bueno, para extender la mano y protegernos el uno al otro y al mundo natural que nos rodea, desde el entendimiento de que toda vida está interconectada, que verdaderamente somos uno, en el nivel más profundo y alto que hay. Espero que la gente se levante a la mañana siguiente con una sonrisa y reafirmen su derecho a vivir sus vidas con alegría, gratitud y amor.

P: ¿Cuál diría que es la canción más personal y especial que va a cantar en el Teatro del Generalife?

R. ¡Es imposible decidirse! ¡Todas lo son! Intento no cantar nada con lo que no me sienta profundamente conectada, todas mis canciones son, en un sentido u otro, autobiográficas, pero se esfuerzan por emerger desde lo más personal a lo universal, conectándonos a todos de manera gentil en una red de música, dolor, alegría y amor.

P. ¿Cuándo supo que quería dedicarse a la música? ¿Qué le motiva a crear arte?

R. Tiendo a decir que no escogí la música sino que ¡la música me escogió a mí! Podrá sonar tonto, pero te digo que es sincero e inevitable. Nací con este talento, estaba tan implantado en mi que nadie me preguntó si lo quería. Como un pájaro, canto, vuelo… es tan natural. Podré haber querido estudiar literatura inglesa o física, pero la música me dijo: “No, no, querida, ¡tú eres mía!” Y de hecho, lo soy…

P: El arte siempre ha sido una manera no sólo de expresar sentimientos, sino también de concienciar sobre muchas injusticias y situaciones inhumanas. Como artista, ¿cómo cree que la música puede hacer esto?

R. La música es, en última instancia, una expresión pura y profunda del alma humana, en toda su complejidad y simplicidad, dolor, gloria, debilidad, anhelo, pasión, vulnerabilidad, inocencia y belleza. Todas estas cosas son comunes a todos los humanos… estos sentimientos, y la música que los expresas, nos conecta y conmueve a todos. Amplifican nuestra humanidad.

Son mensajes de humanidad compartida que, de un modo u otro, aparecen en mis canciones y en las canciones escritas por diversos y maravillosos artistas a través de la historia y a lo largo del mundo. Estoy muy orgullosa de ser parte de esa familia, de esos 'super-conectores' musicales.

En mi carrera, he tenido diversas ocasiones para escribir una canción que lleve específicamente el mensaje que quería transmitir. Esto son tres ejemplos que se han convertido en mis canciones más icónicas:

1. ‘La vida es bella’, letra que escribí para uno de los temas musicales de la película ganadora de un Oscar, sobre un padre que salva la vida de su hijo durante el Holocausto, fingiendo que todo es un juego. ¡El poder del amor del padre salvó al niño! Este es el mensaje que amo y sobre el que canto, tenemos el poder en nuestros corazones de vencer todo el mal, ¡lo hemos hecho en el pasado y lo haremos de nuevo!

2. ‘There must be another way’, la canción que escribí con la que representé a Israel en Eurovisión 2009, junto a la artista palestina-israelí Mira Awad.

3. ‘Ave María’, letra que escribí para la hermosa obra de Bach-Gounod, que busca romper los muros entre religiones y nos inspira a mostrar coraje y salir fuera de la zona de confort cuando somos llamados a defender lo que es correcto.

Planeo cantar al menos dos, incluso quizá las tres canciones en Granada, junto a cuatro nuevas canciones de ‘The river’ y una recopilación de canciones de todos mis discos en inglés, hebreo, árabe y español. Estoy muy emocionada, honrada y feliz. Especialmente en estos terribles y oscuros tiempos para nosotros en Israel, para nuestros vecinos en Palestina y para muchos alrededor del mundo.