Las expectativas y objetivos en las instituciones granadinas para el nuevo curso político

Con septiembre bien entrado ya en el calendario, el inicio de curso político es una realidad. Los jóvenes regresan a las aulas y las administraciones se marcan nuevos objetivos y ambiciones. Los mandatarios y el principal partido de la oposición trasladan a GranadaDigital sus expectativas para el presente y el futuro inmediato. También lo hace el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla. Este medio no ha podido obtener declaraciones de Antonio Granados, delegado de la Junta de Andalucía en Granada, para conocer sus sensaciones para este nuevo curso.

Ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, asegura que “este nuevo curso político es una oportunidad para seguir avanzando, para seguir mejorando la vida de nuestros ciudadanos y para seguir construyendo una sociedad más próspera, justa y solidaria”. La primera edil tiene claro que el futuro de Granada está en nuestras manos"

“Desde el Partido Popular de Granada vamos a trabajar con responsabilidad, con ilusión y con la firme convicción de que nuestro proyecto es el que mejor representa los intereses de todos los granadinos”, sostiene la regidora. Asimismo, afirma que “juntos vamos a seguir construyendo una Granada de oportunidades, una Granada en la que todos podamos vivir mejor, con más empleo, más cultura y más calidad de vida”.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Consistorio de la capital, Paco Cuenca, apunta que "hemos hecho una oposición constructiva, directa, cercana y contundente porque lo único que nos mueve es el interés de los granadinos". "Hicimos que esta ciudad recuperara la senda de la estabilidad después de que el Partido Popular y Ciudadanos nos pusieran en el ridículo nacional, tanto por el tema de urbanismo como en el '2+,2', que vendieron y trapichearon con la ciudad. Eso requería estabilidad, propuestas, seriedad. Lo hicimos durante nuestro mandato en el Gobierno y ahora, con toda la humildad, lo seguimos haciendo en la oposición", asevera el socialista.

Cuenca declara que su formación ha estado "vigilante ante el continuo menoscabo de los servicios públicos, que especialmente está ejerciendo el Gobierno de Moreno Bonilla, contra Granada". "Hemos hecho de forma constante y permanente iniciativas y propuestas que le están sirviendo al equipo de gobierno", al que acusa de "servir a los promotores". El exalcalde critica que "los barrios están abandonados, más sucios que nunca y con un mantenimiento nefasto". "Nos lo dicen los granadinos", asegura.

El portavoz socialista lamenta que se haya "desmantelado aquellas señas de identidad que Granada tiene con carácter diferencial respecto al resto de Andalucía". Cuenca denuncia la marcha de "la Escuela Andaluza de Salud Pública a Sevilla", la toma de "decisiones en materia de gestión y economía para el Parque de las Ciencias desde Sevilla" o que "se lleven centros de desarrollo cultural de primer orden de nuestra ciudad". "Granada necesita que la defiendan y ahí vamos a estar señalando cada uno de los desmanes de la Junta de Andalucía contra Granada", añade.

Paco Cuenca explica que la intención de su grupo es buscar "fórmulas y alternativas y soluciones a los problemas que tienen los granadinos". Además insiste en que es "fundamental intentar frenar el modelo de dos velocidades que ha puesto la Junta de Andalucía con el parabién de la señora Carazo, que pretende echar una mano a Sevilla y Málaga en contra de Granada, Almería o Jaén". Por último, muestra su preocupación por "como están cargándose todos los servicios públicos a una velocidad enorme".

Diputación de Granada

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, plantea que no se puede "perder ni un solo minuto" en este inicio de curso político. "Esta misma semana se han aprobado tres nuevas convocatorias que supondrán una nueva inversión de más de siete millones de euros en los municipios de la provincia", ejemplifica el mandatario. "Buscamos mejorar la prestación de los servicios públicos, trabajar de la mano de los ayuntamientos con nuevas iniciativas dotadas económicamente como los 3 millones de euros que se van a destinar a la conservación y mantenimiento de colegios; una convocatoria dirigida a la mejora de polígonos y áreas industriales con una dotación inicial de un millón de euros o la partida liberada para la adecuación de estacionamientos favoreciendo la accesibilidad a puntos de afluencia ya bien por su interés turístico, cultural o social", expone el popular.

Rodríguez incide en la importancia de continuar "con nuestra hoja de ruta para seguir llenando Granada de vida con la ejecución de los programas de la primera línea de Reto Demográfico con la que los ayuntamientos están llevando a cabo medidas para frenar la despoblación a la par del programa para la instalación y reparación de espacios infantiles públicos en los municipios". "Vamos a seguir dejándonos la piel para una Granada referente", promete el presidente de la institución provincial.

Desde el PSOE, Fátima Gómez pide a Francis Rodríguez "que ordene todas las áreas de la Diputación para que sean señeras y para que sean protagonistas de una estrategia en la Diputación". "A día de hoy, no hay estrategia conjunta de Diputación y ha perdido el papel predominante que tenía como ejecutor y valedor de los grandes proyectos"", valora la socialista, quien defiende que "siguen haciendo oposición de la oposición un año después y se siguen apropiando y vendiendo los proyectos que se iniciaron en época socialista".

La diputada manifiesta que "aquellas cosas que anunciaron a bombo y platillo ni siquiera han aparecido por ningún sitio. No han llegado autobuses a ver la Casa Museo de Federico García Lorca. No han llegado las subvenciones a los deportistas de base en cada uno de nuestros municipios". Por otro lado, señala "todavía no tenemos las ayudas para las ferias singulares de la provincia". Fátima Gómez reclama al líder del organismo "que no mire a los ayuntamientos según el color de quién gobierna porque todavía hay alcaldes que no han sido recibidos por el presidente".

En el plano económico, la socialista dice que "los ayuntamientos queremos dinero incondicionado para poder gestionar y para poder llevar a cabo los compromisos que tenemos con nuestra ciudadanía". "Nos vale lo que hacía José Entrena. Nos daba 11 millones y medio en los últimos remanentes que todavía estamos aprovechando y gastando los municipios en aquellos proyectos que son importantes", apostilla. "Necesitamos que nos traten por igual a todos. Que abandonen la idea de dar más dinero y dar más medios a los municipios grandes y que piensen en los pequeños, que somos los que más lo necesitamos", concluye Fátima Gómez.

Subdelegación del Gobierno en Granada

El Subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, muestra "ilusión y ganas" en el comienzo del curso político. El responsable argumenta que parámetros como "crecimiento económico, PIB, desempleo, control de la inflación" o la garantía de "los derechos de los trabajadores" son una muestra de que "la situación de España continúa mejorando". El representante del Ejecutivo presume de que Granada "también se aprovecha" de esta "mejoría".

Montilla celebra que "la temporada turística ha sido muy buena" e indica que "los grandes proyectos de la provincia avanzan bien". "Las canalizaciones de rules ya no son palabras, sino kilómetros de tubos que se están instalando", ejemplifica. Respecto al desarrollo del AVE desde Antequera a Granada, resalta que "las obras avanzan a buen ritmo". "La variante de Loja tiene ya en ejecución o licitados tres de sus cuatro tramos y sobre el cuarto se está elaborando el proyecto. La doble vía que permite transportes y mercancías ya está en fase de expropiaciones", desgrana. Además, menciona el avance "en todos los estudios para iniciar las obras en 2026" del Corredor Mediterráneo. "Todo lo que es la gran línea ferroviaria de Almería-Granada-Antequera que va a transformar nuestra provincia está lanzada", afirma.

El subdelegado asegura también que "el plan de protección del litoral por fin se va a iniciar con el espigón de Playa Granada". En materia de movilidad, destaca el progreso de la prolongación del Metro de Granada, "a la que el Gobierno de España aporta 80 millones de euros". El portavoz recuerda la importancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que "de aquí a 2026 está permitiendo realizar actuaciones en toda la provincia". Entre las mismas, recuerda la rehabilitación de "edificios históricos con fines turísticos o mejorar edificios públicos tan emblemáticos como el Palacio de Deportes y esperemos que pronto también el Palacio de Congresos". "Hay mucho trabajo por delante, pero es evidente que las actuaciones del Gobierno de España están contribuyendo a mejorar Granada", remata José Antonio Montilla.