Méndez-Leite: "Vamos a intentar potenciar lo máximo posible la imagen de Granada en la gala de los Goya"

El nombre de Fernando Méndez-Leite (Madrid, 1944), presidente de la Academia de las Artes y la Ciencias Cinematográficas de España, se va a escuchar mucho en Granada en los próximos meses debido a que, como ya es conocido, la ciudad de Alhambra va a albergar la trigésimo novena edición de la entrega de los premios Goya en el Palacio de Congresos. Aprovechando su visita a Granada para participar en el foro GranadaConectada, este periódico ha tenido la oportunidad de charlar con él para hablar de los preparativos de la gala, el beneficio y la promoción que supone para la ciudad, así como del retorno económico y, en general, la situación del cine español y andaluz. Además, Méndez-Leite ha hablado también de ‘Segundo Premio’, la película rodada en Granada e inspirada en Los Planetas, que representará a España en los Oscar.

PUEDES ESCUCHAR LA ENTREVISTA COMPLETA EN PODCAST AQUÍ



Pregunta: Ha visitado Granada con motivo del foro GranadaConectada para analizar el poder transformador de las ciudades a través de la cultura y, de forma específica, en el cine. ¿De qué forma se puede beneficiar una ciudad como Granada?

Respuesta: De muchísimas formas. Diría que la más directa es a través de las películas que se ruedan en Granada o que hablan de Granada. Igual pueden no rodarse aquí, pero, sin embargo, hablar de hechos acaecidos o que tienen alguna relación con Granada en algún momento determinado de la historia o en el presente. Hoy en día, se rueda en Granada con cierta frecuencia y creo que se va a rodar más. Además, la gala de los Goya va a amplificarlo. Pero, aparte de eso, Granada tiene ya un acervo histórico y cultural tan extenso que no sé si el cine puede hacer grandes cosas más por ella, tiene en sí una personalidad y unas características que trascienden cualquier concepto relacionado con su posible promoción. Granada no es lo mismo que cualquier otra ciudad y no quiero dar nombres.

P: De hecho, se han rodado recientemente películas que han sido muy exitosas, por ejemplo, 'Segundo Premio' de Isaki Lacuesta, 'La sociedad de la nieve' de J.A. Bayona, 'Cerrar los ojos' de Víctor Erice...

R: Sí y, además, Víctor Erice está muy vinculado con Granada. Y en el caso de 'La sociedad de la nieve’ se utiliza un enclave de Granada, como es Sierra Nevada, para hablar de otro lugar distinto, que son los Andes. Pero en el caso de 'Segundo Premio', es que cuenta una historia de Granada y de Los Planetas, que es un grupo que nace, se desarrolla y sigue en Granada. Estamos en el momento álgido de 'Segundo Premio' por haber sido escogida por nosotros, por los miembros de la Academia, para representar a España en la carrera de los Oscar.

P: ¿Qué le ha parecido la película?

R: Me ha interesado muchísimo. Vi 'Segundo premio' hace ya un año, porque estoy en el comité de dirección del Festival de Málaga y nos la presentaron para la selección, justo recién terminada. Cuando la vi me quedé muy sorprendido porque no sabía nada de Los Planetas. Generacionalmente, tenía 60 años cuando Los Planetas salieron. La película, en un primer momento, me chocó, me dejó muy intrigado según iba avanzando. Poco a poco fui entrando en la película y en cualquier caso me pareció que era un proyecto cinematográfico muy interesante y peculiar. Luego la volví a ver en el Festival de Málaga ya sabiendo quiénes eran Los Planetas y cómo era la película y la disfruté mucho. Me parece una película interesante y que resuelve de una manera magistral el problema de reproducir una época, personajes, música y canciones concretas a través de la ficción, dando la sensación de que todo es real. Admiro muchísimo el trabajo de ambientación y de dirección de arte, vestuario, maquillaje y todos esos aspectos y, por supuesto, de los actores que interpretan la película, porque yo, que no sabía nada de Los Planetas, me creo que son Los Planetas. Culmina una trayectoria como la de Isaki Lacuesta, que es muy larga y quien ha ganado ya dos Conchas de Oro en San Sebastián. Esta es una de sus películas más conseguidas. También hubiera estado muy satisfecho si se hubiera elegido para los Oscar cualquiera de las otras dos finalistas porque son dos estupendas películas.

P: Es cierto que los granadinos hemos sentido muy nuestra 'Segundo premio'.

R: Todos los años os 'prenominan' al Oscar. 'La Sociedad de la Nieve' estuvo muy cerca de ganar el Oscar.

'Segundo premio' en los Goya

P: Ojalá 'Segundo premio' lo consiguiera, pero ya es muy significativo que, siendo la gala de los Goya en Granada en 2025, haya surgido un proyecto rodado en Granada sobre una banda granadina que también va a optar también a varias nominaciones a los Goya y, por qué no, ya veremos si se llega el de mejor película.

R: Al ser una película que en la Academia hemos escogido ya para representarnos en los Oscar está claro que estará en los Goya de alguna manera, no sé en qué medida, porque también para los Goya entrarán todas las películas que se estrenen de aquí a diciembre que no han entrado para los Oscar.

P: El 8 de febrero de 2025 será esa ceremonia de los Goya. ¿Qué considera que puede suponer para una ciudad como Granada acoger esta gala?

R: Ha sido muy bueno para las ciudades en las que hemos hecho la gala, porque es un evento cultural de primerísima magnitud en cuanto a audiencia y a interés del público. La ciudad se potencia ya, simplemente, por el puro espectáculo que es la retransmisión en directo de la gala de los Goya por Televisión Española. Eso ya supone una baza para la ciudad. Y, luego, desde un punto de vista económico y comercial, aquí viene mucha gente, se mueven restaurantes, hoteles, tiendas... Y tiene un retorno económico muy importante. En Valladolid están encantados con los resultados de la gala de este año porque han tenido un retorno espectacular. Y se oye el nombre de la ciudad todo el rato porque, además, hay unos previos. La gala tiene una expectación que a mí no deja de sorprenderme porque conozco muy bien el histórico de los Goya. Era director general de Cine cuando se hicieron los primeros Goya en 1987.

P: ¿No se esperaba tal crecimiento?

R: Al principio eran un interrogante. La primera gala fue muy bonita, en el cine López de Vega en Madrid. Se cerró la Gran Vía, estuvieron los reyes de España y fue una gala estupenda, pero nadie creía en aquello. De hecho, ganó casi todos los premios Fernando Fernán Gómez, que tenía dos películas aquel año ('El viaje a ninguna parte' y 'Mambrú se fue a la guerra') y no fue. O sea, que no debió darle importancia a aquella gala. Lo que ha evolucionado en cuanto a interés, reconocimiento del público e importancia cultural es incalculable. Y eso es muy bueno para la ciudad. Además, nosotros vamos a intentar potenciar lo máximo posible la imagen de Granada en la gala de los Goya. Hay cosas que no puedo desvelar porque están sin cerrar, pero la idea es que no solo se enseñe el cine español de 2024, sino que se enseñe Granada de alguna manera. Y también tenemos todas las actividades previas a la gala que se hacen en las semanas anteriores a la celebración en la ciudad. Aquí vendrán directores, actores o guionistas en las semanas previas para presentar películas, hacer coloquios o tener encuentros con el público. Todo eso también va a mover mucho la imagen de la ciudad.

P: Para una ciudad que, además, aspira a ser Capital Cultural Europea en 2031 es una apuesta importante.

R: Evidentemente, es una buena coincidencia. En la gala de los Goya tenemos, por ejemplo, el premio internacional, que siempre se entrega a una persona muy relevante. Todavía no sabemos quién es, porque estamos haciendo gestiones. Y, además del Goya internacional, estará el Goya latinoamericano. Lo intentaremos vincular lo más posible a la ciudad para que la imagen de Granada salga fuera de España, aunque no creo que nadie fuera de España no sepa lo que es Granada. A mí me da un poco de vergüenza esto de promocionar Granada. ¿Cómo que promocionar Granada? ¿Vas a promocionar la Mona Lisa?

Preparativos de la gala de los Goya

P: Faltan poco más de cuatro meses para la ceremonia. ¿Van todos los preparativos en fecha y también el Palacio de Congresos estará perfecto?

R: Sí, claro. Llevamos muchos meses trabajando con el Ayuntamiento, con el Palacio de Congreso y nosotros también. Los Goya son difíciles de organizar y hay que hilvanar muchos pequeños detalles que exigen una preparación. Nosotros hemos elegido tres productores ejecutivos que trabajan a diario en la organización de la gala en colaboración directísima con el Ayuntamiento y con la gente de Granada. Estamos teniendo una ayuda estupenda y estamos muy contentos de la coordinación que hay con el Ayuntamiento y con el Palacio de Congresos.

P: ¿Algún detalle que se pueda desvelar sobre la gala o, por ejemplo, quién o quiénes la van a presentar?

R: Es que no está claro. La junta directiva propone nombres y después hay que hablar con ellos, negociar con sus representantes, ver si están libres en esas fechas, otras posibles opciones, gente que también se 'auto propone'... Hay que jugar con muchas cosas antes, pero es un tema que tendremos que tener cerrado muy pronto, porque los presentadores tienen que estudiarse un guion, ensayar...

P: Es que no es fácil presentar la gala.

R: No. Es dificilísimo.

P: Siempre los focos están puestos en el presentador o presentadores de la gala.

R: Suponiendo que sean actores, cómicos o un productor, que también podría serlo, tienen que estudiar un guion que se les da, pero, por otro lado, se les exige una capacidad de improvisación y se les escoge un poco porque se presupone que van a tener la habilidad y la espontaneidad para resolver cualquier conflicto que se pueda presentar. Es una función en directo, en definitiva. Y no es fácil. Hay gente que pueden ser magníficos actores o actrices y, sin embargo, no son muy idóneos para presentar o conectar con el público. Y, si hay dos o tres presentadores, que exista química ellos. También podría ser uno. Hemos barajado muchas cosas, pero todavía no lo tenemos.

P: ¿Ha percibido la ilusión que hay en la ciudad por acoger la ceremonia?

R: Sin duda y, además, es que hace muchos años que Granada propuso hacer la gala aquí. Incluso, mucho antes de que yo llegara a la Academia, porque me lo han contado. Ha habido reuniones entre la Academia y el Ayuntamiento hace seis o siete años aunque, por unas cosas u otras, no había salido. Pero este año ya lo vamos a hacer. Y va a salir estupendamente.

P: El cine español está en un buen momento. Se están haciendo buenas películas, aunque no sé si considera que el cine andaluz se está quedando un poco atrás.

B: Yo diría que no. En el cine andaluz, en los últimos años, se ha movido muchísimo la industria y se ha creado una propia. Se produce, se rueda aquí y se ve en todas partes. Y no es lo mismo que el cine que se producía en Madrid y se venía a rodar aquí, o que directores o productores que procedían de Granada trabajaran en Madrid. Ahora el cine andaluz se produce en Andalucía y tiene muchísimo eco y está en un buen momento. No soy un experto en este asunto, pero veo todo el cine español y veo muchísimas películas andaluzas de productoras de aquí, de Granada, de Sevilla, de Málaga o de otras ciudades de Andalucía. Y hay técnicos y actores que proceden de aquí que están trabajando mucho. Y es un cine con temas andaluces. No creo que se esté quedando atrás. El hecho de que ya el cine no se haga solo en Madrid es muy importante. Hay una industria en Galicia estupenda y en Euskadi desde hace ya mucho tiempo. De hecho, el cine español dio un giro total por los cineastas de Euskadi de los años 90. Fueron los que movieron la renovación tecnológica sobre todo y, también, ideológica. Los Álex de la Iglesia, Julio Meden, Enrique Urbizu... Fueron muy importantes. Lo mismo pasa con Valencia y, por supuesto, con Barcelona, que siempre ha tenido un centro de producción fuerte que, aunque en algunas épocas estuvo en crisis, se ha hecho siempre mucho cine, por ejemplo, todas las películas policiacas de los años 50. Pero en Andalucía recuerdo en mi infancia que había muchas películas andaluzas, pero eran todas de estudio, como 'La hermana San Sulpicio', 'Gloria Mairena', 'Un caballero andaluz', 'Congreso en Sevilla', 'Ay, pena, penita, pena', 'Curra veleta'... Todas esas son las películas que veía de pequeño. Mis estrellas eran las estrellas del cine andaluz. Pero se hacían en los estudios de Madrid o de Barcelona, no es lo mismo que ahora.

P: ¿Y con respecto al cine español?

R: Pues, efectivamente, estamos en un buen momento. Estamos ganando premios en casi todos los festivales a los que nos presentamos. Este año, por ejemplo, la película 'Volveréis' de Jonás Trueba ganó el premio a mejor película europea de la Quincena de Cineastas de Cannes. Almodóvar acaba de ganar Venecia, aunque, Almodóvar hace muchos años que está ganando. Pero, de gente nueva, en Berlín ganamos premios casi todos los años. Y, en general, se hace un cine muy variado y muy interesante en este momento.

El legado de Méndez-Leite

P: Lleva desde 2022 como presidente de la Academia. ¿Qué legado le gustaría dejar? ¿Qué le gustaría que se quede culminado cuando abandone el cargo?

R: Me gustaría hacer una renovación de los estatutos de la Academia, porque hay determinados aspectos de nuestro funcionamiento que son claramente mejorables, o el Museo del Cine, que lo tenemos ya muy encauzado, pero es a muy a largo plazo. No soy de dejar legados, no aspiro a eso, pero sí a hacer las cosas que creo que hay que hacer y hacerlas bien. Estoy muy contento en este momento en la Academia porque es una entidad que está muy viva, que tiene un desarrollo de actividades verdaderamente frenético. Nuestra sala de actos, cine o teatro, como quieras llamarlo, está en funcionamiento todos los días, mañana y tarde. Tenemos coloquios, presentaciones de libros y películas, proyecciones de películas españolas actuales o clásicas. Recientemente, a la Academia han venido Martín Scorsese, Susan Sarandon, Isabel Huppert, John Landis... Continuamente, tenemos actividades que hacen que tenga sentido la Academia y que no sea simplemente el organismo que entrega los Goya. A lo largo del año también damos reconocimientos y premios que no entran dentro de la producción directa del año como, por ejemplo, en San Sebastián damos el premio Elías Querejeta. O Acabamos de venir de Buenos Aires de dar la medalla de oro de la Academia a Adolfo Aristarain, que es un director que hizo toda la primera parte de su carrera en España. También damos todos los años los premios a profesionales de distintas especialidades que no pueden optar al Goya, por ejemplo, scripts, carpinteros, foquistas, escritores, profesores... gente vinculada con la profesión cinematográfica, pero que no tiene acceso a los Goya. En el campo del arte o de la fotografía trabaja muchísima gente que es muy importante en el desarrollo de la película. La Academia en este momento es un organismo muy vivo, que hace muchas cosas y que tiene sentido. Por eso, me preocupa mucho más el día a día y que funcione que el legado que yo pueda dejar. Estoy muy satisfecho del trabajo de mis compañeros de la Academia, no de los académicos exclusivamente, sino, sobre todo, del equipo que trabaja día a día en la Academia, personas muy competentes, con mucha vocación, con un espíritu muy positivo y eso hace que presidir la Academia sea bastante agradable. Y ese no es un equipo que haya seleccionado yo, sino que me lo he encontrado. Mariano Barroso y sus vicepresidentes hicieron un trabajo fantástico en la Academia. Ellos dejaron la academia muy bien organizada como empresa y como entidad cultural y dejaron un buen legado, pero quizá eran más ambiciosos que yo. Yo me conformo con que las cosas vayan marchando.

'La gala de los rojos'

P: Me gustaría que hiciera una reflexión sobre ese sector de la sociedad española que rechaza la ceremonia de entrega de los Goya por cuestiones ideológicas y que la llama 'la gala de los rojos'. Sobre todo, en las redes sociales se ven mensajes muy agresivos.

R: Mucho.

P: ¿Le encuentra alguna explicación?

R: Es así hace muchos años. A mí, la verdad es que me parece una cosa muy simplista. Primero, porque la Academia de Cine reúne a dos mil y pico profesionales y cada cual tiene su ideología, le gustan unas películas distintas y la Academia no entra en ningún asunto de carácter político que pueda ser sensible. Estamos trabajando de manera muy directa con ayuntamientos, comunidades autónomas y gobiernos de distinto signo con un resultado estupendo. Por ejemplo, el proyecto estrella de la Academia, que es el proyecto de las residencias, está en su quinto año con unos resultados estupendos y con siete películas terminadas ya que han salido de ahí. Es un proyecto muy exitoso y del que estamos muy orgullosos. Y ese proyecto se hace con el Ayuntamiento de Madrid, que es del PP. Los cursos de verano que se hacen en Valencia se hacen con un ayuntamiento también del PP. Empezamos a organizar la gala de Valladolid con un ayuntamiento del PSOE, cambió por uno del PP y trabajamos perfectamente con unos y con otros. Y en Granada, igual. Nosotros trabajamos con entidades y administraciones públicas del signo que sean y, además, trabajamos bien porque no se nos ocurre discutir problemas políticos con ellos. Y, luego, en la propia gala sale mucha gente y lo que hay es libertad de expresión. Nadie sabe lo que va a decir uno que recoge un premio. Siempre hay alguien que, de vez en cuando, hace una manifestación de carácter político del tipo que sea, que puede ser muy legítima o puede ser una chorrada. Pues qué se le va a hacer, pero, aparte es bueno que la gente se exprese con libertad. En el cine español hay gente que piensa cosas muy distintas y te aseguro que en la Academia hay gente de derechas. Además, y ya es meterme en camisa de once varas, pero ¿qué es la izquierda hoy en día y qué es la derecha? A mí me suscita muchísimas dudas.

P: Lo importante ahora mismo es la celebración en Granada de esta gala y que la ciudad disfrute de todas las actividades que se van a organizar.

R: Nosotros estamos muy contentos con venir este año a Granada. Hemos hablado de los beneficios que Granada puede sacar de la gala de los Goya, pero lo que sí te puedo decir es que Granada le da mucho a la Academia del cine español, también nos vende muy bien.