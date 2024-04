"El alcalde de Maracena nos insultó y en las redes sociales se nos ha acusado de barbaridades"

Maracena en el punto de mira. Los últimos movimientos en el Ayuntamiento agitan aún más el lío político en un Consistorio que la próxima semana volverá a cambiar de manos después de la moción de censura contra el actual alcalde del municipio, el popular Julio Pérez, que previsiblemente dará paso a un tripartito liderado por el PSOE. Pero es que la cosa no acaba ahí. Los desencuentros del actual equipo de Gobierno también afectan a la Policía Local. Numerosas denuncias se han sucedido en los últimos meses por asuntos como el progresivo desmantelamiento de la Unidad de Violencia de Género, tal y como aseguraban los agentes, o la supuesta intención de convertir al cuerpo en una suerte de Policía Patriótica que estaría queriendo llevar a cabo el concejal de Seguridad de Vox, Juan Antonio Quesada.

Lo último, un cruce de acusaciones y denuncias. A nivel político, del actual alcalde al anterior equipo de Gobierno por presuntas irregularidades a la hora de contratar con empresas de publicidad y marketing, así como mascarillas durante la época del Covid. Del PSOE a la actual alcalde porque la custodia de esos documentos que deben esclarecer los hechos se ha hecho a través de una empresa privada. Y también de la propia Policía Local al alcalde por calumnias e injurias. Pues precisamente el jefe de la Policía Local de Maracena, Manolo Quirosa, y la portavoz de este cuerpo, Maribel Sánchez, abordan todos estos asuntos en una entrevista concedida a GranadaDigital realizada desde la jefatura del municipio.

Pregunta. El Cuerpo de Policía Local de Maracena ha denunciado al todavía al alcalde del municipio por injurias y calumnias en una entrevista radiofónica. ¿Qué les dijo?

Maribel Sánchez. Se trata de una demanda judicial que interponemos por unanimidad los veintidós compañeros de la plantilla, incluido nuestro jefe, ya que el alcalde hizo unas declaraciones muy graves acusándonos de tomar como rehenes a las víctimas de violencia de género, y dejando ver de una forma encubierta que habíamos abandonado la protección de esas víctimas. Nada más lejos de la realidad. Lo que nosotros pensamos es en una unidad voluntaria que llevara los casos de unas víctimas muy concretas y que estas víctimas pasaran a la tutela de la Guardia Civil. En ningún momento las abandonamos, todo lo contrario. En los días sucesivos se produjeron varias detenciones, tanto por violencia de género como por violencia doméstica o agresiones sexuales. Nuestro trabajo nunca se paró. En esa entrevista el alcalde dijo también, por ejemplo, que no habíamos cogido las motocicletas policiales porque hacía frío. Nunca hemos tenido la orden de cogerlas y cuando, por parte de nuestro jefe, esa orden ha existido, hemos salido a la calle con las motocicletas. Ante la imagen pública, a la Policía Local se nos tachó, poco más o menos, de que no estábamos haciendo nuestro trabajo, que estábamos dejando de hacer nuestras funciones. Son acusaciones muy graves. Nos afectaron directamente porque también afectaban a nuestro honor. Y fue entonces cuando decidimos defendernos con esta demanda.

P. Porque lo que ustedes dijeron en un comunicado es que no había dejación de funciones de la Unidad de Violencia de Género, sino que renunciaron al equipo de trabajo que asignaba agentes específicos. A mí me gustaría saber, por una parte, qué diferencia hay entre una cosa; y por la otra cómo cambia eso la protección de las víctimas de violencia de género con y sin grupo de trabajo específico.

Maribel Sánchez. Es muy importante remarcar que esta es una unidad voluntaria en la que las personas que la integraban estaban a veces las veinticuatro horas pendientes. Con toda la gestión que se estaba haciendo en el municipio en esos momentos, se creó un clima de inseguridad que no nos permitía trabajar y establecer esta protección total a todas las víctimas. Pero como le digo, eran unas víctimas concretas. Nuestro trabajo diario se seguía ejerciendo. Es decir, cualquier ilícito penal, cualquier delito o cualquier acompañamiento lo seguíamos haciendo. Esta unidad estaba integrada por dos agentes que llevaban ese teléfono de atención para unas víctimas concretas y, simplemente, se dejó de forma momentánea. Esa protección pasó a depender de la Guardia Civil, de la cual somos colaboradores. Pero en ningún momento cesó la vigilancia general a las víctimas de Maracena, que siguen totalmente protegidas gracias al trabajo diario de los compañeros.

P. Ustedes han denunciado que ha sido el propio Ayuntamiento el que progresivamente ha ido desmantelando esa Unidad de Violencia de Género. ¿Cómo se ha ido materializando eso con el paso del tiempo?

Maribel Sánchez. Es que como le digo, ese desmantelamiento ha sido progresivo por la gestión. Cuando estas personas llegaron aquí, Manolo les presentó un proyecto policial importante que a día de hoy creo que debe estar en un cajón. Ahí dentro, como bien dice, había un montón de trabajo por hacer que iba a repercutir muy positivamente en el municipio. No se ha sacado, no se sabe dónde está. Entre ellos estaba ahondar un poco más en la Unidad de Violencia de Género. Por poner un ejemplo práctico, yo he estado en esa unidad y yo tenía que tener el teléfono 24 horas en mi teléfono personal, puesto que el teléfono que teníamos no funcionaba. A lo mejor parece un detalle tonto, pero ahí se da ya una atención importante como es la de atender a una víctima de violencia que ha denunciado a su agresor y tiene una orden de alejamiento. Tenemos un teléfono de atención 24 horas y resulta que no funciona el teléfono. Es un detalle que evidencia que estamos pidiendo medios para trabajar bien y dar el servicio más óptimo a estas mujeres que lo necesitan. Da cuenta de cómo hemos estado en la unidad. Medios técnicos, ordenadores que no han funcionado, no tenemos programas policiales para llevar nuestro trabajo en condiciones... Es que no tenemos en muchas ocasiones acceso. Le puedo poner innumerables ejemplos. Y esto se ha ido desmantelando por la gestión.

P. ¿Se reunieron con el alcalde para acercar posturas antes de interponer la denuncia? ¿Qué les dijo?

Manolo Quirosa. Sí, de hecho manteníamos reuniones diarias con el concejal de Seguridad. Y en cada una de las reuniones, yo le iba poniendo encima de la mesa la merma que teníamos en la jefatura. Ha sido una demanda continua y diaria en cuanto a personal, vehículos o dotación. A todo nos decía que sí, pero luego era no. Nos sentíamos engañados. Y luego estuvo lo del alcalde acusándonos de haber secuestrado a las víctimas de violencia de género. Yo creo que eso son palabras mayores. Hay que recordarles a los ciudadanos que ese tipo de servicio quien lo escoge es el Ayuntamiento. Si un ayuntamiento escoge un servicio, tiene que dotarlo servicio de tres cosas fundamentales: dotación de medios, dotación económica y dotación de personal. Si tú no cumples como político con la Policía, es imposible que ese trabajo se haga adelante.

P. ¿Han recibido amenazas de algún tipo a nivel político?

Manolo Quirosa. No. Más bien insultos. Porque nos insultó directamente en la radio. En las redes sociales se han inventado perfiles falsos en los que se nos acusaba de barbaridades, de no atender requerimientos, etcétera. Se puede demostrar en cualquier momento que todos los requerimientos se han hecho. El volumen de trabajo que tenemos ahora se ha multiplicado por tres. Tenemos como tres veces más llamadas de teléfono y, hasta la presente, la ciudadanía está con nosotros, en el sentido de que cuando tienen un problema, acudimos lo más rápidamente posible.

P. Hablaba de sucesivas reuniones con el concejal de seguridad. ¿Qué es lo último que le transmitió de viva voz el concejal a cualquiera de ustedes?

Manolo Quirosa. La misma música de siempre, que cuando se le plantea un problema a todo es que sí y luego resulta que no da soluciones.

P. Lo último es la denuncia del actual alcalde, Julio Pérez, contra supuestos contratos irregulares del anterior equipo de Gobierno y cuyos documentos acreditativos, según ha denunciado el PSOE, están siendo custodiados por un agente privado en lugar de por un funcionario público. ¿Qué opinión o qué postura manifiestan ustedes respecto a eso?

Manolo Quirosa. Nosotros no tenemos que opinar nada. La propia Ley de Procedimiento Administrativo en materia de administración local lo dice muy claro.

P. Pero es verdad entonces...

Manolo Quirosa. Sí, es verdad. La única persona que tiene que custodiar los documentos públicos es la secretaria del Ayuntamiento. Y después de la secretaria, si se ordena que haya una persona custodiando una parte de un edificio o un archivo, esa función le corresponde a la Policía Local, no a un vigilante de seguridad. Yo ayer [por el miércoles] en Intervención, en la primera planta del Ayuntamiento, me encontré a un vigilante de seguridad custodiando una puerta, que es la que da al archivo.

P. ¿Han pedido una explicación oficial por esto al equipo de Gobierno?

Manolo Quirosa. Hablé con la secretaria y lo único que se hizo fue precintar la puerta y poner dicho precinto en conocimiento de la Policía Judicial de la Guardia Civil. A la hora y media o a las dos horas parece ser que los servicios de vigilancia privada se fueron.

"Con los 100.000 euros que se querían gastar en un nuevo subinspector, se podrían haber comprado dos coches patrulla"

P. En los últimos meses ha habido sonados sucesos en el municipio, como el del joven que atacó con una catana a su madrastra o el que rompió una ventana para acceder a una vivienda o el detenido por pasearse por Maracena con un cuchillo de grandes dimensiones. Ustedes han denunciado el progresivo desmantelamiento de la Policía Local. ¿Han sentido que se enfrentaban a situaciones de mayor riesgo por ello?

Maribel Sánchez. Siempre hemos defendido que debe existir un ambiente en el que se nos dé una seguridad. Un problema de gestión como el que hemos tenido en los últimos meses afecta a nuestro trabajo diario. Como bien ha comentado nuestro jefe de Policía, no tenemos medios suficientes, los vehículos son deficitarios y, por supuesto, contamos con una importante deficiencia de personal. Sin embargo, a la hora de afrontar este tipo de situaciones tan peligrosas en la calle, los compañeros lo hemos estado haciendo. Es nuestro trabajo y acudimos. Las que usted ha comentado son actuaciones que hemos resuelto nosotros, la Policía Local de Maracena. Pero, por supuesto, el ambiente de gestión que se ha dado, ha generado desconfianza. Todo esto se remonta a hace muchos meses, cuando nuestro concejal –y también nuestro alcalde porque no tomó cartas en el asunto– quisieron traer a sus propios inspectores y ponerlos de jefes. Buscó un convenio con la Policía Local de Granada, el cual no era necesario puesto que aquí había personal suficiente para trabajar. Todo eso va creando una desconfianza entre los compañeros que hace que no tengamos una seguridad total, que es lo que más necesitamos a la hora de actuar. Tenemos que tomar decisiones rápidas en la calle, y no contar con el apoyo y el respaldo en este caso de nuestro jefe político claro que nos afecta.

P. En una de las denuncias, aseguraban que el Ayuntamiento había tratado de instaurar una suerte de policía patriótica. Me gustaría saber cómo, según ustedes, funcionaba ese mecanismo y cómo se trasladaba a la realidad...

Maribel Sánchez. Nuestro concejal [de Seguridad, Juan Antonio Quesada] intentó en un momento traer varios oficiales de otro municipio. De hecho, tenemos conocimiento de que uno de ellos iba en las listas de su partido, de Vox. Nosotros no queríamos que entrara un tipo de policía política, sino darle continuidad a la gestión que no se nos estaban dejando realizar. Por poner un ejemplo muy gráfico, en los últimos meses nos querían traer un subinspector para hacer las veces de jefe mientras insistían en que había varios millones de déficit y que por eso no nos podían dotar de los medios que pedíamos. Nosotros les decíamos: "Vamos a ver, quieren traer un subinspector para hacer las veces de jefe. Con ese dinero, unos 100.000 euros, ¿por qué no nos dotan de medios a la Policía para poder trabajar en condiciones?". Y como ese, todos los ejemplos. Se menospreciaba una y otra vez el trabajo policial y se obviaban nuestras continuas demandas. Solo pedíamos medios para trabajar en condiciones. Ellos, en lugar de proporcionárnoslos, nos querían traer un subinspector por 100.000 euros con los que, por ejemplo, podríamos haber comprados dos coches policiales, que falta nos hacían, y que son nuestro medio para atender a los vecinos lo más rápidamente posible.

P. ¿Ese subinspector llegó a instalarse en la Jefatura de la Policía Local de Maracena?

Maribel Sánchez. No ha llegado a hacerlo. Fue una línea roja en una de las negociaciones. Ellos nos plantearon dieciséis medidas. Ni siquiera plantearon retomar el tema de la violencia de género, tanto que nos habían acusado de abandonar a las víctimas. No lo vieron como una medida importante. No estaba reflejada en esas dieciséis medidas, pero nosotros sí la aportamos. Dijimos que íbamos a llevar a cabo todas esas medidas y, además, íbamos a incluir por supuesto el retomar la unidad. Pero ellos insistían en que tenía que venir este subinspector con el detrimento económico que conllevaba a lo que nosotros pedíamos y además que ya teníamos un jefe. Le insistimos en que el subinspector para nosotros no era necesario y ahí se paró la negociación.

P. ¿Este subinspector era el coordinador de seguridad que ustedes denunciaron en sucesivos comunicados o esta persona era otra figura?

Manolo Quirosa. Era un subinspector de Granada, no un coordinador.

P. Pero hablaron de un coordinador de seguridad, si no recuerdo mal. No sé si es la expresión exacta.

Manolo Quirosa. En la RPT (relación de puestos de trabajo) actual existe la figura del coordinador de seguridad, cuyas funciones en este momento estoy haciendo yo. Porque en la escala más alta que hay en esta plantilla ahora mismo está el subinspector. Eso es una anomalía administrativa, puesto que el subinspector que aquí hubo, ahora mismo está trabajando en la administración general, es decir, en el Ayuntamiento, y esa plaza está paralizada. Hay que crear una plaza de subinspector. El equipo de Gobierno lo que pretendía era a la fuerza traerse un subinspector de Granada.

P. En una nota de prensa, el PSOE de Maracena aseguró que ustedes habían calificado al concejal de Vox como "un pirómano en mitad de un incendio". También que no han dudado en pedirle al alcalde la cabeza de Juan Antonio Quesada. ¿Ustedes confirman o desmienten que se produjeran ambas conversaciones en esos términos?

Manolo Quirosa. Pirómano no le hemos llamado en ningún momento. Lo que sí le hemos dicho al alcalde es que no estamos de acuerdo con la actuación que estaba teniendo el concejal de Seguridad con respecto a la Policía. Y por eso dijimos que no lo queríamos de jefe.

P. Dado el lío político existente en Maracena, ¿en algún momento alguien del equipo de Gobierno actual les ha insinuado que ustedes estén tomando partido por intereses políticos?

Manolo Quirosa. No, en ningún momento. Nunca.

P. Entiendo que su función es meramente técnica, pero... ¿Cómo valoran toda esa inestabilidad política que ha habido en los últimos años? ¿Cómo puede llegar a afectar al cuerpo de Policía?

Manolo Quirosa. La inestabilidad política claro que nos ha afectado como trabajadores. Pero no solamente a la Policía, sino también al personal de obras y servicios, a los administrativos, a los servicios sociales... Si la cabeza de un Ayuntamiento no funciona, lo que hay por debajo tampoco funciona. O por lo menos no se funciona como se debería funcionar.

P. ¿Dónde tienen puesta la mira en el horizonte de las reivindicaciones?

Manolo Quirosa. Las circunstancias que tenemos nosotros ahora mismo como trabajadores de la Policía van a ser exactamente las mismas que cuando venga el equipo de Gobierno nuevo. Ahora mismo hay una dotación de dos vehículos patrulla, uno que está completamente destrozado en el taller y el otro que está alquilado, porque no es del Ayuntamiento. Luego también está también un vehículo que ya es viejo. Pero dentro de tres días, cuando cambie el equipo de Gobierno, esa situación va a seguir igual. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir exactamente por el mismo camino puesto que tenemos las mismas mermas. Lo que hay que arreglar de base es la situación tanto con el político que esté ahora como con el político que venga. Al igual que el tema de la Unidad de Violencia de Género, la Unidad Canina, la Unidad de Menores que se pretendía crear... O el tema de vestuarios o el de mobiliario en la jefatura...

P. Me gustaría que abundara en todos esos temas un poco más pormenorizadamente. Unidad canina, por ejemplo...

Manolo Quirosa. Nosotros tenemos una Unidad Canina compuesta por un agente y un perro. Estamos intentando dotar a esa Unidad Canina de otro agente y otro perro. Queríamos crear la figura del 'agente tutor', una figura muy necesaria que uniría el ámbito educativo con el de servicios sociales o el de las violencias de género y vicaria. Era una unidad que queríamos crear, que ya estábamos en conversaciones, y queremos continuar con ello. Tanto con los que están ahora como con los que vengan. La Policía tiene que seguir su trabajo independientemente del jefe político que tenga. Aquí y en todos lados.

P. Porque consideran que hay merma de plantilla. Es decir, que faltan agentes...

Maribel Sánchez. Sí, la merma es importante. En general, en todas las plantillas. Pero es cierto que tenemos una carencia, ya que la Guardia Civil también está muy mermada. Entonces, hacemos muchísimas labores de seguridad ciudadana en las que, según la ley, somos colaboradores, pero las estamos ejerciendo. Como bien dice nuestro jefe, continuamente tenemos requerimientos, como detenciones, que ya pasan directamente por nosotros. Hay muchas ocasiones en las que nos encontramos con una patrulla sola para una población tan extensa como es la de Maracena. Y no llegamos. Lo intentamos y lo hacemos, pero evidentemente no se da el servicio que nosotros quisiéramos. Por ratio, a lo mejor tendríamos que tener treinta y cinco policías y estamos veintidós. En la calle, diecinueve. Se cubre todo, eso sí. Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque los que estamos en la calle intentamos llegar a todo, pero es cierto que hay una merma en el personal.

P. ¿Hay algo que se haya quedado fuera y quieran añadir o un mensaje que quieren transmitir a la ciudadanía de Maracena?

Manolo Quirosa. El mensaje que queremos hacer llegar desde esta jefatura a la ciudadanía es que esté tranquila porque tienen veintidós policías a su disposición las 24 horas del día y que, independientemente del tema político, porque a nosotros nos da lo mismo un partido que otro, vamos a seguir trabajando todos los días por el pueblo.

Maribel Sánchez. Sí, yo digo lo mismo que Manolo. Somos personas que de verdad estamos muy comprometidas con el municipio. Salimos cada día con la mayor de nuestras ganas a trabajar y a darlo todo por los ciudadanos. Y eso, como dice nuestro jefe, por favor que no se olvide porque no lo vamos a dejar de hacer.