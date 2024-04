La Policía Local de Maracena denuncia por presuntas calumnias a su alcalde

La plantilla de la Policía Local de Maracena ha decidido denunciar al alcalde del municipio, Julio Pérez, por "un presunto delito de injurias y calumnias, a raíz de una entrevista radiofónica que concedió en marzo". Así lo han asegurado fuentes del cuerpo a GranadaDigital. Los 22 agentes, incluido el jefe de la Policía Local de Maracena, aseguran que el regidor les "imputó la comisión de unos hechos totalmente inveraces y de gran gravedad”.

Efectivos policiales critican que se les acuse de "no haber prestado, no querer prestar servicios y renunciado a prestar servicios de vigilancia de las víctimas de violencia de género". Aseguran que se les acusó de "coger como rehenes a las víctimas de violencia de género para presionar". "Esto es una mentira burda y malintencionada. Sólo renunciamos al equipo de trabajo de violencia de género que asignaba agentes específicos porque no nos daban medios suficientes ni se nos atendía correctamente, pero las funciones de protección y vigilancia las hemos seguido haciendo igualmente", sostienen desde el cuerpo.

Las fuentes policiales denuncian que "hay compañeros que han tenido que poner su propio móvil para atender las llamadas de emergencia porque no les suministraban un terminal". "Hacemos nuestro trabajo, muchas veces ingrato, y nos sentimos orgullosos de él", insisten.

La denuncia presentada por los 22 agentes detalla "todos los comentarios que la plantilla ha considerado injuriosos y calumniadores". Además, el escrito incluye una solicitud de conciliación para que el alcalde “se retracte públicamente de las manifestaciones que tanto daño han causado al buen nombre y reputación de los actores, en su condición de funcionarios públicos defensores y protectores de las víctimas de violencia de género". Esta denuncia representa un nuevo episodio entre las diferencias existentes entre el cuerpo y el equipo de gobierno del Consistorio de Maracena.