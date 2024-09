Estéfano Polo: "Las fiestas de Ogíjares están muy arraigadas no solo entre la población del municipio"

Ogíjares se engalana para celebrar su Feria y Fiestas en honor al Cristo de la Expiración, desde este jueves 5 y hasta el lunes 9 de septiembre. Una amplia programación de actividades para todos los públicos está prevista en el municipio durante cinco días llenos diversión, convivencia, historia y reencuentros con amigos y familiares. El alcalde de Ogíjares, Estéfano Polo, desgrana en esta entrevista con GranadaDigital las principales actividades organizadas para el disfrute de todos los cachurros y visitantes.

Pregunta (P): Después del éxito de la XLV edición del Festival de Cante Flamenco de Ogíjares, el municipio ya está preparado para celebrar sus fiestas del 5 al 9 de septiembre. ¿Cómo describiría el ambiente que se vivirá en las fiestas de este año?

Respuesta (R): Las fiestas de Ogíjares son muy peculiares, tienen muchos años de tradición, más de 250 años, y son unas fiestas que están muy arraigadas, no solo en la población que vive aquí o los autóctonos del municipio de Ogíjares, sino también en los municipios del cinturón de Granada, porque se distinguen por muchas tradiciones que se siguen manteniendo. Se distinguen también por las costumbres que se siguen respetando y eso es algo que nos peculiariza con el resto de las fiestas de los municipios de alrededor.

P. Se han programado actividades para atraer a diferentes públicos: mayores, jóvenes, niños. ¿Cuáles destacaría?

R: Sí, actividades enfocadas a todas las edades, desde los más pequeños hasta los más veteranos. Intentamos que todas las actividades puedan disfrutarlas todo tipo de público, pero es verdad que hay algunas que son más específicas dentro del programa de las fiestas. Los mayores tienen su fiesta tradicional del pasodoble, que es una fiesta con una cena totalmente gratuita que les ofrece la Concejalía de Mayores. 670 mayores se ha inscrito a la cena, y luego hay una fiesta para ellos.

Para los niños tenemos carreras de cintas en bici, pasacalles infantiles, musicales, meriendas, la fiesta del agua y de la espuma, que se hace tres días seguidos. Tenemos también cantajuegos.

Para la mediana edad, este año, aparte del Grand Prix, que viene por primera vez a Ogíjares, tenemos a la Década Prodigiosa. También las carreras de cintas en moto, una fiesta de la espuma para la mediana edad. El tren turístico para que se monten. Y la romería o la paella del domingo, actividades familiares. Para los más jóvenes tenemos el DJ internacional Jose de las Heras y a Denna en concierto también. La música este año va muy enfocada a los jóvenes, pero para la mediana edad también. Tenemos muchas cosas, una programación magnificada, yo creo que es una bestialidad.

P. ¿Qué más actuaciones musicales habrá? Entre ellas destaca el mencionado concierto gratuito de Denna, de Operación Triunfo, que es una artista local.

R: Tenemos las mejores orquestas del panorama musical. Tenemos cuatro orquestas a nivel nacional. Y luego tenemos conciertos de Los Inhumanos, del DJ Jose de las Heras, como he dicho antes, de la Década Prodigiosa y de Denna, que es una vecina de Ogíjares que, además, ha estado en OT y que lo mismo dentro de tres meses ya te digo yo que será una estrella internacional, una Rosalía, porque además así me lo han hecho saber los de Music Management, que son los que la llevan.

P. La gastronomía también está muy presente en las actividades de las fiestas con desayunos, meriendas infantiles, etc.

R: Sí, tenemos la degustación de uvas con queso, otra degustación con dos huevos fritos por persona y degustación de piononos. Tenemos meriendas familiares y un desayuno también de churros con chocolate.

P. Como novedad este año van a celebrar el Grand Prix. ¿Dónde, cuándo y qué pruebas tendrá?

R: Será el sábado, en el Polideportivo de Loma Linda, a las 11:00 horas. Es a puerta abierta, todo el mundo puede estar. Se han presentado 25 equipos para ocho grupos, que son los participantes. Hasta la propia organización se sorprendió de la alta participación.

P. Se han recuperado actividades tradicionales como la romería al río Dílar o la subida al Palo Jamonero, ¿alguna más?

R: Mantenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Para la romería del lunes ya van 12 carrozas apuntadas. Es maravillosa, una tradición antiquísima. Y la paella del domingo para 6.000 personas, gratuita. Tenemos también la procesión del Cristo de la Expiración, que es una maravilla, una preciosidad.

P. Precisamente el domingo será ese día grande, con la procesión del Cristo de la Expiración por las calles de Ogíjares.

R: Efectivamente, el Señor de Expiración, que es de los pocos Cristos que veneramos en una fiesta crucificado, muerto en la cruz, que es un detalle muy curioso. Normalmente en todos los pueblos son vírgenes, que son más alegres, más festivas. Aquí es un Cristo venerado en la cruz.

P. ¿Cómo se involucra la comunidad en la organización de las fiestas?

R: Pues mucho. La gente tiene mucha expectación por las fiestas, por el programa de fiestas. La gente se involucra muchísimo. La gente de Ogíjares es muy fiestera, le gusta mucho las fiestas de su pueblo, presume mucho de las fiestas y la gente es que se tira a la calle. La verdad es que son cinco días en los que el recinto ferial está lleno las 24 horas, porque son unas fiestas que no descansan. Aquí empiezan al mediodía y se te junta con la noche. Entonces son unas fiestas en las que Ogíjares no duerme durante cinco días. Hay mucha actividad, la gente las vive mucho, muy intensamente. Son unas fiestas que por sí solas ya se conocen. Muchísima gente viene de fuera también: de los pueblos de alrededor, de la ciudad de Granada… Luego también tenemos mucha gente que emigró y que en la época de las fiestas viene. Familias que se fueron a Cataluña a trabajar, familias con raíces en Ogíjares que siempre se reservan los 15 días de septiembre para venir a las fiestas de su pueblo y estar con su Cristo.

P. El pregonero será el compositor Víctor Manuel Ferrer Castillo. ¿Por qué ha sido el elegido?

R: Lo primero, porque es de Ogíjares. Es cachurro de nacimiento. Es el director de la Banda Sinfónica Municipal de Ogíjares. Y luego también es Hijo Predilecto de Ogíjares. Y ya sabemos el éxito de la composición de ‘Mi amargura’, en la Semana Santa de Sevilla y en todos los lados de España. Entonces, qué mejor que un cachurro con ese currículum sea el que dé el pregón de las fiestas de su pueblo. Tenemos una deuda pendiente y hay que hacerlo. Yo creo que es la mejor elección que hemos podido hacer.

P. ¿Qué recomienda de las fiestas de Ogíjares a quienes quieran acudir?

R: Recomendaría todo de las fiestas de Ogíjares. Que no se pierdan nada, porque todo es superdivertido. Que la gente disfrute, que se lo pase bien. Es que no me puedo decantar por nada, porque si me preguntas por algo, de verdad, no lo vas a creer, pero este alcalde va a todo, aunque la gente no se lo crea. Además, lo tengo desde hace dos años como reto. Me lo propuse, lo hice y el año pasado también lo volví a hacer: intento estar en todas las actividades. Y mira que se solapan unas cosas, pero intento ir a todas porque no me quiero perder nada, quiero controlarlo todo y quiero que salga todo perfectamente.

P. ¿Y qué mensaje mandaría a los cachurros antes del inicio de las fiestas?

R: Que aprovechen estos cinco días, que se los tomen como un esparcimiento mental, que luego el año es muy largo. Que volvamos a sonreír saliendo a la calle, a saludar a nuestros paisanos, a convivir con nuestra gente, con nuestros compañeros del colegio y revivir experiencias ya pasadas. Que la gente aproveche al máximo los cinco días de fiesta, porque son días de regocijo, de pasarlo bien, de disfrutar con la familia, con los amigos, con la gente y de la gastronomía de Ogíjares. También de volver a ver a esas personas que llevamos tiempo sin verlas, de reencontrarnos con ellas.