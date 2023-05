Elisa Cabrerizo (Podemos-AV-Independientes): "Se ha cumplido muy poco del pacto de 55 medidas firmado con el PSOE"

Llega a la redacción de GranadaDigital en un taxi. Tarda en bajarse, lo que a priori hace pensar al periodista que no encuentra el monedero o que el taxista está viéndoselas y deseándoselas para darle correctamente el cambio. Luego despeja la duda. El hombre la había reconocido nada más entrar en el coche y le estaba confesando que cuenta con su voto. Y así, Elisa Cabrerizo inicia una conversación llana, del día a día, antes de comenzar la entrevista. Se ve "bien" en esta recta final de campaña y está convencida de que la candidatura de Podemos-Alianza Verde-Independientes obtendrá un resultado lo suficientemente amplio como para repetir la fórmula progresista de los últimos dos años en la Plaza del Carmen. Y eso pese al cainismo histórico de la izquierda. La primera pregunta estaba cantada.



P. ¿Por qué las dos grandes fuerzas a la izquierda del PSOE no concurren unidas en estas elecciones del 28 de mayo en Granada?

R. Porque una de ellas decidió hacer otro tipo de organización y otro tipo de plataforma. Nosotras íbamos unidas en 2018. De hecho yo estoy aquí precisamente por eso, porque nunca había pensado entrar en política. Pero se creó un espacio que se llamaba 'Granada se Encuentra', donde los partidos no éramos los importantes como tal, sino que éramos facilitadores para que las personas que no están en partidos políticos, pero sí muy comprometidas con Granada y con un ideal de izquierdas, feminista, ecologista y andalucista, pudieran tener voz también en las instituciones, que de eso se trata cuando decimos que venimos aquí a hacer política. Creamos ese espacio, que dio lugar al Grupo Municipal de Unidas Podemos e Independientes, y hemos seguido durante estos cuatro años trabajando en esa forma de hacer, asamblearia, donde cada persona tiene un voto, existen grupos de trabajo y rendimos cuentas. Eso es lo que pretendíamos, crecer e incorporar a otras formaciones políticas. Pero una de ellas decidió que había que hacerlo desde otro sitio, que era mesa de partido, y lo ha creado desde otro sitio.

P. ¿En qué momento se produce la ruptura?

R. La ruptura, pues hace como un año, que era cuando empezamos a decir "oye tenemos que ir saliendo ya y hablando con el resto de formaciones". Con Vamos Granada, Más País, Verdes Equo, Alianza Verde o Adelante. Empezamos a ir hablando. Y entonces, bueno, pues ya está, la otra fuerza política decidió que lo iba a hacer por su cuenta y hemos intentado durante todo este año unir esas dos formas de hacer política: mesa de partido y confluencia o asamblea. No ha sido posible.

P. Hay un claro perjuicio para la izquierda cuando las grandes fuerzas no van en una sola lista. ¿Usted cree que pese a todo, si necesita haber una unión de la izquierda tras los resultados del 28-M, serán capaces de ponerse de acuerdo con Granada Unida?

R. Pero es que nosotras venimos de la unidad. Es decir, nosotros creamos la unidad en 2018 y nos hemos mantenido en la unidad. En nosotros no hay ninguna duda de gestionar cualquier espacio que ayude a la unidad.

P. O traducido en votos, ¿cree que podrían ponerse de acuerdo para repetir un gobierno con el PSOE y apoyado por fuerzas de izquierda?

R. Cuando esto venga y nos veamos en ese río, lo cruzaremos. Y sobre la unidad, le digo que siempre será la base.

P. ¿Cómo esta afrontando esta campaña, porque es la primera vez que usted figura como 'cabeza de lista'. ¿Cómo afronta el reto?

R. Pues con mucha ilusión. Estoy muy contenta. Primero porque al final hemos construido una candidatura de personas muy generosas, que han sido las que han dicho "yo quiero venir aquí, quiero estar en esa lista". Los catorce primeros puestos salieron de unas primarias que se hicieron de forma conjunta. Hay que decir que es un lista muy participativa, de gente muy coherente, muy generosa y con mucho compromiso. Las sensaciones que estamos teniendo cuando estamos compartiendo son buenísimas. Esta mañana hemos hecho un acto sobre cultura y ha aparecido gente allí, agradeciéndonos que, por ejemplo ayer [por el pasado jueves], reflejásemos a Miguel Benlloch como algo representativo del movimiento LGBT de Granada y del movimiento comunista y la juventud. O sea la planta baja, es decir, de la actividad política y cultural de Granada. Entonces decían "bueno, pues nada más que por eso, contad". Ahora he venido con un taxista y me ha dicho: "Nada más que por la apuesta por el transporte público, contad conmigo". Estoy teniendo muy buenas sensaciones, sí.

P. Y otra de sus propuestas estrella es el desembovedado del río Darro a su paso por el centro. ¿Con qué plazos se materializaría en caso de ser elegida usted alcaldesa?

R. Sí, esa es como la propuesta 'eje'. Es una propuesta de participación ciudadana donde lo que se trata es de abrir un proceso de participación ciudadana acerca de desembovedar el Darro. Es hacer lo que hacen la mayoría de las ciudades europeas y lo que está pidiendo Europa que hagamos. Porque si desembovedamos el Darro es un signo de que queremos proteger nuestro patrimonio, lo que tenemos oculto, nuestra belleza. Y, además, estamos pensando ya en hacer otra ciudad. Desembovedar el Darro es como el eje en el centro de la ciudad, pero la idea es trasladar eso mismo a todos los barrios. Si tú estás pensando en que los ríos son importantes en la ciudad, estás pensando que es importante la salud o que la movilidad tiene que ser de otra forma. Que tienes que conducirte por la ciudad de otra manera. Que puedes llegar cercano, rápido y fácil a tu comercio, a tu escuela o a tu colegio. Que estás uniendo, por ejemplo en este caso, o haciendo corredores verdes y seguros. Si tú unes el Valle del Darro con la ciudad, llega hasta la Vega. Es decir, es como una propuesta que te está poniendo en la línea de decir que otra ciudad se puede hacer.

P. A nivel programático han incidido mucho en la movilidad. Por una parte, la alternativa de llevar el Metro a la zona Norte en lugar de por el centro. Por otra, hablan de trenes de cercanías o reestructuración de la red de autobuses…

R. Si hablamos de las líneas de autobuses, sí que tiene que haber una reorganización para que lleguen a todos los barrios. Para que lleguen a Norte, que no llega, no para que lleguen sólo, por ejemplo, al final del Sacromonte. Y también hay que reorganizar los horarios, porque las líneas de autobuses tienen que tener en cuenta los horarios laborales. Ya que hay gente que también sale por la noche tarde de su trabajo, o incluso que entran. La idea es que el transporte público, y el Metro también es un transporte público, sea sostenible. Claro que pensamos que el Metro puede llegar a Norte o a la Chana. Y puede también conectar entre sí la ciudad con el Área Metropolitana. Pero hay que ir más allá. La movilidad pasa porque lo más fácil para nosotras, y seguramente lo más barato, sea coger el transporte público en lugar del coche. Entonces, también pasa porque los transportes públicos, efectivamente, tengan una mayor frecuencia, una mayor sostenibilidad. Y que a nuestra calle sólo entren los coches que van a entrar a la cochera de dicha calle, que nunca sean calles de paso que estemos utilizando para todo eso.

P. Fueron ustedes quienes avanzaron que habría que prorrogar el plan de ajuste y así ha sido. Dicen que el periodo medio de pago a proveedores está en 92 días y no en menos 60 como afirma el equipo de Gobierno. ¿En qué indicador se basan para sostener esa cifra? ¿Y qué medidas plantean para sanear las arcas municipales?

R. Nosotras sí que firmamos los planes de ajuste de este tiempo porque era la única manera de poder seguir para adelante, pero eso son patadas que vamos dando. Hay que mejorar, hay que hacer una buena política de gestión, de gestión de ingresos. Es decir, hay que recaudar todo aquello que nos deben. Y ahí hay que potenciar ese área para esa recaudación. Ahí falta gestión y falta funcionariado. Pero también hay que pensar en nuestros gastos, es decir, en eliminar gastos superfluos. ¿Por qué tenemos que buscar fuera lo que tenemos dentro? Dentro hay profesionales expertas que pueden llevar acabo cualquier asesoría y cualquier dirección de cualquier área. Y también hay que pensar en gestionar mejor el tema de compra. Hacer una única carta de compra, una única unidad de gestión de compra. No que cada área tenga que hacer su gestión de compra. Y hablamos siempre de las contrataciones. Contratar con empresas, intentar que exista un registro de proveedores que sean empresas granadinas. Y con esas empresas gestionar los pequeños contratos de menos de un año para servicios y obras. Eso se puede hacer y se tributa en la ciudad. Cuando tenemos que contratar con empresas, pensar también en empresas que asuman los sobrecostes y que tengan ética fiscal. Además de todos esos planes de accesibilidad, de movilidad, que favorezcan la movilidad de sus trabajadores. Junto con otra cuestión clave que la estamos peleando desde el principio, la remunicipalización de servicios públicos. Tenemos contratos leoninos de cincuenta y sesenta años. Ahora se podría haber remunicipalizado el servicio de ayuda a domicilio. Nos estamos gastando dieciséis millones al año y ahí ahorraríamos el IVA y todos los beneficios tan leoninos de estas empresas.

Los indicadores son la propia información que pasa el equipo de Gobierno. Es verdad, y han estado vendiendo que a final de diciembre estábamos en 54 días. Eso es lo que se ha estado vendiendo hasta ahora. Hace una semana estábamos a 97 días, cosa que en estos últimos días parece que han terminado de pagar para dejar de decir que estábamos a 97. Pero esto lo que nos refleja es que realmente no se está haciendo una política de gestión que dé sostenibilidad y eficacia a las cuentas del Ayuntamiento. Entonces vamos con picos. Hoy te pago corriendo para salir y decir que tengo 56, pero si sigo el trámite normal, voy subiendo, voy subiendo y voy subiendo.

P. La nueva Corporación Municipal tendrá que hacer frente a la adjudicación de dos grandes contratos como el de limpieza, que ya tiene los pliegos, y el del transporte. Ustedes apuestan por la remunicipalización. ¿Sería posible dar marcha atrás sobre todo en el primer caso?

R. No se puede dar marcha atrás sobre todo cuando ya existe una concesión a una empresa. Lo que sí podemos hacer, por ejemplo en el caso del transporte público, es exigirle a la empresa que el contrato se vaya basando en las ratios normales de cualquier transporte, en la demanda de viajeros. Y que se exija el tema de accesibilidad, de sostenibilidad o de esa frecuencia y horarios para los trabajadores y las trabajadoras con criterio laboral. Es decir, eso sí se le puede exigir. La remunicipalización, evidentemente, cuando ya se ha hecho un contrato para otros diez años, para renovable y tal, ahora mismo no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es inspeccionar bien que esas empresas ejecuten lo contratado y que mantengan los derechos laborales. Eso sí, ahora mismo sí podemos empezar la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio. Eso sí.

P. Hace unos días nos levantábamos con la noticia de que Podemos-Alianza Verde abrazaba la idea de La Gran Granada. ¿Han podido hablar con esta entidad sobre su proyecto de unificación de los 44 municipios del Cinturón?

R. El sábado pasado hicimos una jornada metropolitana, trabajando entre todos los municipios metropolitanos, y muchas personas expertas estuvimos hablando sobe esto: la ciudad de las 600.000 personas. Porque nosotras lo que proponemos es que exista una ley de la Junta de Andalucía, que sea la Ley del Área de la Aglomeración Urbana de Granada y que sea específica para esto. Como existe, por ejemplo, en Barcelona o en Valencia. Y eso sería una unidad de gestión de lo que es común. No se trata de hacer otra oficina para abrir más chiringuitos o para que venga más gente, no. Significa que con lo que tenemos, gestionemos conjuntamente al menos la cosas que no son comunes, que son el agua, el aire, la Vega y la movilidad. Y en esa reunión apareció La Gran Granada. Con lo cual estuvimos compartiendo que la mayoría de los diagnósticos son comunes, la mayoría de las propuestas son comunes y la única diferencia es que ellos planteaban una ley nacional en vez de una ley autonómica. Es más bien una diferencia técnica.

P. Por último, y para hacer una recapitulación final del mandato anterior. ¿Qué se ha cumplido y qué falta por cumplir del pacto de 55 medidas que el grupo de Unidas Podemos acordó con el PSOE?

R. Se ha cumplido muy poco y, de lo que se ha cumplido, muchas de esas medidas están desnaturalizadas. Voy a decir solamente dos. En cuestión de derechos sociales, se ha trabajado muchísimo. Y se ha trabajado muchísimo con el tema de la vivienda. Intentar aumentar el parque de vivienda pública, poner alquiler público, seis viviendas que tiene vacías ahora mismo el Ayuntamiento. Que el Ayuntamiento pueda ser mediador en las cuestiones hipotecarias y que además pueda gestionar avales para el alquiler de viviendas de personas que están negociando con las entidades bancarias o que alquilan a privadas. Eso se ha quedado en el papel. Se ha empezado a hacer la gestión, pero no se ha concluido. O la renaturalización de las plazas duras. Si renaturalizar una plaza dura es llenarla de macetones, pues que baje Dios y lo vea.

P. Elisa Cabrerizo, candidata a la Alcaldía de Granada por Podemos-Alianza Verde-Independientes, nos gustaría que resumiese en dos minutos las cinco propuestas estrella de su programa electoral.

R. Creemos que lo primero que hay que hacer es sanear las cuentas para poder llevar a cabo todo el programa y todas las necesidades de la gente de Granada. Y para sanear las cuentas hay que hacer una adecuada política de gestión, de ingresos, de gastos y una remunicipalización de los servicios municipales, empezando por el servicio de ayuda a domicilio, que es el que se puede contratar ahora. Pero también entendemos que hay que actuar sobre los derechos sociales y lo primordial es gestionar un auténtico parque público de viviendas, además de hacer una red y unas comunidades energéticas que garanticen suministros para todas las personas de Granada. También tenemos que pensar en otro urbanismo y en otra movilidad. Y si pensamos en el eje del desembovedado del Darro, que será un proceso de participación ciudadana, estamos pensando ya en una ciudad que protege su belleza, que protege su patrimonio y que hace corredores verdes y seguros. En este caso se trata de unir desde el Valle del Darro la ciudad con la Vega. Y por último, saber que no somos un ente aislado. Formamos parte de un Área Metropolitana, de una ciudad de 600.000 habitantes. Tenemos que gestionar nuestra agua, nuestro aire, nuestra Vega o nuestros medios de transporte de manera conjunta. Apostamos por el tren como medio de transporte y su integración en Granada, y la coordinación del transporte público para la comunicación entre todos los municipios del Área Metropolitana y la ciudad.