David Iriarte: "Es momento de confiar en nosotros, aun no estamos muertos"

“El cambio de mentalidad comienza hoy”. Cuando un barco amaga con hundirse, el capitán debe tirar de valentía y coraje para reconducir el rumbo y llevar a buen puerto a su tripulación. En el caso del buque rojinegro, David Iriarte toma la palabra para recordar que es momento de “confiar en uno mismo y de no reservarse nada”. Son cinco las finales que aun debe disputar Covirán Granada, cinco duelos que el mallorquín afronta con la certeza de que “aun no estamos muertos”.

Pregunta: ¿Cómo está la plantilla tras la semana de tres partidos donde el resultado han sido tres derrotas? ¿Se saca algo positivo de estos últimos días?

Respuesta: “Estamos bastante tocados, no estamos jugando como nos gustaría. Betis está cada vez mejor, los resultados positivos no llegan y pues estamos muy muy tocados. Lo que se puede sacar es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, todavía tenemos que ir a Sevilla y nos quedan tres partidos en casa, todavía no estamos muertos. Lo que necesitamos es tener continuidad en partidos completos y no irnos durante unos minutos porque, a estas alturas, te matan con unos pocos instantes de desconexión”.

P: ¿Cómo le explicaría a la afición la dos versiones tan dispares que vimos de Covirán Granada en la pasada semana? Por un lado, pudiendo acorralar a todo un Barcelona y, por otro, casi sin capacidad de reacción ante el Girona.

R: “Nos está faltando un poco de actitud, de saber estar en la pista. Cada vez que el rival se escapa a 12-13 puntos nos cuesta muchísimo y es una diferencia que no recuperamos. No sé muy bien por qué colapsamos, perdemos el ritmo en ataque, no ponemos bien los bloqueos, no cogemos los rebotes defensivos… es una bola de nieve que se va haciendo más grande con el paso del partido”.

P: ¿Dónde estará la clave para cambiar la mentalidad de cara a los próximos encuentros?

R: “El cambio de mentalidad empieza ya. Después de estos partidos que tanto duele perder, yo intento resetear, hacer un poco de limpieza mental para empezar la semana lo mejor posible. Yo siempre veo mis minutos, para saber qué he hecho mal o que puedo mejorar. Delante tenemos dos caminos: el de la resignación o el de la pelea y el trabajo duro y volver a recuperar la esencia de juego fresco, alegre y rápido que teníamos y de defensas agresivas. En momentos lo hacemos bien, pero no podemos perder la continuidad”.

P: En los últimos partidos vemos que Pablo Pin le da más minutos. ¿Cómo se siente a nivel individual sobre el parqué?

R: “En defensa sí me estoy encontrando bien, ayudando al equipo como me gusta, en ataque estoy bloqueando con ritmo, corriendo, pero sí que me encuentro incómodo en ataque. Llevo mucho tiempo sin participar, los roles están muy marcados y me cuesta meterme. Tengo que mejorar el control del balón. Esto creo que es algo más de presión, de nervios. También tengo que conseguir que mis compañeros tengan buenas situaciones para anotar y, pensando en el próximo partido, que Tenerife no se sienta cómodo”.

P: Como capitán, ¿Qué mensaje le lanza a la plantilla?

R: “Es momento de confiar en uno mismo, todos sabemos lo que podemos hacer, no es momento de inventar, cada uno tiene que hacer su trabajo lo mejor que pueda y hacer autocrítica. Todo el mundo tiene que mirar sus minutos, qué ha hecho mal, qué puede hacer mejor… No es momento de reservarse nada, lo único que les pido es que no se vayan a casa pensando si podían haber entrenado más fuerte o correr más en una jugada, eso es lo que yo me aplico. Que sigan concentrados, que nos quedan tres partidos en casa y no estamos muertos”.

P: Betis se ha convertido prácticamente en el único rival directo por la salvación para Covirán Granada. Están en buena dinámica, sobre todo por los fichajes de última hora. ¿Hasta qué punto considera “justo” que un equipo se pueda salvar a última hora gracias a la capacidad económica?

R: “Las normas son las que son, si pudiéramos hacerlo nosotros lo haríamos. No es ni justo ni injusto, es diferente. Nosotros no tenemos ese lujo a día de hoy. Es más difícil nuestra situación porque tienes que acertar con los fichajes desde principio de temporada. Tiene mérito hacer que la gente funcione o apostar por un chico como Montero. No es ni mejor ni peor, es diferente”.

P: Por último, la afición. Sigue apoyando al equipo incondicionalmente, aunque se ven algunas críticas por los últimos partidos. Un mensaje para ellos.

R: “La gente que hace comentarios negativos está en todo su derecho. Estamos jugando mal. No hay que desechar esos comentarios solo porque sean críticas, debemos mirarlos y ver qué podemos mejorar. Los que siguen apoyándonos como siempre, les doy las gracias. Que sigan con nosotros, los necesitamos. Nosotros, el resultado que sea, que sepan que trabajamos muy duro y que vamos a intentar salvarnos hasta el final. Aunque estemos un poco negativos, que sepan que no estamos muertos, puede cambiar mucho la situación en una jornada”.