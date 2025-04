El Covirán se queda sin premio aun con tres cuartos brillantes (95-87)

La gasolina sigue sin llegarle al final del partido ante Covirán Granada. Imagen mejorada y claramente más positiva que la vista ante Valencia Basket en la jornada anterior, pero sigue sin ser suficiente para sumar un triunfo que rompa una mala racha que ya llega a las siete derrotas consecutivas. Media hora de dominio y de un baloncesto sobresaliente de los rojinegros que se quedó en absolutamente nada debido a un Jaime Fernández estelar para sacar las castañas del fuego de una La Laguna Tenerife que ya mira al liderato de la ACB con el cuchillo entre los dientes. Mientras, el Covirán Granada queda prácticamente sentenciado a expensas de lo que ocurra con el Bàsquet Girona en esta jornada 26.

Primera mitad radicalmente opuesta a lo visto hace tan solo siete días en el Palacio de Deportes. Cuando la necesidad más apretaba, el Covirán Granada sacó la garra y el coraje que tantas alegrías le había dado antaño. Con un quinteto particularmente extraño saltaron los locales al parqué del Santiago Martín. Rousselle, Visconti, Valtonen, Noua y Ndiaye serían los primeros en luchar por un triunfo necesario y obligatorio. Hizo daño Gio Shermadini en la zona, anotando los primeros siete puntos de su equipo. En el lado visitante, el acierto desde el triple fue un balón de oxígeno que les permitió colocar el 7 a 16 con el que Txus Vidorreta empezó a redibujar su apuesta en pista.

El pívot georgiano tuvo bastantes problemas para defender a un Ousmane Ndiaye cómodo con los espacios generados. Paró el encuentro el técnico aurinegro pues, muy probablemente, no se esperaban esta versión de los granadinos. El tiempo de reflexión y la gran reprimenda de Vidorreta a sus jugadores surtió efecto dando un parcial de 11 a 0 que permitió a los locales darle la vuelta al encuentro. Llegó el turno de Pablo Pin de parar el tiempo y redibujar su estrategia. Los minutos de descanso de Rousselle y, por lo tanto, el hecho de jugar prácticamente sin base complicó el juego rojinegro. Sin embargo, la aparición de un Sam Griffin brillante permitió a su equipo marcharse al segundo periodo con una mínima ventaja 22-23.

A diferencia de otros encuentros, el Covirán Granada no tuvo un segundo cuarto para el olvido. De hecho, firmó una arranque que bien podría haberse dado en jornadas anteriores. Dos triples consecutivos de Rousselle y Silverio colocaron el 22 a 31, máxima ventaja de la que dispondría el conjunto granadino en la primera mitad y un colchón que supieron mantener para no perder el liderazgo en el marcador. La entrada en calor del gran Marcelinho Huertas hizo que Tenerife tuviese una mayor facilidad para generar en el plano ofensivo, especialmente en la zona donde, ayudados por su superioridad en el rebote ofensivo, lograron segundas oportunidades y varias faltas que fueron acortando distancias.

En el ecuador del periodo, el juego se calentó más de lo debido, pero los colegiados supieron controlar los ánimos de dos equipos que se jugaban mucho, el liderato y la permanencia estaban sobre la mesa. Se acercó Tenerife con cuatro puntos consecutivos de Kostas Kostadinov, pero nuevamente el acierto de Ndiaye y Silverio desde el triple cortaron el conato de remontada de los locales. Hubo tiempo para una última reprimenda de Vidorreta a sus jugadores, especialmente para David Kramer al que le reclamó que saliese a tirar, “estás botando de puta pena”, señaló el técnico vitoriano. Aun así, el marcador determinaría una pequeña ventaja para los visitantes en el regreso a vestuarios (44-48).

Con el mismo quinteto con el que arrancó el encuentro regresó el Covirán Granada a pista. Llega uno de los grandes momentos de la verdad. El tercer periodo habituaba a ser el momento de la debacle en los rojinegros. Aunque esta vez no ocurriría. El juego se reanudó con un intercambio de canastas en el que los de Pablo Pin resistieron los continuos embates de su rival por darle la vuelta al marcador. Siempre con un par de puntos de ventaja los granadinos pusieron en aprietos a una La Laguna Tenerife que no encontraba soluciones ofensivas ante la gran defensa de su rival. Sam Griffin siguió brillando a nivel individual, aunque mención especial merece un Gio Bezanishvili que ha mejorado notablemente sus prestaciones. La distancia en el marcador aumentó hasta los seis puntos, pero a los aurinegros nunca hay que darlos por muertos, menos aun con un Jaime Fernandez que tuvo su día de gloria. Una y otra vez, el canterano de Estudiantes rompía la defensa de su rival por la derecha para ir mermando un dominio visitante que había perdurado casi tres cuartos completos. Con el tiempo ya casi cumplido llegó la remontada, un duro 72 a 71 que marcaría el devenir de los últimos diez minutos.

No necesitó demasiado Jaime Fernández para decantar el partido. Con seis puntos consecutivos colocó a su equipo siete puntos arriba obligando a Pablo Pin a parar el juego. Todo el dominio de los granadinos se disipó. La falta de gasolina ya era evidente. Los triples no entraban, la defensa ya no era tan sólida como antaño e incluso la capacidad de Sam Griffin de generar y anotar sin ayuda de nadie se apagó. Los errores se sucedieron, mientras que Tenerife se divertía y bailaba ante una afición que sigue sin ver perder a su equipo en casa. Una vez que los aurinegros se pusieron por delante en el marcador, el encuentro mantuvo un guión que quizás era esperado para todo el juego. Por suerte solo se dió en un periodo. Mientras las cabezas de los granadinos ya miraban hacia abajo, conscientes de que habían hecho un meritorio esfuerzo que merecía una recompensa, los canarios mostraban por qué miran al liderato con opciones serias de optar al título de la ACB. Séptima derrota del Covirán Granada que sigue estancado en las seis victorias y que tendrá que volver a cruzar los dedos mirando a Girona para que la salvación no quede a cuatro triunfos de distancia. Quedan ocho finales (95-87).

Ficha del partido:

La Laguna Tenerife: Kramer, Huertas, Scrubb, Shermadini, Doornekamp - quinteto inicial - Fernández, Kostadinov, Drell, Fitipaldo, Costa, Abromaitis, D.Fernández.

Covirán Granada: Rousselle, Valtonen, Visconti, Noua, Ndiaye - quinteto inicial - Griffin, Bezanishvili, Ubal, Aurrecoechea, Guerrero, Medal, Silverio

Parciales: Fernando Calatrava, Martín Caballero y Alberto Baena

Árbitros: 22-23; 22-25 - descanso - 28-23; 23-16

Incidencias: partido correspondiente a la Jornada 26 de la ACB disputado en el Santiago Martín el domingo 6 de abril, a partir de las 13:00 horas, horario peninsular.