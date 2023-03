Comer es uno de los mejores placeres que tiene la vida. Salir con familia, amigos o pareja a un restaurante, a una cafetería o a un bar es un momento único para muchas personas en el que su objetivo principal pasa por degustar unos platos que conviertan esa experiencia en inigualable. Con esta premisa, Enjoy It cumple su función a la perfección. Instalados en el Centro Comercial Nevada Shopping, este establecimiento que abrió sus puertas en la noche del pasado viernes, promete ofrecer un servicio y una comida a la altura de todas sus expectativas.

Agustín Algar Molinero, junto a sus hijos, es el propietario de este nuevo local que ya apunta a ser uno de los lugares predilectos para los granadinos. Con la hostelería por bandera, esta familia cuenta con una larga experiencia en el mundo de la restauración, en especial en Alt Empordà, en el norte de Cataluña, y ahora han decidido dar el salto a Granada para enamorar a todos los comensales que decidan ocupar una de sus mesas.

Enjoy It embriaga todos los sentidos, no solo el del gusto. Con una decoración ambientada en la Amazonia y cuidando el más mínimo detalle, el cliente podrá disfrutar de una comida exquisita en un entorno mágico. Como el mismo propietario del establecimiento explica, "Enjoy It busca que el comensal se encuentre a gusto. Ellos son los jefes, no yo, por eso queremos que se encuentren lo mejor posible y que disfruten de un momento único. Cuando vienen a nuestro restaurante siempre nos dicen que es como estar de vacaciones gracias a ese ambiente acogedor y cálido".

Plantas, flores, lámparas en cada mesa y carteles de neón por doquier llevan al público a teletransportarse a sus vacaciones soñadas durante unas horas. Todo esto aderezado con una carta adaptada a todos los públicos, hace de Enjoy It un lugar de obligada visita.

Pensado para familias, jóvenes, mayores, grupos o parejas, con más o menos presupuesto, este nuevo establecimiento ubicado en el Centro Comercial Nevada Shopping cuenta en su carta con hamburguesas marca de la casa, panes de sabores hasta, sopas, ensaladas, carnes, pescados e incluso pizzas o bocadillos variados. Sin olvidar tampoco a los vegetarianos o personas con alguna intolerancia, la carta de Enjoy It se adapta a la perfección para que todo el mundo pueda disfrutar de una excelente comida sin importar su condición.

Visitar Enjoy It es una experiencia única que, como ya se ha mencionado, transporta al comensal a un ambiente paradisiaco, a esas vacaciones soñadas en una isla perdida. Aun así, este viaje no está completo hasta que no se prueba la extensa carta de cócteles con la que cuenta el local, una variedad en la que destacan los gin-tonics elaborados con las ginebras más selectas. No cabe duda de que los granadinos van a seleccionar a Enjoy It como uno de sus lugares favoritos de este año y, con total seguridad, de los siguientes.