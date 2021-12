Los enfermeros critican las "excusas" de la Junta ante la petición de más personal

El Consejo Andaluz de Colegios de Enfermería (CAE) ha criticado este lunes las "excusas" de la Junta de Andalucía, concretamente del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, con "datos no actualizados" sobre su decisión de no renovar en octubre a 8.000 de los 20.000 profesionales contratados como plantilla de refuerzo para atender las necesidades derivadas de la pandemia.

Como recuerda el CAE en una nota de prensa, a principios de mes envió a Aguirre una carta en la que se alertaba de una necesidad de reforzar las plantillas de enfermería ante la evolución negativa de la pandemia, el inicio de la vacunación infantil y la llegada de las fechas navideñas.

El jueves 16 recibieron la respuesta el representante del CAE, José Miguel Carrasco, manifiesta ahora su satisfacción de haberla obtenido, así como "el compromiso de la Consejería para trabajar junto a las enfermeras bajo el objetivo de optimizar el modelo andaluz de salud", compromiso que esperan "que se materialice pronto".

En la carta, según el CAE, Aguirre informa de manera detallada sobre la situación de las contrataciones de profesionales de enfermería con una serie de porcentajes numéricos y datos económicos que tratan de justificar la actuación de la Consejería en este capítulo. "En el caso de los profesionales de enfermería se han mantenido dos de cada tres contratos de refuerzo. A 9 de noviembre de 2021, hay 5.316 profesionales de enfermería más trabajando en la sanidad pública que en noviembre de 2018", explica en el citado documento el consejero, según el CAE.

Más allá de hacer referencia a una fecha previa a la referida en la reclamación del Consejo Andaluz de Enfermería, con esta decisión, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "ha desperdiciado una oportunidad única para reforzar una plantilla que ya estaba infradotada años atrás y que volvió a ponerse en relieve con la llegada de esta pandemia", en palabras de Carrasco.

De hecho, no entiende cómo "en lugar de materializar un aumento real y efectivo de enfermeros con una mejora en la calidad del servicio a los andaluces, la Consejería sigue apostando porque nuestra sanidad se encuentre a la cola de España y de Europa en ratio enfermera/paciente". "No sobraban profesionales, sino que aún faltaban enfermeras con los 20.000 contratos que se realizaron a causa del Covid-19. Andalucía no puede permitirse el lujo de perder a ninguna enfermera más", apunta.

Ante la situación actual de la pandemia en la región (900 hospitalizados, 150 de ellos en UCI, a fecha de este lunes), los enfermeros expresan el "malestar y la preocupación" por la decisión de la Consejería de dejar marchar a los profesionales que acabaron contratos a finales de octubre, cuando el número de profesionales de enfermería en la comunidad autónoma "ya era insuficiente". "No podemos olvidar la falta de recursos y personal que vivimos en la sanidad pública, los déficits estructurales del sistema y los retrasos en la atención primaria, en las pruebas y diagnósticos paralizados durante más de un año por culpa de la pandemia", explica Carrasco.

De hecho, asegura Andalucía tiene una de las ratios más bajas de España con 500 enfermeros por cada 100.000 habitantes, mientras que la media española está en 602 y la europea, en torno a 800. "Hace falta una auténtica política y planificación de recursos humanos, con una apuesta firme por incrementar el número de enfermeras y poder superar las cifras demoledoras que tenemos en la actualidad", ha concluido.

Compromiso y colaboración

En este sentido, el presidente del CAE ha explicado que "las actuaciones y decisiones que se están tomando desde la Consejería en los últimos meses, no sólo afectan a los profesionales de la enfermería, sino también, y de forma directa, en la calidad asistencial que reciben los pacientes andaluces".

Por ello, en cumplimiento de su labor de representación de la enfermería andaluza, el CAE continuará reclamando la necesidad de mantener encuentros con la Consejería, al objeto de dar solución a las reivindicaciones que los profesionales de enfermería andaluces encauzaron a través de sus colegios. Un compromiso que la Consejería ya adelantó a través de su propuesta a participar de los encuentros periódicos a través de la Comisión de Trabajo.