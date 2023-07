Un enfermero pediátrico granadino denuncia el funcionamiento de la bolsa del SAS: "Nuestra situación es deplorable"

Ignacio Valverde es un enfermero pediátrico granadino que trabaja actualmente en Bilbao. Este profesional sanitario se encuentra a gusto en el Servicio Vasco de Salud, pero la tierra siempre tira y eso le ha llevado a tantear la posibilidad de regresar a casa. Recientemente, afirma que recibió una llamada del Servicio Andaluz de Salud, pero rechazó el contrato porque no le aseguraba "trabajar en lo que te han formado". Su decisión acarrea ser sancionado "un mes sin trabajar" en Andalucía. Tras esta experiencia, ha decidido alzar la voz para hablar sobre la "deplorable" situación de la especialidad y las consecuencias que supone.

“Es un problema para la especialidad porque estamos perdiendo gente que puede atender a niños. Es un riesgo para el paciente”, apunta Ignacio, quien pide que “haya una bolsa para especialistas” porque actualmente "es general y llaman al siguiente". "La gente acepta por necesidad", lamenta. "Es paradójico porque nos forman como especialistas", declara el granadino, que detalla que cada año se forman en la provincia en su especialidad en torno a una docena de personas. En este caso se accede a través de la formación 'Enfermero Interno Residente' (EIR). "El Estado afronta un gasto con nosotros", resalta el profesional.

“Cuando no hay formación es un riesgo”

“La ciudadanía no sabe que tiene derecho a enfermeros pediátricos. No solamente en hospitales, sino también en centros de salud”, expresa Ignacio, que pregunta: ¿Quién quieres que atienda a tus hijos o tus sobrinos? Desde su punto de vista, "cuando no hay formación es un riesgo". El vocal de la Asociación Española de Enfermería Pediátrica recuerda un conocido caso de 2009 en el que un bebé falleció después de que una enfermera le suministrase leche por vía periférica en lugar de emplear una sonda nasogástrica. “Un enfermero general vale más barato que un especialista y vale para todo”, añade.

Este profesional sanitario define como una "situación de privilegio" su trabajo en el Servicio Vasco de Salud. "Saben usar bien los recursos y priorizan nuestras labores", manifiesta. El granadino es tutor de especialistas que se están formando en Bilbao y celebra que valoren lo que ofrece su formación, pero admite que “uno tantea porque al final tiene una familia”. “Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco son los nidos que más enfermeros andaluces reciben”, detalla. “Me duelen los míos cuando pienso en el sistema sanitario”, apostilla.

Tras su experiencia reciente con la sanción recibida, Ignacio no ve cercano su regreso al sur: “Funcionamos bajo la sanción y ese es su caballo de batalla para que aceptemos la precariedad que nos ofrecen”. “Es el arma del SAS con las enfermeras. Hablo por las que no pueden hablar”, denuncia.

"Los pediatras apoyan nuestra postura"

Por otro lado, el enfermero pediátrico afirma que tampoco aceptaría un contrato temporal de seis meses para arriesgarse a quedarse posteriormente "en tierra de nadie". “Luego salen en los medios pidiendo enfermeros”, critica el granadino, que hace hincapié en que “llevamos 13 años con la especialidad y seguimos sin tener reconocimiento”. Él pone como ejemplo a las matronas porque “tienen un marco legislativo que las ampara y las protege”.

En la misma línea que Ignacio se encuentra Concepción Vellido, enfermera pediátrica y presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermería Pediátrica (Asaenpe). La granadina indica que "es una reivindicación que defendemos todo desde hace tiempo" con la intención de "que nuestros niños reciban la mejor atención". "Ahora se han contratado enfermeras genéricas que no son especialistas para esas plazas", señala la representante. Además, apunta que "los pediatras apoyan nuestra postura". "Un especialista va a rendir más. No tiene sentido que vaya a un quirófano", ejemplifica.

La presidenta de Asaenpe detalla que la dirección general de Estrategia de cuidados de Andalucía "nos han pedido ayuda para algunos proyectos". "Estamos colaborando con ellos para que todo esto se haga realidad", agrega. Uno de los datos que maneja la asociación es que en Andalucía se formaron en 2022 un total de 31 enfermeros pediátricos. Es la comunidad autónoma con una cifra mayor junto a Madrid.

El SAS trabaja en "la distinción y distribución de estos puestos"

Fuentes del Servicio Andaluz de Salud han explicado a GranadaDigital que se "está trabajando con los sindicatos en mesa técnica para la distinción y distribución de estos puestos porque la firme voluntad es que efectivamente exista dicha especialidad". Desde el SAS, sostienen que "el objetivo es completar el proceso de generación de los puestos necesarios de todas las especialidades enfermeras que actualmente se están desarrollando en nuestra comunidad mediante la formación EIR".