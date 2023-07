Ángel Jiménez: "Ha sido un año que recordaremos para siempre"

El Recreativo Granada consumó el tercer ascenso de la temporada para el club rojiblanco y jugará esta próxima temporada en Primera Federación. De esta gesta ha sido partícipe Ángel Jiménez, guardameta que ha defendido durante buena parte de la histórica campaña la portería de los de Juan Antonio Milla.

Granadino y aficionado del Granada, muchos recordarán a Ángel por su debut en Primera División, el día que el club rojiblanco debió completar fichas con el filial y el juvenil ante la Real Sociedad por un brote de covid-19 en la plantilla. Lejos de achantarse ante el escenario, el joven meta paró un penalti. Siguió en el Granada, el equipo de sus amores, Y ahora, con algo más de barba y experiencia en su haber, disputará la Primera Federación con el club del que es seguidor.

Pregunta. ¿Cómo se valora el ascenso conseguido unas semanas después?

Respuesta. Es un hecho histórico. Al principio no éramos tan conscientes de ello, pero una vez te das cuenta de que es la primera vez que el Recreativo Granada consuma un ascenso así y de la manera que se consiguió, es una maravilla. Para todos ha sido un año magnífico y que recordaremos para siempre.

P. ¿Qué significa para un granadino y granadinista conseguir un ascenso con sus colores?

R. Para mi realmente es un sueño, tanto nuestro ascenso como el del primer equipo y el femenino.

P. La temporada no empezó bien y el Recreativo Granada llegó a estar colista con siete derrotas seguidas. ¿Qué es lo que falló al principio?

R. A la gente que me preguntaba, les contestaba que el equipo estaba haciendo las cosas bien. Hay partidos en los que no hemos dominado tanto y una racha positiva ha hecho que nos lo llevemos. Al contrario, pasó lo mismo. Las cosas no salían, pero no creo que nadie tuviese la culpa. El equipo remó y al final supimos salir de esa racha.

P. Justo después de esa racha vinieron seis victorias seguidas que dejaban al equipo apuntando alto. ¿Qué había cambiado?

R. Los rivales nos daban por muertos y pensaban que estábamos descendidos. Pero nosotros teníamos mucho que decir. Fue un punto de inflexión clave y a partir de ahí seguimos fiel a nuestras ideas.

P. El partido ante el Torremolinos, en el que se gana por 4-2 y tu ves la cartulina roja, lo cambia todo.

R. Creo que el cambio se dio semana tras semana. Estábamos haciendo las cosas bien y ahí llegó el premio a mucho trabajo, pero se podría haber dado perfectamente semanas antes. El fútbol y las rachas fueron injustos.

"En cuanto a las condiciones, es el peor encuentro que he podido jugar"

P. Finalmente llegó un playoff y tú disputas toda la primera eliminatoria ante el Utebo. ¿Cómo se vivió la clasificación?

R. Fue un partido muy raro. Empezamos ganando 2-0 y parecía que estaba la eliminatoria sentenciada. Nos fuimos al descanso con 2-1 y con sol. Cuando volvimos estaba diluviando. En cuanto a las condiciones, es el peor encuentro que he podido jugar. Entre la lluvia y el granizo no veía el balón. El campo estaba embarrado y fue complicado, pero el equipo supo sobreponerse a todas las adversidades y conseguimos la victoria.

P. La eliminatoria final ante el Avilés la vives desde el banquillo. ¿Cómo fue el hecho de jugar en Los Cármenes en la ida?

R. Fue un condicionante extra, estábamos muy motivados. La afición apoyó muchísimo y aunque no consiguiésemos la victoria, fue muy bonito. Además, el equipo tenía claro que la vuelta en su casa iba a ser otra guerra.

P. En Avilés, se antojaba un partido muy complicado. ¿Cómo se afrontaba ese partido tan importante en un campo difícil?

R. Sabíamos que iba a ser una guerra por lo que se vivió aquí. El Avilés era un grandísimo equipo, competitivo y muy guerrero. Metieron a mucha gente en su campo. Tuvimos una buena primera parte y a partir de ahí el equipo se supo defender, sin realmente peligro. Fue una victoria cómoda y se disfrutó mucho.

"Nunca había estado en un equipo tan unido"

P. ¿Qué sentís todos cuando el árbitro pita el final?

R. Personalmente, yo sentí liberación. Pensé "por fin lo hemos conseguido". Todo lo que hemos trabajado y hemos hecho durante este tiempo ha tenido su recompensa. Podría no haberla tenido porque el fútbol es así. A partir de ahí, lo celebramos.

P. ¿Hasta qué punto fue importante la unión entre jugadores y cuerpo técnico?

R. Ha sido la clave. Puedes tener un mal equipo, que no es el caso, y si está unido y va en la misma dirección, va mejor. En este caso tenemos un buen equipo, nunca había estado en uno tan unido. Remamos todos con la idea de Milla, que puede salir mejor o peor, pero al final si vamos todos a una se convierte en la mejor idea.

P. De cara a esta temporada, el equipo se enfrentará a rivales como Málaga, Córdoba o los filiales de Real Madrid o Atlético. ¿Qué supone para el grupo jugar en una categoría así?

R. Algunos rivales ya te los esperas por cercanía, pero se ve lo que hemos conseguido. Al final, jugar contra el Málaga, el Córdoba, el Recreativo de Huelva de nuevo... Equipos históricos. Y el privilegio de jugar ante filiales de Real Madrid o Atlético... Es una alegría inmensa y te das cuenta de hasta donde vamos a llegar.

"Jugaría aquí hasta jubilarme si por mi fuera"

P. ¿Cómo valoras este año a nivel personal?

R. Estoy contento a nivel personal. He jugado bastante a pesar de salir de una lesión de siete meses. Ha sido un año lleno de aprendizaje con compañeros y entrenador. Sí que es verdad que terminé sin jugar, pero eso son decisiones de Milla y yo estoy aquí para ayudar al equipo en lo que pueda, sea desde el banquillo, entrenando o jugando. A partir de ahí yo doy el máximo donde pueda darlo.

P. ¿Ves tu futuro en Granada?

R. Llevo once años en el club y soy de aquí. Jugaría hasta jubilarme si por mi fuera. Tengo los valores de la Eterna Lucha y si por mi fuera jugaría aquí toda mi vida.

P. Echando la vista atrás, ¿cómo fue tu debut en Primera con 18 años, en una situación extraña por la pandemia?

R. Es una alegría inmensa. Todos los futbolistas sueñan con el debut en Primera. Que de la noche a la mañana ese sueño se haga realidad, es increíble. Cada portero sueña debutar y parar un penalti, y en mi caso fue así. Es un sueño difícil de creer y se hizo realidad. A partir de ahí intenté mantener los pies en el suelo y creo que lo conseguí. tenía claro que quería continuar en el Granada a pesar de tener ofertas de fuera. Quería hacer mi nombre en la portería del Granada.

P. Para finalizar, ¿con qué momento te quedas de la temporada además del ascenso?

R. He hecho grandes actuaciones, pero me quedo cuando estábamos con la mala racha. Ahí, aunque las sensaciones pareciesen malas con los siete partidos seguidos, estaba tranquilo porque mis actuaciones eran más que buenas. Mi actitud era siempre estar tranquilo y saber que estaba haciendo las cosas bien con lo que trabajábamos con mi entrenador de porteros y el resto de compañeros. Esa unión y apoyo fue lo que hizo que saliéramos del pozo.