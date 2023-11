Si algo hay más navideño que la propia Navidad, con permiso del All I want for Christmas is you de Mariah Carey, son sin duda los anuncios navideños. Desde el imprescindible de la Lotería Nacional hasta el de Freixenet pasando por los últimamente populares de Campofrío o el clásico 'Vuelve a casa, vuelve' de El Almendro.

Pero este año ha sido otra empresa de turrones, la no menos conocida Suchard, la que se ha anticipado a todos los demás con un spot que toca la fibra y se sale de la pegadiza musiquilla de 'En estas Navidades, turrón de Suchard'.

La marca suiza ha apostado esta vez por la animación cinematográfica para dar vida a Manuel y Carmen, un matrimonio que al principio del corto, de apenas minuto y medio de duración, se preguntan si lo han hecho bien a lo largo de su vida.

A partir de ahí, el film realiza una retrospectiva que viaja hasta momentos históricos como la Navidad de 2018, marcada por la pandemia, o la de 1986, cuando Martes y Trece hicieron reír a toda España con la parodia del programa Encarna de noche y las ya mundialmente conocidas empanadillas de Móstoles. Por el camino, momentos familiares como los nacimientos de los hijos del matrimonio o el del fallecimiento de Zippi, el perro de la familia, que se enmarcan en unas fiestas en las que siempre estuvo presente el turrón de Suchard.

Y es tras echar la mirada atrás, y de vuelta ya al presente, en plena cena de Navidad, cuando Carmen concluye que sí, que "lo hemos hecho bien". Frase que antecede a una foto con todos los miembros de la familia sobre la que se superpone una frase con dos mensajes: 'La vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad. No dejemos de celebrarla'.