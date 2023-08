El PSOE critica que la contratación para atención hospitalaria "apenas cubre el 13% de las necesidades"

El PSOE de Granada ha criticado este miércoles que la Junta de Andalucía "lleve al límite" la atención hospitalaria en la provincia debido a "una contratación de personal deficiente que de media apenas cubre el 13% de las necesidades detectadas, cierre de camas y la suspensión de toda la actividad quirúrgica programada entre el 1 de julio y el 16 de septiembre, manteniéndose sólo la cirugía de urgencias".

Así lo ha indicado el PSOE en una nota de prensa tras una comparecencia informativa de su secretaria de Salud en Granada, Francisca Santaella, quien ha achacado esta situación a la "nefasta" gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno y del PP, que ha mantenido que "está demostrando que no cree en la sanidad pública, o lo que es lo mismo, en servicios públicos al alcance de toda la ciudadanía".

"La falta de previsión y el déficit de organización de la Consejería de Salud, va a repercutir directamente en los pacientes y en los ya de por sí sobrecargados y maltratados profesionales sanitarios", ha señalado a las puertas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves junto a la secretaria de Políticas Públicas del PSOE de Granada, Elvira Ramón, y al secretario general del partido en la capital granadina y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca.

Santaella ha pedido a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, que "deje a un lado sus mentiras y medias verdades de siempre. No hay médicos para sustituciones, pero ¿y las contrataciones para el resto de categorías?", se ha preguntado para indicar que "en bolsa sigue habiendo trabajadores y trabajadoras sociales, enfermeras y enfermeros, TAE, administrativos y administrativas, celadores y celadoras, fisioterapeutas y muchas y muchos profesionales más esperando la llamada de contratación".

"No faltan profesionales, lo que falta es voluntad para mejorar esta situación que se repite año tras año. Moreno Bonilla debe entender que con la salud de las y los granadinos no se juega, y más aún cuando las enfermedades no descansan en verano", ha manifestado.

Respecto al cierre de camas, la dirigente socialista ha afirmado que, "según datos de los sindicatos, el centro más afectado sigue siendo el Hospital Virgen de las Nieves, que pierde 168 camas, del total de camas disponibles, mientras que en el resto de hospitales de la provincia, el de Motril pierde un 42 por ciento de sus camas durante el verano, y el San Cecilio del PTS, el 33 por ciento".

En ese contexto, ha calificado de "indecente y peligrosa" la situación que atraviesa la sanidad pública en la provincia durante el periodo estival y ha apuntado que el plan de verano que la Junta ha elaborado "está fallando estrepitosamente un año más".

"Hace un mes instamos a Moreno Bonilla a que rectificara y no lo ha hecho. Recordamos que su plan no prevé la sustitución de todas y todos los profesionales necesarios para los periodos de descanso y vacaciones, y eso repercute en que las citas se alarguen en el tiempo. Además, las agendas de especialistas están cerradas desde mayo, se han suspendido las cirugías programadas, las listas de espera siguen aumentando, a pesar de que cada vez más hay derivaciones a la privada; y la sobrecarga

asistencial colapsa las urgencias", ha explicado.

En relación a atención primaria, Santaella ha puntualizado que "no hay consultas de tarde en toda la provincia y que la escasez de pediatras es la tónica general en la mayoría de los municipios. Este es un resumen de la penosa situación sanitaria que padece nuestra provincia al comienzo del mes de agosto".

"Resulta paradójico que el sistema esté más deteriorado cuando más dinero hay para sanidad gracias a los fondos por el Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía para reforzar, especialmente, la atención primaria", ha lamentado.