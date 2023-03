La Ejecutiva nacional de Ciudadanos respalda las 25 primeras candidaturas de la provincia de Granada

"La transformación de España va a comenzar por la transformación en los municipios, con las elecciones municipales del 28M y de la mano de Ciudadanos, el partido que necesitan los ciudadanos para reformar todo lo que no funciona en nuestro país y que tanto PP y PSOE están empeñados en conservar", ha asegurado este viernes, frente a la Alhambra de Granada, la portavoz política de Ciudadanos, Patricia Guasp, antes de la primera reunión del Consejo General de la formación liberal, celebrado en la capital nazarí. Guasp ha añadido que sólo en Ciudadanos quieren "transformación y reformas" y se ha preguntado "quién va a confiar en el PP y el PSOE que llevan 40 años abocándonos a un país sin progreso".

Guasp ha recordado que ni PP ni PSOE pueden emprender las reformas necesarias, ya que ambos partidos "son conservadores de todo lo que no funciona en nuestro país", como un "sistema de pensiones quebrado, un sistema de cuotas que asfixia cada día más a los autónomos y a las pymes, porque ambas formaciones políticas no creen en el emprendimiento, sino que están basados en una economía subvencionada, en utilizar el Estado y las instituciones para colocar a los suyos". Por ello, ha insistido en que quieren que esa transformación "empiece el 28M desde municipios", y lo ha dicho en una ciudad como Granada, “una ciudad liberal, cuna de Mariana Pineda, gran liberal que luchó y murió por vencer el absolutismo”, posición que asume ahora Ciudadanos, “que es luchar contra los populismos y contra este bipartidismo que nos ha llevado a una España quebrada, asfixiada”, según ha dicho.

La portavoz nacional de CS ha anunciado que el Consejo General, el primero que se celebra desde la Asamblea General de enero, va a aprobar este viernes el programa marco para las elecciones municipales, un programa “muy marco”, porque luego serán las comunidades y municipios quiénes deben presentar sus medidas “pegados a la calle, a los ciudadanos”, ha matizado Guasp. “En Ciudadanos siempre trabajamos poniendo en el centro de las políticas a los ciudadanos”, ha dicho Guasp, que se ha declarado muy orgullosa de ser "el partido de la ciudadanía, el de los problemas reales, el partido que está muy satisfecho de su legado, pero mirando al futuro y a los problemas reales del 2023".

En la visita de la portavoz nacional en el Mirador de San Nicolás, y antes de realizar un paseo por Granada acompañada de candidatos del partido en la provincia y de miembros de la Ejecutiva nacional, Guasp ha mostrado su apoyo expreso a la candidata de CS en la capital, Concha Insúa, “la próxima alcaldesa de Granada”. "Es la que necesitan para hablar de futuro, para traer innovación y que el talento de los jóvenes no tenga que marcharse”, ha señalado. También el presidente de CS Andalucía, Andrés Reche, ha anunciado que el partido ha cerrado ya 25 candidaturas en la provincia de Granada y 120 en el conjunto de Andalucía. Unas candidaturas “que representan el talento que proviene de la sociedad civil y no del oportunismo político que representan PP y PSOE”, a los que ha acusado de representar “las viejas políticas ancladas en el pasado que no van a aportar nada nuevo” y añadir que “lo nuevo, las reformas, están en este nuevo Ciudadanos".