Eddie Henderson lleva a Almuñécar el sabor del mejor Jazz de club

El trompetista Eddie Henderson debe ser una de las figuras más destacadas de la historia del jazz. Hijo de un bailarina y cantante del mítico Cotton Club, Louis Armstrong le dio una lección de trompeta a los 9 años, su casa la frecuentaba Miles Davis (su padrastro fue medico de músicos) y se convirtió en el primer afroamericano campeón de patinaje artístico. Luego se graduó y trabajó como médico y psiquiatra, antes de ser invitado a unirse al grupo de Herbie Hancock en la innovadora marca Mwandishi. Desde entonces, una amplia trayectoria que le llevó hasta Almuñécar. La noche del sábado en Jazz en la Costa, toda una vida.

Tras una semana caleidoscópica con muy distintos perfiles del término, para el común de los oyentes el imaginario de ‘jazz’ suena como lo hizo anoche el venerable Henderson junto con el grupo del trombonista Steve Davis (incluyendo a conocidos de nuestros festivales como la sección de ritmo de Mark Hodgson y Stephen Keog). Es decir Bop y sus consecuentes.

No sorprendente a estas alturas comprobar que Henderson sigue tocando con tremenda seguridad, vitalidad y un glorioso tono cálido a los 83 años. El jazz es una de las pocas músicas en donde la experiencia de los años acumulados suma en positivo.

El quinteto dio un concierto ‘de club’, perfecto en su ensamble y mayormente soleado por los dos vientos, aprovechando la escolta fiel y exacta de los rítmicos y el preciso pianismo servicial del inglés Barry. Sin estridencia ninguna, todo estuvo en su sitio, muy emotivo con la sordina y muy ágil sin ella Henderson, mientras que su socio es de los trombonistas que cuenta cosas, y despacio, con notable lirismo en su verbo sonoro.

Organizaron sobre la marcha el set con recuerdos para Herbie Hancock (con la juguetona ‘Cantalupe Island’), a Miles Davis (‘Surrey With the Fringe on Top’, del musical Oklahoma), Freddy Hubbard, Billy Strayhorn (‘Daydream’) y obligatoriamente Thelonius Monk (‘Well you Needn’s’). Recordando con los minutos la robustez postbop clásica de la firma en la recta final del concierto. Jazz en estado puro. Un lujo de otro tiempo.

Mario Biondi, la gran voz europea del jazz

En el universo musical hay artistas que traspasan las fronteras culturales y lingüísticas, conmoviendo a oyentes de todo el planeta. Mario Biondi es uno de ellos. Su voz profunda y emotiva, junto a una elegante puesta en escena que fusiona al crooner clásico con el soulman, lo ha encumbrado en el panorama musical internacional como la gran voz europea del jazz y el soul.

Nacido en Catania, Sicilia, Italia, el 28 de enero de 1971, Biondi evidenció desde temprana edad un talento excepcional para la música. Criado en un entorno familiar plagado de influencias musicales, comenzó a cantar en coros locales, donde su poderosa voz no pasó inadvertida.

Desde su debut en 2006 con el álbum 'Handful of Soul', una exquisita mezcla de jazz, soul y rhythm & blues que lo catapultó a la fama, Biondi ha seguido cautivando al público con una serie de álbumes elogiados por la industria musical, entre los que destacan 'If', 'Best of Soul', 'Beyond' o 'Brasil'.

Además de su notable carrera en solitario, ha colaborado con una variedad de artistas de renombre internacional como Incognito, The Crusaders, Ray Charles, Chaka Khan, Al Jarreau o Burt Bacharach, entre otros. Colaboraciones que han enriquecido aún más su repertorio y ampliado su base de admiradores en todo el mundo.

Una de las características más destacadas de la música de Mario Biondi es su capacidad para fusionar elementos clásicos con un enfoque moderno. Su estilo atemporal evoca la elegancia de la era dorada del soul, al mismo tiempo que incorpora arreglos frescos y contemporáneos, como en su último lanzamiento discográfico Crooning Undercover, que presenta en Almuñécar con una poderosa formación. Un álbum homenaje a grandes figuras de la música como Burt Bacharach, Bill Withers, Julie Andrews, King Pleasure, Freddy Cole y Al Jarreau.