"Sin la generosidad de los donantes de sangre sería imposible atender las transfusiones necesarias cada día"

Un generoso gesto que simboliza una verdadera donación de vida. La donación de sangre es crucial para asegurar que todos los pacientes que necesitan una transfusión sanguínea puedan recibirla. “La donación de sangre es indispensable porque la sangre no se puede fabricar. Hoy en día estamos muy lejos de eso y si no fuera por la generosidad de los donantes que se acercan o vienen a alguna de nuestras colectas y que tienen el gesto de donar, sería imposible atender las transfusiones que suelen ser necesarias todos los días, porque los tratamientos de quimioterapia, cualquier cirugía importante o cualquier hemorragia o accidente puede necesitar una transfusión y eso no podríamos atenderlo si no fuera por la donación”. Así expresa la importancia de donar y de la figura del donante el director del Centro de Transfusión de Granada, Jesús García Bautista. Este 14 de junio se celebra el 20 aniversario del Día Mundial del Donante de Sangre para agradecer la generosidad de los donantes y el profundo impacto que tiene la donación de sangre en la vida de los pacientes y también de los propios donantes. En la provincia de Granada han sido más de 26.000 personas las que han donado en el último año, en 2023, cuando se registraron 4.514 donantes nuevos. En total, hubo 36.183 donaciones. Donantes habituales de sangre, que son quienes en los dos años anteriores han realizado dos o más donaciones, se han contabilizado 18.845 en la provincia granadina.

En cuanto al perfil del donante en Granada, el 51% son mujeres y el 49% son hombres. Y la mayoría de ellos tienen entre 41 y 60 años. Los donantes de sangre contribuyen con su gesto a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas. También tienen una función vital en la atención materno-infantil, el embarazo y las respuestas de emergencia a los desastres naturales o causados por el hombre.

En Granada, el Centro de Transfusión es la organización que se dedica a la obtención de sangre, entre otras muchas tareas. Su núcleo de trabajo es “planificar las colectas, llevarlas a cabo, obtener las donaciones de todas las personas que están dispuestas a donar sangre o plasma” y después, en su laboratorio, se procesa esa sangre “para convertirla en los productos finales que son los que se envían a los hospitales para ser transfundido a los pacientes que lo necesitan”, explica Jesús García Bautista. En el Centro de Transfusión de Granada se procesan además de las donaciones de sangre de la provincia granadina, también las de las otras provincias orientales de Andalucía, esto es, Almería, Jaén y Málaga. “Aquí se analizan las donaciones en la búsqueda de la seguridad biológica, se producen los productos y se redistribuyen a las provincias según sus necesidades”, indica el director del centro.

Donante de sangre puede ser cualquier persona mayor de 18 años y menor de 65 que pese más de 45 kilos y tenga buena salud. “Su sangre será analizada para garantizar la seguridad en cuanto a la transmisión de infecciones”, apunta Jesús García Bautista, quien anima a cualquier persona a donar sangre porque “es una cosa importante, un gesto solidario y que nos mejora como sociedad, porque cualquier lo puede necesitar”. “Es algo satisfactorio, una experiencia muy bonita y animo a todo el mundo a hacerlo alguna vez”, añade.

Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año, mientras que las mujeres pueden hacerlo tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre cada donación. Por otro lado, los donantes específicos de plasma pueden acudir a donar cada 15 días.

Una donación de sangre puede salvar tres vidas, ya que de una se obtiene una unidad de hematíes, otra de plasma y otra de plaquetas. Tras analizarlas en el laboratorio del Centro de Transfusión de Granada, se distribuyen a los hospitales de la provincia granadina y de Almería, Jaén y Málaga que las necesiten.

Este viernes 14 de junio, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, se ha organizado una colecta en el Centro Cívico del Zaidín, de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Esta es una de las cientos de colectas que a lo largo del año programan desde el Centro de Transfusión de Granada, donde se puede donar sangre cada día, de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Pacientes con tratamientos por cáncer, quienes se someten a una cirugía compleja o quienes sufren un accidente de tráfico logran salvar su vida o recuperar su salud con una transfusión de sangre y derivados que es posible gracias al gesto solidario de miles de donantes anónimos a los que este 14 de junio se les quiere reconocer su generosidad.