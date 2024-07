Discos Bora Bora, un pequeño portal a otra época donde la música no deja de sonar

Un lugar seguro es aquel espacio en el que nada ni nadie puede perturbar la paz que este genera. Para algunos, su lugar seguro puede ser una persona, bien sus padres, su pareja o sus amigos. Para otros, el calor del hogar, ese rinconcito en el que pasar las horas tranquilo, sin que el ajetreo y los problemas del día a día invadan la mente por un momento. En Granada, ese lugar al que acudir cuando se busca un espacio de calma, de conversación o simplemente de desconexión se llama Discos Bora Bora.

Puede resultar extraño que una tienda de vinilos evoque estas sensaciones en una persona, pero con solo atravesar la puerta de su pequeño establecimiento se entra en un mundo casi imposible de describir con palabras. Un portal a otra época que bien podría ser la habitación de un adolescente de los años 90, pero que en realidad es un espacio cargado de magia, recuerdos y, sobre todo, mucha música.

Discos Bora Bora levantó su persiana por primera vez en el año 2012 debido a un capricho del azar. Gonzalo Tafalla, dueño de Discos Bora Bora recuerda para este medio como todos los astros se alinearon para que la tienda que hoy día es referente en la ciudad fuese realidad. Como buen coleccionista de discos y DJ que ha recorrido toda España y parte de Europa, el propietario del establecimiento cuenta como "buscando discos nos encontramos con un lote muy grande. Eran 22.000 discos. El que los vendía nos dijo que teníamos ocho horas para verlos todos y decidir cuáles nos quedábamos. Al final compramos unos 5.000 a un precio muy barato. En ese momento pensé ¿Qué hago con esto? Ahí fue cuando decidimos montar la tienda".

La música en directo como salvavidas

Los inicios de Discos Bora Bora no fueron nada sencillos. En 2012, con la crisis aun golpeando duramente a la población y al entramado empresarial, el flujo de clientes y de ventas en la tienda de discos no era el esperado. "Había días que hacíamos ocho euros de caja o incluso solo vendíamos entradas de conciertos. Llegué a pensar que me había equivocado, que la había cagado".

Tafalla recuerda como, en aquel momento, "la gente no estaba acostumbrada a ir a las tiendas de discos a ver las novedades de cada semana. Entonces, las tiendas en España las regentaban viejos con las gafas al borde de la nariz que ni te decía hola ni adiós. No existía ese hábito de ir todas las semanas a ver si había una entrada nueva de segunda mano o alguna novedad". Una falta de costumbre que estaba lapidando su negocio.

Entonces fue cuando la mejor de las ideas apareció por su mente. "Un día pensé que en Granada había muchos grupos de música y que, además, yo tenía los contactos porque me he movido siempre en este mundo. Tenía este pequeño rincón (señala a la zona en la que tiene ubicada la batería y el equipo de sonido) y dije: Voy a hacer conciertos en la tienda, así la gente viene a ver al grupo y de paso puede ver los discos que vendemos". Aquella idea que un día se materializo cuenta ya con un total de 542 conciertos, todo una proeza y un punto de inflexión en la industria.

Los 'Showcase' que Discos Bora Bora introdujo en la ciudad fueron toda una revolución, un espejo en el que en la actualidad todos se miran. Antonio Arias ostenta el honor de ser el primero en tocar en directo en la tienda ubicada en la Plaza de la Universidad, pero tras él han llegado nombres como Lagartija Nick, Viva Suecia, Iván Ferreiro, Lori Meyers, Anne B Suit, Los Planetas, Izal, Colectivo Da Silva, Paul Weller o Dani Martín, así hasta completar una extensa lista de artistas que en algún momento han elegido este pequeño y mágico rincón de Granada para que su música cobre otro sentido.

En palabras de Gonzalo Tafalla, estos pequeños conciertos o 'showcase' no son más que un concierto reducido en tiempo y en aforo. Un lujo para la vista y los sentidos solo al alcance de aquellos que tengan la suerte de enterarse los primeros y acudir rápidamente al establecimiento. Porque esa es la magia de esto, que nunca se sepa si un día alguien se levantará y acabará viendo a su artista favorito a apenas un metro de distancia en Discos Bora Bora.

Todo por y para el público

Aunque la idea de los conciertos surgió como algo "circunstancial" debido a que "no venía nadie a la tienda", en la actualidad se ha convertido en parte de la esencia de Discos Bora Bora. Para Gonzalo Tafalla es todo un privilegio y un orgullo "ver las caras de la gente que, por ejemplo, están viendo a Iván Ferreiro y están casi llorando". La oportunidad de ofrecer a sus clientes un momento tan especial con estos conciertos es una "satisfacción increíble. Yo hace 15 años ganaba más dinero que hoy, pero ahora el corazón me sonríe. Yo vengo a trabajar con una sonrisa, el dinero es para pagar cosas, pero la alegría diaria de venir a un sitio en el que está feliz y hay buen rollo con los clientes no tiene precio".

Porque eso es Bora Bora, un lugar en el que todos son bienvenidos y se puede encontrar ese lugar seguro en el que la música une a quienes minutos antes de entrar en la tienda no se conocían de absolutamente nada. "Aquí se viene a charlar, a ver los discos, compre o no, pero es un sitio en el que la gente está a gusto, eso es lo primero y lo que siempre he querido. No hacemos que nadie se sienta incómodo, al revés. Si alguien viene de buen rollo les digo, espera que saco unas cervezas y nos las tomamos aquí. Esa es mi prioridad, yo no quiero que nadie entre a la tienda y piense que lo observamos o agobiamos para que compre. Quiero que se sientan como en su casa".

Con esta filosofía y su amor por la música por bandera, Gonzalo Tafalla ha conseguido que Discos Bora Bora no solo sea un lugar seguro en la realidad, sino también en la ficción y es que su tienda ha servido de escenario para la película 'Segundo Premio', inspirada en Los Planetas. Su magnetismo es tal que hasta el mismísimo Dani Martín de 'El Canto del Loco' se puso en contacto con el propietario del establecimiento para ofrecerse a dar un concierto en la tienda ya que "quería volver a sentir lo que sentí cuando empezó, cuando tocaba en garitos antes de saltar a la fama".

Discos Bora Bora es un lugar único donde el regreso del vinilo, ese que Tafalla espera "sea definitivo" y su esencia por momentos indescriptible, acogedora y mágica hacen que pasar por su puerta y no entrar sea aunque sea unos minutos sea un impulso imposible de frenar.