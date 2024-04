Diputación activa una campaña de promoción en Francia y Reino Unido

La Diputación de Granada ha realizado este viernes una acción promocional de la provincia como destino turístico en el centro comercial Westfield Forum des Halles, el antiguo mercado central de París, que es en la actualidad el recinto de compras más transitado de Francia, con 33,9 millones de visitantes anuales.

El Patronato Provincial de Turismo ha instalado en este gran complejo una carpa de Granada para ofrecer información turística de la provincia a sus usuarios, divulgar sus atractivos mediante pantallas con imágenes y vídeos, y captar su atención con una actuación musical.

La delegación granadina encargada de acometer esta acción ha estado encabezada por el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, junto al equipo técnico del Patronato. La promoción en Forum des Halles complementa la realizada el pasado jueves en la sede del Instituto Cervantes de París, consistente en la presentación de Granada a unos 75 turoperadores y agentes de viaje galos. "Desde la Diputación hemos diseñado una hoja de ruta para que Granada recupere el protagonismo que merece a nivel turístico dando a conocer sus mil y un encantos en acciones promocionales como ésta".

Las imágenes utilizadas por la Diputación en la carpa instalada en Forum des Halles tienen el reclamo en francés 'Grenade, où l' Alhambra nést que le debut' (Granada, donde la Alhambra es sólo el comienzo), para dar a conocer la rica y variada oferta turística de la provincia que cuenta con monumentos y cultura, sol y playas, una de las mejores estaciones de esquí de Europa, cinco parques naturales y pueblos con encanto para disfrutar del turismo rural y una magnífica gastronomía.

Campaña de comunicación

Además, la Diputación ha activado una campaña de comunicación en los medios digitales más relevantes de Francia hasta el próximo 8 de junio con imágenes de los principales atractivos y zonas turísticas de la provincia: Granada capital, Costa Tropical, Geoparque, Sierra Nevada, Poniente, Alpujarra o Valle de Lecrín, entre otras.

Los medios seleccionados para la campaña han sido principalmente Le Figaro, Le Monde, Nouvelobs, Le Parisien, 20 Minutes, Le Point, Liberation, Sudouest y Linternaute. A ellos, se suma la presencia en los portales de más de 6.000 agencias de viaje francesas que usan como Sistemas Globales de Distribución a Amadeus, Sabre y Travelport.

"Todas estas actuaciones tienen el doble objetivo de divulgar los atractivos turísticos de Granada atrayendo más turistas y posicionando internacionalmente a nuestra provincia", ha dicho Rodríguez.

Promoción en Londres

De forma previa a la acción promocional en la capital francesa, el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada ha realizado una promoción con un formato muy similar en Londres el pasado martes 9 de abril en un acto al que asistieron como invitados una treintena de turoperadores y agentes de viaje de la capital inglesa.

La convocatoria contó con la colaboración de la Oficina Española de Turismo en Londres y también cuenta con el respaldo de la campaña publicitaria de dos meses de duración. En Reino Unido, los anuncios se verán en Daily Mail, Daily Mirror, Daily Telegraph, Daily Star, The Times, Daily Express, The Guardian, Metro y The Independent, entre otros periódicos online.

En total, sumando las campañas de Reino Unido y Francia, el Patronato aspira a conseguir con esta campaña 8,5 millones de impactos y hasta 8.500 visitas a la web oficial de turismo de Granada, www.turgranada.es.