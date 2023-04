Las diez veces que Los Simpsons predijeron el futuro

Hace 34 años que Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie están presentes en las televisiones de hogares de todo el mundo. Desde diciembre de 1989, Los Simpsons se encargan de hacer parodias satíricas con el estilo de vida de la clase media de los norteamericanos y aspectos de la condición humana. Pero, durante todo su recorrido, los fans empezaron a notar que la serie tiene en sus episodios una similitud extrañamente cercana a muchos eventos que han sucedido en el mundo.

Este miércoles 19 de abril está marcado como el Día Mundial de Los Simpsons, fecha creada en 2017 a raíz del 30 aniversario del estreno del primer episodio de la serie, 'Good Night'. Para celebrar la producción que forma parte del imaginario social hace más de tres décadas, te enseñamos diez veces que la familia amarilla más conocida de la televisión ha predicho eventos importantes.

1. La carta para The Beatles

En 1991, en el episodio 18 de la segunda temporada de la serie, Ringo Star aparece leyendo y contestando la carta de un fan escrita décadas atrás. En septiembre de 2013, el programa The One Show de la televisión británica BBC reunió a una pareja de fans de The Beatles para que ellos pudiesen recibir la respuesta de Paul McCartney a una carta y una grabación que enviaron 50 años antes. La habían enviado a un teatro de Londres donde el grupo tenía un concierto programado, pero fue un historiador quien la encontró cinco décadas después en una venta de garaje.

2. El final de Juego de Tronos

En el primer episodio de la temporada número 29, titulado 'Los Siervison', Los Simpsons realizaron su propia versión de la exitosa serie Juego de Tronos, de HBO. En 2017, dos años antes de la octava temporada de la producción, el capítulo enseñó a un dragón quemando un pueblo lleno de inocentes, exactamente igual que sucedió en el final oficial de la serie, que generó polémica y dividió opiniones de fans y admiradores.

3. La elección de Donald Trump

En el año 2000, durante el episodio 17 de la temporada 11 que llevaba el título de 'Bart to the future', Los Simpsons hicieron la previsión de que Donald Trump llegaría a la presidencia de Estados Unidos. En el capítulo, Lisa asume la posición de presidenta en lugar de Trump y, en una de las escenas, su equipo revela que deberán arreglar una economía destruida y ella afirma que “heredó una gran deuda”. Es importante decir que el político se convirtió en presidente del país 17 años después.

4. El brote de coronavirus

Muchas personas dicen que el coronavirus, que surgió en China a fines del año de 2019 y se convirtió en una pandemia en 2020, fue predicho por Los Simpsons 26 años antes, en 1993. En el episodio 21 de la cuarta temporada de la serie, varios habitantes de Springfield compran un producto online llamado 'Juice Looseners' y acaban enfermos. Los paquetes eran de origen de Osaka, en Japón, y Homer también se queda enfermo porque un trabajador de la línea de ensamblaje le tose encima. Posteriormente, la gripe infecta a toda la ciudad.

5. Los Smartwatches

20 años antes del surgimiento de los primeros modelos de smartwatches, Los Simpsons ya habían introducido la idea en la serie. En 1995, el episodio número 19 de la temporada seis, titulado 'La Boda de Lisa', muestra al prometido de la hija de Homer realizando una llamada a través del reloj.

6. La censura del David de Miguel Ángel

En el episodio nueve de la segunda temporada (1990), que lleva el título 'Rasca, Pica y Marge', muestra Springfield con una protesta contra la estatua del David de Miguel Ángel, que estaba en un museo local y era considerada una obra de arte "obscena por su desnudez". Esta situación se hizo realidad en julio de 2016, cuando un grupo de activistas rusos votaron para poner ropa a una copia de la estatua renacentista que fue instalada en el centro de la ciudad de San Petersburgo.

7. El Autocorrector

En 1994, el episodio 'Lisa sobre el hielo' fue, en realidad, una contribución para evitar fallos a lo que sería llamado corrector automático años después. En el capítulo, los abusones Dolph y Kearney anotan en una agenda electrónica con el logo de Apple la frase 'Morder a Martin', pero el autocorrector la interpreta como 'Comerse a Martha'. Nitin Ganatra, exdirector de ingeniería de las aplicaciones de iOS en Apple, ha declarado para la revista Fast Company que Los Simpsons ayudaron a la empresa a hacer funcionar correctamente el corrector automático del IPhone y evitar el fallo enseñando en la serie .

8. El escándalo de la carne de caballo

En un episodio de 1994, la cocinera Doris usaba partes de caballo mientras preparaba el almuerzo de los estudiantes de Primaria de Springfield. Nueve años más tarde, en Irlanda, las autoridades del país encontraron ADN de caballo en más de un tercio de las hamburguesas vendidas en el supermercado.

9. El ganador del Premio Nobel

En el primer episodio de la temporada número 22, Lisa, Martin, Data y Milhouse hacen apuestas de quién ganará el premio Nobel y uno de los nombres que aparece en la tablilla de apuestas es el del profesor del MIT Bengt Holmström. De hecho, él ganó el Nobel de Economía en 2016, seis años después de que lo hiciera en Los Simpsons.

10. La compra de 20th Century Fox por parte de Disney

El episodio titulado 'Cuando criticas a una estrella' de 1998, Ron Howard y Brian Grazer producen a Homer y el guion está siendo hecho en la sede de la Fox, donde hay un letrero que dice una 'división de Walt Disney Company'. En 2019, Disney anunció la compra de 20th Century Fox por 71 millones dólares.