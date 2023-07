Diez estudiantes de la Universidad de Granada son seleccionados para las prestigiosas becas Fulbright

Diez estudiantes de la Universidad de Granada seleccionados para el prestigiosos programa de becas Fulbright pronto marcharán con destino a Estados Unidos para realizar una investigación predoctoral en las mejores universidades y centros de investigación, en diversas disciplinas, durante un periodo de entre seis y doce meses.

El Programa Fulbright es uno de los más potentes instrumentos de diplomacia pública conocidos, desarrollado por la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, escoge sus participantes, con criterios de transparencia en base a sus méritos académicos y profesionales y potencial de liderazgo.

Tienen la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar pero, ante todo, de intercambiar ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de alcance global. Por ello el Programa Fulbright recibió en 2014 el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional.

De los diez estudiantes de la Universidad de Granada que se irán el próximo curso a EE.UU. con una beca Fulbright a estudiar o investigar, ocho de ellos están patrocinados por la Junta de Andalucía

Daniel Raya Quero se va en agosto a estudiar un Master en Derecho en Fordham University New York. Patrocinio Junta de Andalucía.

Luis Fernández Almansa se va en agosto a hacer un Ph.D. en Bioquímica en Rutgers, The State University of New Jersey. Patrocinio Junta de Andalucía.

Alberto Ruiz Portero se va en agosto a hacer un Lectorado de Español en Wabash College, Indiana.

Jon Rueda Etxebarria se va en agosto a hacer investigación predoctoral en Filosofía en University of California, San Diego California. Patrocinio Junta de Andalucía.

Gonzalo Borrego Yaniz se va en enero de 2024 a hacer investigación predoctoral en Genética en Harvard University Massachusetts. Patrocinio Junta de Andalucía.

Lucía Bennett Ortega se va en enero de 2024 a hacer investigación predoctoral en Literatura Norteamericana en University of Illinois at Chicago. Patrocinio Junta de Andalucía.

Andrés Mármol Pérez se va en diciembre a hacer investigación predoctoral en Medicina Pediátrica en St. Jude Children's Research Hospital enTennessee. Patrocinio Junta de Andalucía.

Antonio Hermán Carvajal se va en noviembre a hacer investigación predoctoral en Traducción en The State University of New Jersey New Jersey y en University of Connecticut. Patrocinio Junta de Andalucía.

Ana Pozo Agundo se va en septiembre a hacer investigación predoctoral en Medicina Personalizada en Northwestern University, Illinois. Patrocinio Junta de Andalucía.

Livia Daniel García se va en septiembre a hacer investigación predoctoral en Artes Visuales en New York University.