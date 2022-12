Diez días con cortes de luz "diarios, repetitivos e insistentes" en La Paz, Cartuja y Casería de Montijo

El Defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, ha denunciado en la mañana de este lunes que tres barrios del Distrito Norte de la capital llevan más de diez días con "cortes de luz diarios, repetitivos y persistentes", una realidad que "afecta a un gran número de familias en pleno mes de diciembre, conculca derechos y no se resuelve a pesar de las múltiples iniciativas que se han impulsado hasta ahora para lograrlo".

Para Martín, en el trasfondo de esta realidad "existe indiferencia por parte de quienes debieran estar exigiendo a Endesa que acabara con las interrupciones; no basta mostrar voluntad política de eliminar el problema, no basta mostrar apoyo a los vecinos y no basta con hacer declaraciones, mesas de trabajo ni manifiestos: hay que plantarse ante la empresa distribuidora y no salir de sus oficinas hasta que se restituya el servicio y se encuentre una solución definitiva".

Según datos ofrecidos por vecinos de los barrios y miembros de asociaciones que trabajan en el distrito, los cortes, que arrancaron hace diez días, han afectado a los barrios de La Paz, Cartuja y Casería de Montijo y a bloques enteros de viviendas de calles como Francisco de Paula Valladar Serrano, Mariano Galera, Príncipe Eugenio, Ronda de Alfareros, Pasaje de Teba y Juan de Medina. Al respecto añade que "se ha detectado por vídeos que mandan los afectados y que circulan por redes que en la calle Francisco de Paula Valladar Serrano (Cartuja), hay cajas de bornas con entradas y salidas que parecen no cumplir con la normativa sectorial".

"Resulta difícil cuantificar el total de familias y el número de vecinos afectados como igualmente es complejo conocer las duraciones medias de estos cortes, pero hay algunos de decenas de horas", ha explicado el defensor, pero no obstante ha asegurado que pedirá información detallada al respecto, pues "carece de sentido que hasta el momento presente no se haya abierto expediente informativo a la compañía, no se hayan impuesto sanciones por incumplimientos en la calidad individual, no se hayan exigido las inversiones a que está obligada ni se haya indemnizado a los afectados por una realidad que provoca cuantiosos daños materiales y morales".

Manuel Martín considera que "la mejor manera de celebrar mañana el Día de la Constitución en Granada es lograr que se cumplan los derechos recogidos en este texto legal, derechos que están siendo vulnerados como el derecho a una vivienda digna, a la igualdad y no discriminación, a la salud, a la educación, derechos de los consumidores y tantos otros que quedan en entredicho cada vez que la gente está sometida a interrupciones en el suministro de este bien básico fundamental para una vida normal".

"Inacción de las instituciones e indiferencia de la empresa"

El Defensor de la Ciudadanía ha enmarcado el problema "en la inacción de las instituciones y la indiferencia de la empresa" y en este sentido, ha recordado de nuevo datos que considera importantes para afrontar con firmeza esta realidad.

De un lado la información sobre número de horas y frecuencia de cortes solicitados en su día por la Oficina del Defensor a la Junta de Andalucía y referidos al periodo 2016-2021, unos datos (consistentes en un total de 160.751 registros de incidencias) de cuya lectura técnica se dedujo en palabras de Manuel Martín "una total inobservancia por parte de E-Distribución SLU en materia de calidad individual, que es la referida a cada contador, a cada consumidor".

"En el periodo 2016-2021 hubo una media de tres cortes de luz por hora en el distrito", lo que ha tildado como "demoledor e inadmisible".

La segunda razón en materia de incumplimientos habla del factor "continuidad en el suministro" y al respecto, Manuel Martín ha vuelto a advertir de que "si según la legislación, a partir de un número determinado de cortes, la empresa distribuidora tiene una 'tarifa plana para cortar', en verdad, lo que puede estar ocurriendo es que no se da el suministro eléctrico con la mínima continuidad requerida y, en consecuencia, se podría estar impidiendo el acceso a la red de distribución".

El defensor ha hecho especial hincapié en recordar que "no cabe derivar el discurso hacia un fraude eléctrico que, por otra parte, debieran estar preparados para detectar y prevenir". "En plena era de la inteligencia artificial y el big data existen métodos y modelos inteligentes para identificar y prevenir fielmente estas irregularidades; es posible monitorizar la telemedida y localizar termográficamente puntos calientes; es posible asignar cada CUPS (Código Universal de Punto de Suministro, coloquialmente, contador individual) a su correspondiente línea del cuadro de baja tensión, entre otras acciones que debieran estar en marcha hace años si se hubieran hecho las inversiones necesarias en infraestructuras", ha puntualizado.

"Exigir las inversiones"

Para Manuel Martín es importante subrayar que la realidad descrita vulnera derechos de "personas con contrato de suministro, con facturas domiciliadas, con pagos al día" y que, en todos los casos se habla de suministros "esenciales", es decir que gozan de una protección especial en materia de calidad y continuidad a la luz de la Directiva 2019/944 del Parlamento y el Consejo Europeo sobre Normas comunes para el mercado interior de la electricidad.

Así, al volver a señalar "responsables" ha argumentado algunas razones por las que considera preciso "poner el foco" sobre las inversiones a que está obligada la empresa de distribución de energía en Granada, destacando el hecho de que las compañías distribuidoras operen en un mercado regulado en el que "tienen el monopolio de la actividad", y señalando hacia territorios con idéntico problema cuya red de distribución, tiene el mismo titular, como es el caso de Andalucía, Cataluña o Canarias, algo que en su opinión, "no es casualidad".

También ha pedido a las instituciones española, andaluza y granadina que dirijan su mirada a los datos que la propia empresa E-Distribución SLU publica anualmente en sus cuentas de resultados, "datos que si se estudian pormenorizadamente, podrían señalar tiempos de latencia de la calidad del suministro". "En este apartado hay que recordar que cuando Endesa anuncia en los medios de comunicación que destina a transformadores e infraestructuras importantes cuantías, es una verdad a medias dado que no son inversiones sino amortizaciones, y siempre superiores a nuevas inversiones", ha dicho.

Para el defensor de la ciudadanía de Granada "hay que hablar de las inversiones a que está obligada Endesa Distribución, una empresa que el pasado 2021 obtuvo unos ingresos (retribución regulada) de 2.059 millones de euros según publica en sus Cuentas Anuales, ingresos que proceden del pago de las facturas de la luz".

Por ello en sus palabras, "la necesidad actual de inversiones por parte de la compañía para modernizar transformadores y equipos que están obsoletos y acabar con los cortes de suministro continuos es superior a 1.500 millones y la empresa no va a tomar esta decisión a iniciativa propia" y "no va a actuar si las instituciones no inspeccionan ni revisan su actividad ni la obligan a invertir".