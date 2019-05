Diego Martínez: “Nadie puede perder algo que no tiene”

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha destacado en su rueda de prensa posterior al empate frente al Cádiz que “nadie puede perder algo que no tiene”. El técnico rojiblanco ha confesado que sus jugadores están “fastidiados”, pero ha hecho especial hincapié en que “hay que levantarse ya y mirar hacia adelante”.

El entrenador vigués ha explicado que “en la primera parte, marcamos el gol muy pronto”, si bien ha apuntado que, seguidamente, “entramos en una fase de muchas imprecisiones, con la sensación de que queríamos que acabase el partido cuando quedaba mucho por jugar, aunque el Cádiz tampoco estaba bien”. “En el inicio de la segunda parte -ha continuado-, ellos estuvieron mejor”, ha señalado, subrayando que “cuando, con los cambios, teníamos el partido controlado, llega la acción de Ramos y, posteriormente, el gol del Cádiz”.

Esto, según ha indicado, destaca dos aspectos: “Que el Cádiz vuelve a marcar después del minuto 75” y “que tiene jugadores con capacidad para resolver un partido”. En cualquier caso, ha destacado que “tenemos 75 puntos en la jornada 40, que si lo decimos al comienzo de la temporada, aseguran que estoy loco”, y que, por tanto, “hay que seguir”.

“Tenemos muchas más lecturas positivas de un equipo que creo que no ha perdido en once partidos”, ha apuntado sobre el cuadro amarillo, a cuyo entrenador, que ha insistido en que el gol de Rodri es en falta, ha respondido. “Lo respetamos, cada uno tiene su opinión”, ha destacado, para añadir después que “el VAR es muy necesario”.

Cuestionado sobre el estado del vestuario tras el duro golpe encajado, Diego Martínez ha señalado que “en el fútbol no se puede tener medio pie en ningún lado, lo tienes o no lo tienes”, tras lo que ha recordado que “en los últimos seis partidos, llevamos cuatro victorias y dos empates”. Con esto, el técnico vigués ha querido destacar que “hay que poner en valor lo que está haciendo este equipo”, para advertir que “aquí nadie regala nada”.

“Hubiese deseado marcar un gol más que ellos”, ha indicado el entrenador rojiblanco, que igualmente ha insistido en que el Cádiz “es un equipo que no ha perdido en once partidos” y que tiene “un potencial similar”. Ha asegurado que “tengo muy claro que nos vamos a dejar el alma en las dos jornadas que vienen, como lo hemos hecho en estas 40 anteriores” y ha apostillado “hay que dar la enhorabuena al rival, a nuestros jugadores por el esfuerzo, y hay que seguir remando”, pues “no hay nada en la mano”.

ÁLVARO CERVERA

Por su parte, el entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, ha asegurado sin dudarlo que “hemos sido mejores y el gol de ellos es falta clarísima”. El técnico amarilla ha señalado que ha sido “un partido muy disputado” y considera, en relación al Granada CF, que “es muy difícil jugar así, pensando en todo lo que viene después”.

En cualquier caso, ha destacado que “hay que tener en cuenta el equipo que tenemos delante, que tiene 75 y es uno de los mejores equipos de la categoría, estaba ya para celebrar” mientras que “nosotros somos lo que somos”. “Hasta la acción de Adrián Ramos, no se han acercado, solo el córner, que es falta”, ha insistido el entrenador del conjunto gaditano, que ha recordado que “hemos tenido nuestras opciones, quizás no claras, pero las hemos tenido” y que, por ello, “el equipo me ha gustado”.