Díaz acuerda con Puigdemont "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto" en Cataluña

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, ha acordado hoy con el expresidente catalán, Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político" en Cataluña, según señala el comunicado conjunto emitido por ambos tras reunirse en dependencias del Parlamento europeo durante casi tres horas.

Las "soluciones democráticas" que han planteado hasta ahora los independentistas catalanes consisten en la celebración de un referéndum de independencia. También el planteamiento de devolver el conflicto a la política y desjudicializarlo se ha centrado habitualmente en reclamar la amnistía para todos los implicados en el 'procés' y en el referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017.

El segundo párrafo del comunicado conjunto dice textualmente: "compartimos la profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos. En este sentido, estamos de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político".

Yolanda Díaz, además, se ha mostrado "optimista" sobre las opciones de investidura de Pedro Sánchez tras reunirse en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas con el líder de Junts con quien ha confiado en reunirse más veces en un contexto de normalidad.

Así lo ha señalado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación al término de una reunión de casi tres horas de duración y tras la que ambas partes han emitido un comunicado conjunto en el que señalan que el encuentro ha transcurrido "con normalidad" y en un tono "cordial".

Según el comunicado la reunión ha sido "fructífera" y permite establecer una relación "normalizada y estable" entre las formaciones políticas de Sumar y Junts tras un encuentro en el que también han participado el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, y el eurodiputado Antoni Comín, que al igual que Puigdemont también está huido de la justicia española.

Ambas fuerzas políticas han afirmado compartir la "profunda convicción" de que la política debe hacerse "desde el diálogo y los principios democráticos" y han asegurado estar "de acuerdo en explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político" ya que "la democracia consiste en el diálogo entre posiciones diferentes".

Este ha sido el primer encuentro de un miembro del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez y se produce, precisamente, un día antes de que Puigdemont presente en una conferencia sus condiciones para permitir la investidura.

Por su lado, aunque el ala socialista del Gobierno se ha desmarcado del viaje que ha llevado a cabo la vicepresidenta segunda en funciones para mantener el encuentro con el expresidente catalán, Díaz ha llegado acompañada de su jefe de gabinete, Josep Vendrell; de su responsable de comunicación, Virginia Uzal, y de su fotógrafa, Mariña Sánchez.

El PP tilda de "escándalo" la reunión

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha calificado de "inédito" y de "escándalo" que Yolanda Díaz viaje a Bruselas para verse con Carles Puigdemont, un "prófugo de la Justicia", intentando "allanar" el camino a la investidura del socialista Pedro Sánchez. Dicho esto, ha recalcado que el contacto que el PP tendrá con Junts en el Congreso es "completamente diferente" porque se enmarca en la recuperación de la "normalidad institucional".

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Sémper ha señalado que hoy "el Gobierno de España se ha ido a Bruselas para reunirse con un prófugo de la Justicia que no puede entrar en España" con el objetivo de que Pedro Sánchez pueda ser investido presidente.

Sémper ha criticado que se vea como normal que el propio Gobierno se traslade a Bruselas a reunirse con alguien que está "huido de la Justicia", algo que, según ha subrayado, no lo es y no se da en ningún de los países de nuestro entorno. "No es normal, ni en el fondo ni en la forma", ha apostillado.

En este sentido, ha criticado que Díaz haya rechazado reunirse con Feijóo, pero viaje a la capital belga para verse con un "fugado de la Justicia" cuando, según ha recalcado, el objetivo de esa reunión es buscar la investidura de Pedro Sánchez "a cualquier precio".

"Y esto nos parece un profundo error para la política española, un error del que nos lamentaremos desgraciadamente en los próximos tiempos, porque de los intereses particulares nunca salen beneficios para los intereses generales", ha avisado.

Sémper ha resaltado que un Gobierno formado por Sánchez, con Sumar, ERC, Bildu y Junts se convertiría en "el camarote de los Hermanos Marx, lo que permitiría a Sánchez dormir en la Moncloa, sin abordar los problemas de los españoles".

Tras desmarcarse el PSOE y Moncloa de ese viaje de Díaz, el portavoz del PP ha trasladado al Ejecutivo en funciones que Yolanda Díaz no puede suspender su condición de vicepresidenta y ha añadido que ha ido a Bruselas a "allanar" el camino a Sánchez. "Esto no solo es inédito, es un escándalo. Rompe cualquier tipo de convención política", ha aseverado.

Al ser preguntado si ve incoherente que el PP critique esa reunión de Díaz con Puigdemont pero luego esté dispuesto a hablar con Junts, Sémper ha diferenciado ambos contactos, ya que, según ha explicado, la ronda que ha abierto el PP se enmarca en "consolidar la institucionalidad" en España. Según ha insistido, su partido quiere "recuperar" la "normalidad institucional".

"Estamos hablando de cosas completamente diferentes, el señor Feijóo mañana mismo podría anunciar que es presidente del Gobierno, sabemos cuál es la fórmula", ha enfatizado, para destacar la defensa del interés general y de la igualdad de los españoles que realiza el líder del PP.

Sémper ha explicado que la intención del presidente del PP de reunirse con todos los representantes políticos, excepto Bildu, y ha criticado de nuevo que Díaz prefiera reunirse con "un prófugo de la Justicia que no puede entrar en España".

"Dar respuesta a los intereses de los independentistas y de un prófugo no es velar por los de todos los españoles", ha declarado, para calificar de "oceánica" la diferencia entre lo que está haciendo el Gobierno en funciones y las reuniones programadas con los diferentes grupos.