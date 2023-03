Los granadinos eligen: ¿tortilla de patatas con o sin cebolla?

Hay días internacionales muy especiales y señalados en el calendario. Sin embargo, hay otros que son de lo más extraños y curiosos. Este jueves es el Día Mundial de la Tortilla de Patatas, una de esas jornadas peculiares y que pocos conocen. Por este motivo, GranadaDigital ha salido a la calle para preguntar a los granadinos sobre el eterno debate en torno a este plato tan característico y esencial de la cocina española. Se trata de la disputa que hay entre los que prefieren añadirle cebolla y los que se decantan por cocinarla sin ella.

Esta cuestión ha sido objeto de debate durante mucho tiempo en las redes sociales. Muchos usuarios han dado su preferencia y las disputas acerca del tema son interminables. Incluso reputados cocineros de este país han decidido ser partícipes del debate en Twitter, como es el caso de Dabiz Muñoz o Karlos Arguiñano. En el caso del vasco, su receta de tortilla con cebolla en las redes dio a entender a los usuarios que así lo prefería. Mientras, el madrileño expresó directamente a través de un tweet que se decantaba por no echarle este ingrediente que tanta polémica suscita.

Más allá de discusiones, muchos han sido los que han tratado de descubrir el origen de este icónico plato de la cocina española. Según el portal Día Internacional De, hay varias versiones. La primera afirma que la tortilla se inventó en 1604, cuando fue cocinada por primera vez por Lancelot de Casteau, un cocinero belga. Sin embargo, la explicación más extendida dice que fue originada un siglo más tarde en Extremadura, concretamente en el municipio de Villanueva de la Serena (Badajoz), en 1798.

La tortilla de patatas se inventó por pura necesidad, para poder alimentar a una población que sufría de escasez de alimentos. La patata y el huevo eran ingredientes fáciles de conseguir y con un precio asequible. Y para combatir la hambruna, se realizaron diversos experimentos con alimentos para que pudieran surgir platos fáciles de hacer y al alcance de todo el mundo. Según el libro 'El origen de la tortilla de patatas', escrito por la vecina de la ciudad extremeña Ana Cordero, el primer experimento llevó a mezclar harina de trigo y harina de patata con huevo para posteriormente llevarlo al horno. Una vez aprobado este, la receta fue evolucionando. Con el paso de los años, quitaron la harina de trigo, cambiaron el horno por la sartén y finalmente se optó por usar patatas, resultando en la tortilla que conocemos hoy en día.

Se trata de un plato muy versátil y sencillo de cocinar. Solo se necesitan huevos y patatas, por lo que se puede hacer una gran cantidad de comida a un precio muy asequible. A partir de ahí, se le pueden añadir una gran variedad de ingredientes. Por eso, la popularidad de la tortilla se ha extendido a muchas partes del mundo y se ha convertido en un plato esencial y típico en la cocina española.

La respuesta más popular de los granadinos ha sido la opción de cocinar la tortilla con cebolla. Entre los motivos que hay por añadirla se encuentran la jugosidad que le aporta al plato o incluso las preferencias de los seres queridos en casa. Mientras, los que se decantan por no añadirle cebolla sostienen que la esencia de la tortilla es la patata y el huevo, y que no necesita ningún condimento más para lograr un buen sabor. Otros, directamente, argumentan que no les gusta esta hortaliza presente en numerosas recetas.

Se le añada cebolla o no, está claro que la tortilla es un plato que no puede faltar en la cocina española. Por su facilidad de cocinarla, su versatilidad y porque llega a todos los hogares del país. Y también porque tiene su propio día mundial.